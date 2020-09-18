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Квантовая дипломатия. Иран ожидают "санкции Шредингера", - "Къ"
10:30 19.09.2020

Иран ожидают "санкции Шредингера": для США они будут существовать, а для других - как бы нет

Газета "Коммерсантъ" №171 от 19.09.2020, стр. 1
В ночь на понедельник США, как ожидается, пойдут на беспрецедентный в истории международной дипломатии шаг, направленный на противодействие Тегерану. Как ранее заявил госсекретарь США Майк Помпео, в полночь по Гринвичу будут восстановлены "практически все санкции ООН в отношении Ирана". Правда, другие члены Совбеза с такой трактовкой не согласны и существование этих санкций признавать не собираются. Так или иначе, решение США позволит администрации Дональда Трампа наказывать всех, кто посмеет нарушить эти санкции. Как стало известно "Ъ", участники иранской ядерной сделки намерены в конце сентября провести - онлайн или собравшись в Вене - заседание, на котором обсудят план действий в условиях, когда санкции против Тегерана вроде есть, но как бы их и нет.

В ближайшие дни президент США Дональд Трамп планирует издать указ, который позволит ему вводить санкции в отношении нарушителей эмбарго на поставки вооружений Ирану, в частности, закрывать им доступ на американский рынок. Об этом сообщили в четверг четыре источника агентства Reuters. Таким образом, в Вашингтоне дают понять, что от своих планов добиться восстановления международных санкций против Тегерана отказываться не собираются.

Напомним, что в августе Вашингтон не смог провести через Совбез ООН резолюцию о продлении ограничительного режима на поставки Ирану вооружений. Действие "оружейного эмбарго", которое было частью "ядерной сделки" - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и утвердившей его резолюции Совбеза ООН 223,- истекает 18 октября.

После неудачи с голосованием по резолюции госсекретарь США Майк Помпео лично передал в Совет Безопасности ООН документы о неисполнении Ираном своих обязательств в рамках СВПД. Таким образом он попытался запустить процедуру восстановления санкций в отношении Ирана, предусмотренную в резолюции 2231. Но и это не удалось. Члены Совбеза сочли, что США не вправе выносить решение по выполнению Ираном условий сделки, поскольку сами вышли из СВПД в мае 2018 года. Однако, с точки зрения США, они сохранили за собой статус участника сделки, так как по-прежнему значатся в утвердившей ее резолюции Совбеза ООН 2231 среди "государств-участников СВПД". Исходя из этой логики Вашингтон считает себя вправе, выждав 30 дней с подачи запроса в Совбез ООН и не получив оценки действий Тегерана в рамках СВПД, объявить о восстановлении всех международных антииранских санкций, действовавших до 2015 года. Эти 30 дней истекают как раз в ночь на понедельник.

"Санкции против Ирана в любом случае вернутся 20 сентября. Так работает резолюция 2231",- отметил ранее Майк Помпео. "Эмбарго ООН (на поставки оружия Тегерану.- "Ъ") будет восстановлено и будет действовать бессрочно, вернутся и другие ограничения, в том числе запрет Ирану осуществлять обогащение урана, запрет на испытания и разработку баллистических ракет, санкции за передачу ядерных и ракетных технологий,- рассказал на этой неделе спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс.- Как заявил госсекретарь Помпео, мы ожидаем, что все члены ООН будут соблюдать санкции".

США проиграли битву за Иран в Совбезе ООН
Между тем эти ожидания нельзя назвать оправданными. Впервые со дня основания ООН возникает парадоксальная ситуация, когда большинство стран будет утверждать, что международных санкций в отношении Ирана нет, однако США будут наказывать всех, кто посмеет эти "несуществующие" ограничительные меры нарушить. То есть любой, кто захочет торговать с Ираном, может попасть под американские санкции.

Напомним, что после выхода из СВПД США постепенно возвращали свои односторонние санкции против Тегерана и вводили новые. Последние - в отношении 46 граждан Ирана и Ливана, а также четырех компаний, связанных с иранской разведкой и "Хезболлой",- были приняты на этой неделе.

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров уверен, что санкции, которыми пытаются душить Иран, "никогда не срабатывали и не сработают сейчас".
"Это, во-первых, бесперспективно, потому что решать проблемы устойчиво и надежно можно исключительно через договоренности между всеми участниками",- заявил он в опубликованном в пятницу интервью "РИА Новости". Министр также напомнил, что Иран стремится к диалогу и Россия готова ему в этом помочь. "Мы совместно с европейскими странами, с КНР отстаиваем Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы, который был одобрен в 2015 году в Совете Безопасности ООН, который сейчас американцы разрушают, опять-таки исключительно руководствуясь своей линией на демонизацию Ирана во всем и вся",- подчеркнул он.

По данным "Ъ", на конец сентября предварительно запланирована министерская встреча участников СВПД - представителей Великобритании, Германии, Китая, России, Франции и Ирана,- на которой будет обсуждаться, как жить в новых условиях. Сейчас решается, пройдут ли переговоры онлайн, либо же министры приедут на встречу в Вену.

Марианна Беленькая, Елена Черненко

Источник - kommersant.ru
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