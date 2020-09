Конфликт в Ливии: борьба за нефть и отставка правительств, - Г.Атанесян

14:42 19.09.2020 Конфликт в Ливии: борьба за нефть и отставка правительств



Григор Атанесян

Би-би-си



Затишье в боях между двумя сторонами гражданской войны в Ливии обнажило политическую нестабильность обоих режимов, которых ливийцы винят в провале борьбы с коронавирусом, коррупции, росте цен и перебоях с электричеством.



Уличные акции прошли как на западе страны, который контролирует признанное ООН Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, так и на востоке, удерживаемом Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара.



Митинги, стычки и внутриполитическая борьба привели к отставке сразу двух правительств за неделю: в среду о намерении уйти до конца октября заявил Саррадж, а ранее свой пост покинул и глава альтернативного правительства Абдалла Тани, союзник Хафтара.



Ливия - самая богатая нефтью страна Африки, и конфликт в ней давно перерос в гибридное столкновение иностранных держав. ПНС Сарраджа пользуется военной и дипломатической поддержкой Турции и Катара, а Хафтару напрямую или скрытно помогают ОАЭ, Египет, российские наемники из "ЧВК Вагнера", Саудовская Аравия, Иордания и Франция.



Ливийское противостояние, как и спор между Грецией и Турцией в Средиземном море, отличается от конфликтов прошлых лет растущей ролью региональных держав в условиях уменьшения интереса к региону в Вашингтоне.



Гражданская война продолжается с 2011 года, когда в результате операции НАТО был свергнут и убит Муаммар Каддафи, правивший Ливией 42 года.



Отставки по обе линии фронта



Бывший архитектор Саррадж не сумел объединить страну и сделал ставку на союз с Турцией



В среду в телевизионном обращении Саррадж заявил о намерении покинуть пост премьер-министра до конца октября. В своей речи он упомянул переговоры по мирному урегулированию, которые проходят под эгидой ООН в Женеве. Они должны привести к объединению страны и подготовке новых выборов.



В прошлом архитектор, Саррадж возглавляет правительство с 2015 года, хотя смог попасть в страну только годом позже.



Его отставке предшествовала внутриполитическая борьба в Триполи, которая вышла на первый план после снятия осады столицы в июне, когда правительственные войска с помощью турецких военных, инструкторов, оружия и дронов отбросили армию Хафтара от столицы.



После этого в Ливии установилось относительное перемирие, а в конце августа Саррадж и лидер союзного Хафтару парламента страны Агила Салех объявили о прекращении огня. Но Хафтар не стал брать на себя никаких обязательств.



Перерыв в боевых действиях позволил ливийцам открыто выразить недовольство властями - впервые за много лет люди вышли на акции протеста - но лояльные премьер-министру Сарраджу группировки разогнали протестующих.



Правозащитная организация Human Rights Watch утверждает, что эти группировки задерживали и избивали демонстрантов и стреляли по толпе из средств ПВО, установленными на машинах. По сообщениям в прессе, один протестующий погиб.



За демонстрантов вступился Фатхи Башага - глава МВД в кабинете Сарраджа. Он заявил, что полиция защитит протестующих. Отпор со стороны подчиненного разгневал премьер-министра, и Башага был отправлен в отставку.



Полиция поддержала своего шефа Башагу, обнажив внутренний конфликт



Но Башага отправился за помощью в Турцию и добился восстановления в должности, еще раз доказав, что правительство в Триполи связывают с Анкарой отношения, похожие на вассальные.



Отставку и восстановление Башаги в должности его враги и оппоненты отмечали стрельбой в воздух на улицах Триполи, пишет корреспондент Financial Times.



За несколько дней до этого в отставку ушло альтернативное правительство Ливии во главе с Абдаллой Тани, базирующееся в Тобруке на востоке страны и поддерживаемое армией Хафтара.



Ей также предшествовали масштабные социальные протесты в Тобруке и крупнейшем городе контролируемой силами Хафтара части страны, Бенгази.



Демонстранты даже подожгли штаб-квартиру Хафтара в Бенгази, и столкновения произошли возле его личной резиденции аль-Мадж.



Споры о нефти



Несмотря на поражение под Триполи, именно ЛНА Хафтара продолжает блокировать доступ к важнейшим нефтяным месторождениям, лишая ПНС столь важных для бюджета доходов.



В пятницу Хафтар объявил об открытии нефтяных объектов под контролем его сил ради "улучшения уровня жизни граждан", но потребовал справедливого распределения прибыли.



Он также выступил с критикой иностранного вмешательства.



"В нашей стране нет места колонизаторам и террористам. Мы будем сражаться за единство Ливии, пока мы живы", - заявил генерал, намекая на роль Турции и лояльных ей джихадистов из Сирии в конфликте.



За день до заявления генерала Национальная нефтяная корпорация Ливии предупредила ЛНА о недопустимости блокады нефтяных мощностей и обвинила Хафтара в использовании недр как козыря в секретных переговорах.



Хафтар уехал из Москвы, отказавшись подписывать соглашение с Сарраджем



Руководство корпорации считает, что Хафтар разместил на ее нефтяных терминалах российских наемников из "ЧВК Вагнера".



"Мы не можем позволить наемникам Вагнера играть роль в нефтедобывающей отрасли страны", - заявил глава корпорации Мустафа Саналла.



Пресс-релиз компании не уточняет, о каких переговорах идет речь, однако источники агентства Bloomberg говорят, что один из сыновей Хафтара встречался в Сочи с вице-премьером ПНС Ахмедом Майтиком на прошлой неделе.



В пятницу газета Financial Times подтвердила, что снятие блокады стало результатом договоренностей между Майтигом и Хафтаром.



Вице-премьер ПНС опубликовал текст соглашения, в котором предусмотрено создание совместной комисси по контролю за добычей нефти и распределением доходов от нее между двумя сторонами гражданской войны.



Bloomberg оценивает урон ливийскому бюджету от блокады в 9 млрд долларов США.



Переговоры от Марокко до Москвы



Кроме мирных переговоров под эгидой ООН в Женеве, собственные инициативы и площадки для примирения двух сторон уже предлагали Марокко, Египет и Россия.



На этой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция приблизились к договоренности о прекращении огня и прогрессу в политическом процессе в Ливии.



"Сейчас наметилась весьма перспективная развязка. Мы будем стараться активно поддерживать этот процесс, вносить свой вклад в урегулирование", - сказал в пятницу глава МИД России Сергей Лавров.



Обе стороны конфликта зависят от группировок, которые не готовы разоружаться



Москва формально придерживается нейтралитета в конфликте и пытается выступать посредником в нем, однако эксперты ООН утверждают, что вооруженные силы РФ в нарушение эмбарго отправляют в Ливию вооружение для наемников российской "ЧВК Вагнера".



Кто нарушает оружейное эмбарго в Ливии и при чем тут рейсы из России: что узнали СМИ из доклада ООН



Из другого доклада ООН следует, что на стороне Хафтара воюют до 1,2 тыс. российских наемников. Русской службе Би-би-си бойцы ЧВК рассказывали об операциях в Ливии еще в 2018 году.



Президент Владимир Путин на вопрос о россиянах в Ливии говорил ранее, что наемники не представляют интересов России.



СМИ: Евгений Пригожин был на переговорах Шойгу с ливийским маршалом



Россия - не единственная держава, чьи слова и действия в Ливии расходятся. Все втянутые в конфликт державы на словах поддерживают мирный процесс и пытаются выступать посредниками в нем, и Турция, ОАЭ, Катар и другие региональные игроки также замечены за нарушением эмбарго ООН.



Кроме того, эксперты отмечают, что ни правительство в Триполи, ни Хафтар не обладают полным контролем над своей коалицией в этой войне. Оба опираются на поддержку вооруженных группировок, многие из которых не готовы сложить оружие.



76-летний Хафтар был одним из ближайших сподвижников Каддафи, затем поссорился с ним, более 20 лет жил в США, а после свержения бывшего патрона возвратился на родину, где стремится играть самостоятельную политическую роль.



В 1970-х годах он учился в советской военной академии имени Фрунзе, а в 1990-х получил американское гражданство. На протяжении 20 лет Хафтар жил в городе Лэнгли, штат Вирджиния, где расположена штаб-квартира ЦРУ.



Что будет дальше?



Отставка Сарраджа может ослабить ПНС и привести к усилению вооруженных группировок в Триполи, говорят эксперты.



"Это фактически означает старт нового раунда маневров", - сказал в интервью агентству Рейтер Тарик Магриси, научный советник исследовательского центра "Европейский совет по международным отношениям".



"В конце концов это приведет к понижению статуса ПНС и западной Ливии", - считает эксперт.



Одним из признаков этого могут быть условия нефтяной сделки, о которой вице-премьер ПНС и представители Хафтара договорились в России.



Полной капитуляцией перед требованиями Хафтара в интервью Financial Times ее назвал эксперт Вольфрам Лахер, старший научный сотрудник немецкого Института международных дел и безопасности.



Смена власти может также привести к новым столкновениям внутри группировок, подконтрольных ПНС в Триполи, считает сотрудник Нидерландского института международных отношений Клингендаля Джалиль Аршауи.



"Проблема с группировками будет обостряться", - сказал Арашуи в интервью Рейтер. Источник - BBC

