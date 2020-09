В США скончался американский историк-советолог Стивен Коэн

В США 18 сентября ушел из жизни американский историк, исследователь советского периода и борец с русофобией Стивен Коэн. Об этом сообщает газета The New York Times.



"Профессор Коэн описал Россию, полную социальных потрясений, страстей и поэзии народов, переживших кризис, век войн, политических репрессий и экономических невзгод", - говорится в публикации.



Его жена Катрина Ванден Хеувел, издатель и совладелец The Nation, сказала, что причиной смерти стал рак легких. Коэну был 81 год.



Стивен Коэн - профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов. Основной темой его работ является развитие Советской России после Октябрьской революции 1917 года, а также отношения с США. Он дружил с президентом СССР Михаилом Горбачевым.



Кроме того, он написал или отредактировал 10 книг и множество статей для The Nation, The New York Times и других изданий, был комментатором CBS-TV и в качестве своих источников называл президента США Джорджа Буша и многих американских и советских официальных лиц.