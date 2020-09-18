Как себя вести в условиях нынешнего кризиса, - М.Хазин

14:45 19.09.2020

Как себя вести в условиях нынешнего кризиса

о разрушении кластеризации

Михаил Хазин



Слово "кластер" – умное и не очень понятное. Но в данном контексте это слово очень подходит, поскольку его самый близкий синоним, "группа", но в силу давнего существования в русском языке, некоторые формы оно не образует. Итак, что я подразумеваю под разрушением кластеризации...



Самое страшное в 90-е годы было не то, что у людей не было денег, работы и перспектив, самое страшное было то, что не на кого было опереться. Все старые устойчивые группы (соседи, родственники, коллеги по работе, хобби и так далее) начали распадаться и/или их члены резко изменили привычки и взгляды. Вспомните, как быстро менялись люди, которые неожиданно заработали большие деньги. Жутко же было смотреть. И в результате некого было спросить, не с кем было посоветоваться, некому что-то предложить, в том числе свои навыки и умения.



Именно это время родило достаточно страшный анекдот про встречу двух одноклассников, один из которых стал богатым, а второй – очень обеднел. И первый начал спрашивать второго, как ему удалось так похудеть.



"Да я уже три дня не ем", - отвечает второй, имея в виду, что у него нет денег и, возможно, намекая на то, чтобы ему хоть что-то дали



"Не, ну так нельзя, - говорит первый, - надо себя заставлять!".



Понятно, что говорят они на совершенно разных языках.



К слову, именно из-за этого в 90-е было такое количество мошенников. Если ты встречаешь человека первый раз в жизни и точно знаешь, что через три месяца увидишь его в последний раз (не нужно тут выстраивать особо мрачные коннотации), особо заморачиваться по поводу моральных запретов как-то сложновато. Тем более что и у него, скорее всего, рыльце в пушку, нравы в обществе с разрушенной кластерной структурой сильно портятся и это объективный процесс.



Так вот, к концу 90-х нормальная стратификация (то есть образование большого количества разнообразных кластеров) общества более или менее восстановилась. И с чисто психологической стороны (а человек – существо социальное, он без наличия таких устойчивых кластеров впадает в депрессию) жить стало сильно легче. Ну и, конечно, экономический рост (спасибо Геращенко и Маслюкову) помог. Но сейчас-то ситуация 90-х снова восстанавливается!



Экономический спад уже 8 лет подряд, причем в последние месяцы он ускорился. Базовый механизм стратификации – устойчивый экономический уклад тоже разрушается. Свое влияние оказывает и системный мировой кризис. Соответственно, начинают разрушаться привычные локальные общественные кластеры, которые и определяют нормальный мир любого человека.



У меня спрашивают, чем наш тренинг по "Лестнице в небо" отличается от курсов карьерного консалтинга. Есть объяснение чисто учебное: одно – это теория, другое – практическое занятие. Причем, по навыкам, опытным руководителям тренинг не очень нужен. Но у тренинга есть еще одна крайне важная особенность: он развивает навыки вхождения в новые кластеры.



В нормальных условиях людям, которые не стремятся делать карьеру, такие навыки не очень нужны: у них всегда есть время на адаптацию и спокойное "врастание" в новый коллектив, что рабочий, что общественный. Но наступают времена, когда это нужно делать быстро (или быстро понять, что это не то место, где тебе комфортно и уютно). То есть сегодня первичные навыки, необходимые "человеку Власти", крайне полезно тренировать всем. И те, у кого эти навыки более развитые, получат явное преимущество в процессе адаптации к новым условиям жизни.



К слову, часто люди, у которых такие навыки врожденные или благоприобретенные с детства, не пользуются успехом у окружающих. Их называют прохиндеями, пронырами и прочими обидными словами. В чем-то даже с этим можно согласиться (те, кто помнит 90-е годы таких мошенников и разводил видел неоднократно, сейчас они снова начнут размножаться), но, согласитесь, это не повод для того, чтобы самому себе портить жизненные перспективы только потому, что не хочешь разобраться во вполне простых технологиях.



Если вы оказались в коллективе, в котором все интересуются футболом, можно и выучить названия основных команд и ярких футболистов. Вам не жалко, им всем приятно. Так и тут – навыки вхождения в новые группы и поиск и работа с локальными лидерами (начальниками) еще никогда и никому не мешали. И, с учетом тех процессов, которые происходят в обществе и в экономике в ближайшее время, я рекомендую начать соответствующие навыки оттачивать.



Меня часто спрашивают, что делать, как себя вести в условиях нынешнего кризиса. Имея при этом в виду чисто экономическое поведение: где лучше зарабатывать, как сберегать. Но в реальности есть и другие аспекты, которые важны при кризисе. Социальный в том числе. Психологически разрушение кластеризации общества часто ощущается более болезненно, чем падение доходов. А потому – я очень советую прислушаться к описанным выше соображениям, они еще сыграют в вашей жизни важное значение, даже если вы не планируете делать карьеру...