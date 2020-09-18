В Рочестере (штат Нью-Йорк) идет бой на улице - "есть погибшие"

09:54 19.09.2020

В Рочестере произошла масштабная перестрелка: есть погибшие



Пресс-служба полиции штата Нью-Йорк сообщила, что несколько человек погибли в результате стрельбы в городе Рочестер.



"Отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями находится на месте, где произошла массовая стрельба [...> Есть жертвы", - сказано в сообщении Twitter.Информация уточняется.



Накануне глава полицейского управления Рочестера (штат Нью-Йорк) Ларон Синглтери был снят с поста за две недели до своей добровольной отставки в связи с протестами, начавшимися в городе из-за гибели афроамериканца после задержания. О соответствующем решении объявила мэр Рочестера Лавли Уоррен.