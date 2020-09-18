КырСельхоз. Дожили - придется пахать на лошадях?

09:22 19.09.2020

18 сентября 2020 Вячеслав Аникин



Дожили - придется пахать на лошадях?



Более 80 процентов сельскохозяйственной техники в стране изношено и требует срочной замены. Этот печальный факт были вынуждены признать руководители Минсельхоза. Чиновники, конечно, предлагают пути решения проблемы, но удастся ли обеспечить всех фермеров тракторами и комбайнами в обозримом будущем - большой вопрос.



В республике на сегодняшний день 21 тысяча 744 трактора (большинство из них требуют срочной замены), а необходимо более 27 тысяч, которые бы работали исправно и не ломались в самый неподходящий момент.



Аналогичная ситуация с комбайнами. Их 879, а нужно как минимум полторы тысячи. Причем таких, чтобы хлеб убирали быстро и без потерь. По словам многих дехкан, старушки "Кубани" оставляют на полях до 20 процентов урожая пшеницы и ячменя. В большом дефиците у фермеров комбайны для уборки кормовых трав и кукурузы. А о плугах, различных сеялках, пресс–подборщиках и говорить не приходится. Слава богу, что в селах остались умельцы, которые любой механизм могут восстановить. Без них наши полеводы точно бы пропали.



Сегодня можно увидеть в селах тракторы и комбайны 70–80–х годов. Пыхтят ветераны, с горем пополам выполняют свою работу, но крестьяне рады и этому металлолому. Возможности приобрести новую технику у большинства из них нет.



Как наши земледельцы оказались в таком плачевном положении - понять не сложно. У них нет возможности приобретать новую технику. Разве может фермер, у которого в собственности только 2–3 гектара пашни, приобрести навороченный комбайн, который стоит 100 тысяч долларов и больше. Даже смешно об этом думать!



Но голь, на выдумки хитра. Сориентировались в этой непростой ситуации и кыргызстанские дехкане. Владельцы комбайнов и тракторов по договорным ценам обрабатывают земельные наделы других крестьян. Так сельчане и выживают. У одних имеется техника, у других земля. Они просто вынуждены кооперироваться. Но беда в том, что техника не вечна. Ее как ни ремонтируй, рано или поздно все равно придется списывать в утиль.



Правительство и Минсельхоз помогают крестьянам с обеспечением тракторами и комбайнами. С 2011 года сельхозпроизводителям было выдано в лизинг 3 тысячи 159 единиц различной техники на общую сумму 4 миллиарда 686 миллионов сомов, а за первую половину этого года 221 единица. По существу это капля в море, но уж лучше мизер чем ничего.



При этом с таким лизингом сложилась довольно странная ситуация. Все подобные операции проходят через банк. Если фермер предоставил банку только минимальный первоначальный взнос (менее чем 20 процентов) от стоимости трактора, то ему придется что–то предоставлять. А что может бедный крестьянин предоставить финансистам - только свое не всегда презентабельное жилье.



Лиходействуют банкиры и с процентами на кредиты. За приобретение техники в лизинг крестьянин должен выплатить от 6 до 9 процентов. Круто! На Западе фермеры платят только 2 -3 процента за взятый кредит. Почему нашим финансистам позволено драть с крестьян три шкуры - непонятно. Поэтому технику приобретают в лизинг только богатые фермеры, у которых есть состоятельные родственники. Остальные бедолаги вынуждены оставаться при своих интересах.



Еще лет 10–15 назад Минсельхоз стал агитировать так называемых диких механизаторов объединяться в машинно–тракторные станции. Люди пожилого возраста помнят, как в 60–х годах прошлого века такие МТС действовали в нашей стране. Одна МТС обрабатывала поля всех колхозов–совхозов района.



Сегодня в Кыргызстане уже 100 таких станций. Механизаторам только свистни, и они мигом примчатся за умеренную плату выполнить практически все виды полевых работ. Кстати, в этом году Минсельхоз планирует создать еще 15 МТС.



Выходит, проблема с обеспечением крестьян техникой будет решена? Частично да, но до полного благополучия в этом вопросе еще далеко. Любому фермеру, даже самому мелкопоместному, нужна своя техника, в первую очередь мини– трактора. Для подвоза кормов в кошары и коровники, вспашки огородов и многих других повседневных целей.



А вот над этим вопросом, похоже, никто и не думает. Когда–то у нас начинал работать завод по производству мини–техники в Кара–Балте, но он скоропостижно остановил производство. Создавалось аналогичное предприятие на территории "Кыргызавтомаша", но и здесь не срослось.



Каждый год в Бишкеке проводятся ярмарки сельскохозяйственной техники. Тысячи фермеров со всех регионов республики приезжают в столицу в надежде что–то купить из механизмов. Чаще всего крестьяне прицениваются к мини– тракторам, но цены на этих малышей, как говорится, кусаются. Потому как импортные. Производить свою же подобную технику даже не планируется.