Узгидромет возглавил Шерзод Хабибуллаев

09:34 19.09.2020

Шерзод Хабибуллаев, работавший заместителем председателя Госкомземгеодезкадастра, стал новым руководителем Узгидромета.



Шерзод Хабибуллахужаевич Хабибуллаев назначен новым генеральным директором Центра гидрометеорологической службы Узбекистана. Постановление об этом 18 сентября подписал президент Шавкат Мирзиеев, сообщили "Газете.uz" источники в правительстве.



С июня 2017 года Шерзод Хабибуллаев (1976 года рождения) работал заместителем председателя Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру.



В 2013-2017 годах был директором Центра развития системы "Электронное правительство" Мининфокома.



В 2004-2017 годах Узгидромет возглавлял Виктор Чуб.