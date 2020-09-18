Джоанн Роулинг написала детектив и получила обвинение в исламофобии

15:03 19.09.2020

Известная британская писательница Джоанн Роулинг вновь подверглась нападкам пользователей соцсетей. В этот раз ее обвинили в исламофобии. Скандал разгорелся после публикации в сети отрывка из нового детективного романа.



В произведении два сыщика расследуют убийство известного писателя. Одна из подозреваемых - женщина в парандже, которая приносит прозаику "халяльную еду на вынос". Детективы полагают, что под плотной тканью может скрываться мужчина, а не женщина.



В этом отрывке читатели разглядели и новое проявление трансфобии, в которой уже обвиняли Роулинг. Один из пользователей возмущенно заметил, что в одном абзаце соединилось и противостояние трансгендерам, и нелюбовь к сторонникам ислама.