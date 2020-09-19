 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп: "Мирные переговоры с Талибаном идут успешно"
12:02 19.09.2020

Президент США: мирные переговоры с Талибаном идут успешно
19 Сентябрь, 2020

Дональд Трамп: талибы "устали воевать"

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Талибаном проходят успешно. Он отметил: "Они очень жесткие, они очень умные, они очень сообразительные. Но (война продолжается) уже 19 лет, и даже они устали воевать".

США и их союзники лишили талибов власти в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года. На этой неделе Талибан начал мирные переговоры с правительством Афганистана, в церемонии их открытия принял участие госсекретарь США Майк Помпео.

Трамп неоднократно выражал желание завершить самый долговременный вооруженный конфликт в истории США. Соединенные Штаты намерены завершить вывод всех войск из Афганистана в мае 2021 года при условии, если Талибан предоставит необходимые гарантии соблюдения им принятых обязательств.

Источник - golos-ameriki.ru
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