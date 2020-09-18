Удержится ли Трамп в Белом доме? О худших сценариях американских выборов, - В.Овчинский

14:47 19.09.2020 Удержится ли Трамп в Белом доме?

О худших сценариях американских выборов



Владимир Овчинский



Отсчет до президентских выборов в США пошел на дни. Это будут первые американские выборы, на которых почти половина страны может проголосовать заочно - отправив бюллетень по адресу своего участка. Сотрудники избирательных комиссий готовятся к тому, что процесс подсчета голосов может занять долгие месяцы.



17 сентября Трамп, выступая на пресс – конференции, заявил, что "самая большая угроза этим выборам – это губернаторы от оппозиционных партий, контролирующие бюллетени, миллионы бюллетеней".



Американская конституция требует, чтобы выборщики собрались и утвердили нового президента США не позже, чем через 41 день после голосования избирателей. В случае затягивания подсчетов и пересчетов в дело может вмешаться Верховный суд и их остановить - как он поступил в 2000 году.



Но даже если выборщики вовремя назовут имя нового президента, то их решение может быть оспорено в Конгрессе. С началом нового созыва законодатели должны "сертифицировать" голоса выборщиков. Обычно это церемониальная техническая процедура - но сейчас она может привести к попыткам пересмотреть итоги выборов.



Демократы уже заранее решили для себя: они не признают того исхода, при котором Байден не побеждает на выборах. В случае успеха Трампа они пустят в ход "тяжелую артиллерию": устроят попытку цветной революции через "улицу", попробуют объявить новый импичмент и заблокировать его избрание на второй срок.



Одновременно противники Трампа обвиняют его самого в подготовке силового удержания власти в случае поражения.



Для оспариваемых выборов в конституции США установлен особый порядок. В таком случае победителя выбирают конгрессмены - но по своим делегациям от штатов. В Палате представителей большинство у демократов, но республиканцы контролируют больше половины делегаций - 26 из 50. Они могут поддержать Трампа вместо Байдена.



Если же до даты инаугурации 20 января 2021 г. Конгресс и выборщики не определятся с именем президента, то Трамп и Пенс покинут Белый дом, и спикер Палаты представителей станет "исполняющим обязанности президента".



В таком случае Нэнси Пелоси, если она сохранит этот пост, может на время превратиться в де-факто президента США. Ей придется назначить досрочные перевыборы в самый кратчайший срок. Масштабы конституционного кризиса при этом сценарии сложно переоценить.



Но этот сценарий, несмотря на его легитимность, выглядит в нынешней конфликтной политической ситуации в США весьма сомнительным.



Многие эксперты вновь и вновь обращаются к результатам учений по сценариям результатов выборов, проведенных летом 2020 г.



О результатах учений по предотвращению срыва президентских выборов и переходного периода



В июне 2020 г. в США рамках "Проекта целостности переходного периода" (Transition Integrity Project – TIP, основательница профессор Роза Брукс) была созвана двухпартийная группа из более чем 100 нынешних и бывших высокопоставленных руководителей правительств и кампаний, а также других экспертов для проведения серии учений по планированию избирательного кризиса 2020 г.



Для справки



В числе других, со стороны Республиканской партии в группу вошли бывший председатель Республиканского национального комитета Майкл Стил, консервативный комментатор Билл Кристол и бывший госсекретарь штата Кентукки Трей Грейсон. Со стороны демократов участниками были Джон Подеста, председатель президентской кампании Хиллари Клинтон в 2016 году и главный советник Белого дома Билла Клинтона и Барака Обамы; Донна Бразил, председатель избирательной кампании Эла Гора в 2000 году; и Дженнифер Гранхольм, бывшего губернатора Мичигана. Среди других участников были политические стратеги, журналисты, эксперты по опросам, эксперты в области технологий и социальных сетей.



Проект целостности переходного периода (TIP) был запущен еще в конце 2019 года из-за опасений, что администрация Трампа может попытаться манипулировать, игнорировать, подрывать или сорвать президентские выборы 2020 года и переходный процесс. TIP не занимает никакой позиции по поводу того, как американцы должны отдавать свои голоса, или по поводу вероятного победителя предстоящих выборов; любой из основных партийных кандидатов мог бы победить на выборах в ноябре, не прибегая к "грязным уловкам". Однако администрация президента Дональда Трампа, по их мнению, неуклонно подрывает основные нормы демократии и верховенства закона и использует многочисленные коррупционные и авторитарные методы. Это представляет собой серьезную проблему для мирной передачи власти и стабильной административной преемственности в Соединенных Штатах. Американский народ имеет право выбрать своего следующего президента без запугивания или вмешательства в нормальный избирательный процесс. Поэтому сторонники демократии и верховенства закона должны быть готовы принять меры для обеспечения того, чтобы результаты президентских выборов 2020 года отражали волю американского народа. Как и многие авторитарные лидеры, президент Трамп начал закладывать основу для потенциального игнорирования или срыва процесса голосования, заявляя, например, что любые пересылаемые по почте бюллетени будут поддельными и что его оппоненты будут стремиться к тому, чтобы неграждане проголосовали через мошенничество. Так же, он часто выражал мнение, что он имеет право на дополнительное время в должности президента и что его оппоненты стремятся украсть выборы. Если будущие действия президента Трампа нарушают устоявшиеся правовые и этические нормы, касающиеся президентских выборов, также существует риск того, что они подтолкнут других участников, в том числе, возможно, некоторых из Демократической партии, к аналогичным действиям, которые отходят от традиционных правил, норм права из соображений самообороны. Цель TIP - выделить эти различные риски, связанные с выборами и переходным периодом, и дать рекомендации всем участникам, индивидуальным и институциональным, которые разделяют приверженность демократии и верховенству закона.



TIP организовал четыре учения по сценариям для выявления рисков для верховенства закона или целостности демократического процесса в период между Днем выборов (3 ноября 2020 г.) и Днем инаугурации (20 января 2021 г.), с прицелом на смягчение и / или предотвращение наихудших исходов.



На момент подведения результатов учений предполагалось, что любой из кандидатов может одержать решающую победу на выборах.



Как заявили организаторы учений: "мы хотели знать, что самое худшее, что может случиться с нашей страной во время президентских выборов?"



Результаты всех четырех учений вызвали тревогу. Организаторы учений оценивают с высокой степенью вероятности, что ноябрьские выборы будут отмечены хаотическим правовым и политическим ландшафтом. Они также полагают, что президент Трамп, вероятно, будет оспаривать результат как законными, так и неправовыми способами, пытаясь удержать власть. Нежелание президента Трампа соблюдать результаты выборов, признание Генеральным прокурором США необоснованных заявлений президента о возможных фальсификациях результатов выборов, а также беспрецедентное развертывание федеральных агентов для подавления протестов левых сил, подчеркивают крайние меры, на которые может пойти президент Трамп, чтобы остаться у власти.



По сценариям организаторов учений проигрыш Джо Байдена привел к относительно упорядоченной передаче власти. Все остальные сценарии, которые они рассматривали, связаны с уличным насилием и политическим кризисом.



Примерно по такой схеме:



"Утром в день выборов в сети появляются лживые истории, в которых утверждается, что Байден был госпитализирован с опасным для жизни сердечным приступом, а выборы были отложены. Все основные новостные СМИ сообщают, что слухи лживые, но многие сторонники Байдена, смущенные фальшивыми заявлениями, остаются дома.



Тем не менее, ближе к вечеру большинство крупных сетей объявили о выборах Байдена: бывший вице-президент выиграл ключевые штаты и занял незначительное место в общенациональном голосовании, а эксперты по опросам прогнозируют, что его лидерство существенно вырастет за счет большого количества бюллетеней, присланных по почте. Коллегия выборщиков выглядит безопасным и для Байдена.



Но Трамп отказывается уступить, утверждая в Твиттере, что "МИЛЛИОНЫ нелегальных ИНОСТРАНЦЕВ и "МЕРТВЫХ ЛЮДЕЙ" проголосовали в большом количестве и что все неучтенные бюллетени - это "ПОДДЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА !!!" Социальные сети заполняются сообщениями сторонников Трампа, в которых утверждается, что выборы были "украдены" в результате "государственного переворота", и дружественные к Трампу эксперты в Fox News и OAN поддерживают это сообщение.



Вскоре генеральный прокурор Уильям П. Барр начинает расследование необоснованных обвинений в массовом мошенничестве при голосовании по почте и связях между демократическими чиновниками и антифа. . . Следующая неделя будет хаотичной: список избирателей Байдена из Мичигана и Висконсина распространяется в социальных сетях правого толка, включая фотографии, домашние адреса и ложные заявления о том, что многие из них получают зарплату миллиардера Джорджа Сороса или были связаны с педофилией.



Начинаются массовые уличные протесты требованием уступить Трампу. Президент пишет в Твиттере, что "НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ ДОЛЖНЫ ПОКАЗАТЬ ЭТИМ АНТИФА-ТЕРРОРИСТАМ, ЧТО ГРАЖДАНЕ, ОБОЖАЮЩИЕ ВТОРУЮ ПОПРАВКУ, НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯТ ИМ ВРАТЬ НА ЭТИХ ВЫБОРАХ !!!" Вспыхивают жестокие столкновения. Несколько человек получили ранения и были убиты в нескольких инцидентах. Трамп заявляет, что "ЕСЛИ ЭТА РЕЗНЯ НЕ КОНЧИТСЯ СЕЙЧАС", он будет ссылаться на Закон о восстаниии и отправит "НАШИ НЕВЕРОЯТНО МОЩНЫЕ ВОЕННЫХ" на улицы, чтобы "проучить этих АНТИАМЕРИКАНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ". В Пентагоне Объединенный комитет начальников штабов в спешке созывает совещание для обсуждения кризиса".



В ходе изучений проиграно четыре сценария, которые эксперты считают наиболее вероятными: победа Байдена с незначительным перевесом; крупная победа Байдена с решающим преимуществом как в коллегии выборщиков, так и в голосовании населения; победа Трампа с лидерством в коллегии выборщиков, но с большим проигрышем в голосовании, как в 2016 году; и, наконец, период расширенной неопределенности, как мы видели на выборах 2000 года.



За исключением сценария "большой победы Байдена", каждое из учений доходило до грани катастрофы с массовыми кампаниями дезинформации, насилием на улицах и конституционным тупиком. В двух сценариях ("победа Трампа" и "расширенная неопределенность") к Дню инаугурации все еще не было достигнуто соглашения о победителе, а также не было консенсуса относительно того, какой кандидат должен обладать способностью отдавать обязательные команды военным или получать ядерное оружие. коды. В сценарии "узкой победы Байдена" Трамп отказался покинуть офис, и в конечном итоге его вывела Секретная служба, но только после помилования себя и своей семьи и сжигания компрометирующих документов.



В каждом сценарии команда Трампа - игроки, которым было поручено моделировать кампанию Трампа и ее избранных и назначенных союзников - была безжалостной и непринужденной сразу после выхода, а команда Байдена изо всех сил пыталась выйти из режима реакции. Например, в одном упражнении неоднократные обвинения команды Трампа о поддельных бюллетенях по почте привело к тому, что войска Национальной гвардии уничтожили тысячи бюллетеней в почтовых индексах, ориентированных на демократов, что вызвало аплодисменты сторонников.



В каждом учении обе команды стремились мобилизовать своих сторонников, чтобы они вышли на улицы. Команда Байдена неоднократно призывала к мирным протестам, а команда Трампа поощряла провокаторов для разжигания насилия, использовала возникший хаос ,чтобы оправдать отправку подразделений федеральной гвардии или военнослужащих действующей службы в американские города для "восстановления порядка", что ведело к еще большему насилию.



Учения подчеркнули огромную власть, которой обладает действующий президент:



Байден может созвать пресс-конференцию, а Трамп может вызвать 82-ю воздушно-десантную дивизию.



Выводы учений подкреплены историческим опытом дела "Буш против Гора (2000)" и другими нарушениями избирательной системы США. Самой близкой аналогией могут быть выборы 1876 года, когда несколько штатов предложили конкурирующие списки избирателей, а выборы были разрешены только посредством грандиозной политической сделки за несколько дней до инаугурации.



Главный вывод учений заключается в том, что Концепция "ночи выборов" уже не точна и действительно опасна. Победитель не будет известен в "ночь выборов", поскольку официальные лица будут подсчитывать бюллетени, отправленные по почте. Этот период неопределенности дает обоим кандидатам возможность поставить под сомнение легитимность процесса и организовать беспрецедентную атаку на результат.



У обоих кандидатов есть возможность оспорить выборы в январе 2021 г. Ожидаются судебные иски, разногласия в СМИ, попытки остановить подсчет бюллетеней и протесты с участием людей с обеих сторон.



Действующий президент Трамп, скорее всего, будет использовать исполнительную власть для поддержки стратегии своей кампании, в том числе через Министерство юстиции. Организаторы учений полагают, что есть большой шанс того , что президент попытается убедить законодательные органы и/или губернаторов предпринять действия, в том числе незаконные, чтобы противостоять голосованию населения. Федеральные законы содержат мало указаний относительно того, как Конгресс должен разрешать нарушения, когда они соберутся на совместное заседание 6 января 2021 года. Особую озабоченность вызывает то, как военные отреагируют в контексте неопределенных результатов выборов.



Сам административный переходный процесс может быть сильно нарушен. Участники учений любого партийного происхождения и идеологии считают, что Трамп будет уделять приоритетное внимание личной выгоде и самозащите, а не обеспечению упорядоченной административной передачи власти его преемнику в случае поражения. Трамп может использовать помилование, чтобы помешать будущему уголовному преследованию, заключать деловые сделки с иностранными правительствами, которые приносят ему финансовую выгоду, пытаться подкупить и заставить замолчать партнеров, рассекретить конфиденциальные документы и попытаться перенаправить федеральные средства на его собственный бизнес.



Конкретные рекомендации для противников Трампа по результатам учений сформулированы следующим образом:



Подходите к этой ситуации как к политической битве, а не только как к судебной тяжбе. В случае электорального соперничества устойчивая политическая мобилизация, вероятно, будет иметь решающее значение для обеспечения целостности переходного периода. Выделенный персонал и ресурсы должны быть в наличии как минимум до конца января 2020 г.;



Сосредоточьтесь на готовности в штатах, обеспечивая политическую поддержку для полного и точного подсчета. Губернаторы, государственные секретари, генеральные прокуроры и законодательные органы штатов могут укреплять законы и нормы и быть готовыми противостоять нарушениям. Чтобы довести этот процесс до конца, должностным лицам на выборах потребуется политическая и общественная поддержка;



Немедленно устраните две самые большие угрозы: ложь о "мошенничестве на выборах" и эскалацию насилия. Мошенничества при голосовании практически не существует, но Трамп лжет об этом, чтобы создать повестку, призванную политически мобилизовать свою базу и создать основу для оспаривания результатов в случае проигрыша. Вероятность насильственного конфликта высока, особенно с учетом того, что Трамп призывает своих сторонников взяться за оружие;



Ожидайте трудного административного перехода. Команды переходного периода, вероятно, должны будут делать две вещи одновременно: защищаться от безрассудных действий Трампа на его уходе с должности; и найти творческие решения для обеспечения того, чтобы группы перехода имели доступ к информации и ресурсам, которые им необходимы, чтобы начать подготовку к управлению.



P.S. Уже к сентябрю не менее 40% платежеспособных нью-йоркцев уехали из своего города за 2020 год.



Самые богатые покидают страну, опасаясь того, что начнется сразу после дня выборов 3 ноября. Они массово арендуют жилье на карибских островах и в Новой Зеландии: спрос на тамошние виллы и кондоминиумы бьет все рекорды.



Американцы считают, что на улицах крупных мегаполисов будет царить вакханалия. Массовые беспорядки и погромы, проходившие этим летом - генеральная репетиция того, что ждет Америку после 3 ноября. Источник - Завтра

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