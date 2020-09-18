Елбасы дал добро дочке Алиюше строить "тур-хаб класса люкс Rixos" на Каспии

15:32 19.09.2020

Назарбаеву представили проект туристического хаба на берегу Каспия



Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву презентовали проект развития туристического хаба на побережье Каспийского моря, передает Tengrinews.kz ссылкой на официальный сайт Елбасы.



В рамках своей рабочей поездки в Мангистаускую область Назарбаев отметил важность развития отечественной туристической отрасли, подчеркнув, что Казахстан обладает не только уникальной природой, но и местами, имеющими историко-культурную или сакральную значимость, объектами Великого Шелкового пути, археологическими памятниками, что позволяет развивать в стране любые виды организованного отдыха.



"В рамках Государственной программы развития туризма был проведен анализ туристического потенциала и определены наиболее знаковые объекты и регионы. Критериями отбора стал их потенциал в качестве туристического "магнита". В число топовых регионов, наряду с озерами Алаколь и Балхаш, Щучинско-Боровской курортной зоной, городом Туркестан и другими, вошел и Мангистау", - отметил Нурсултан Назарбаев.



Знаковым событием для региона стало привлечение иностранного инвестора, вложившего средства в строительство на берегу Каспийского моря первого в Казахстане комплекса для семейного отдыха с концепцией "все включено".



Председатель правления сети отелей Rixos Ф. Таминдже представил проект развития пятизвездочного курортного отеля класса люкс Rixos Water World Aktau, а также рассказал о дальнейших перспективах расширения туристического кластера за счет привлечения казахстанских и иностранных инвесторов.



Нурсултан Назарбаев отметил, что это только первый шаг на пути создания масштабного международного туристического хаба на Каспии, где теперь с высоким комфортом смогут отдыхать как казахстанцы, так и зарубежные гости.



Кроме этого, Первый Президент Казахстана подчеркнул, что особое значение имеет и тот факт, что курортная зона на каспийском побережье создает новые рабочие места. В ходе мероприятия было отмечено, что развитие кластера в регионе позволит создать порядка 50 тысяч рабочих мест, а также привлечь на реализацию проекта около 2 миллиардов долларов.



"За годы независимости мы сделали многое. Неизвестный ранее Казахстан сейчас занимает достойное место на карте мира. Мы построили новую столицу. Она служит сегодня ориентиром для развития других областных центров и регионов. Я планирую посетить город Туркестан - священное для всех мусульман место. За последнее время эта древняя столица Казахского ханства преобразилась и имеет сегодня большой туристический потенциал", - отметил Елбасы.



Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что шаги по целенаправленному развитию туризма дадут большой положительный эффект на экономику не только отдельных регионов, но и всей республики в целом.



По завершении презентации Первый Президент Казахстана осмотрел гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau.



В формате онлайн-конференции в мероприятии также принимали участие некоторые отечественные и иностранные инвесторы. Среди них Ф. Боден, первый вице-президент по развитию отелей класса люкс компании ACCOR в регионе ЕБВА, О. Гюр, председатель правления ÖG Holding, А. Рахимбаев, председатель совета директоров строительного холдинга BI Group, А. Белович, председатель совета директоров корпорации "Базис-А".