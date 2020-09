Американский олигарх Чак Фини раздал все свои $8 млрд

00:38 20.09.2020 Миллиардер, мечтавший умереть нищим: создатель duty free отдал все свое состояние на благотворительность



Стивен Бертони

Forbes Contributor



Основатель магазинов Duty Free Shoppers 40 лет шел к одной цели - потратить все свое многомиллиардное состояние на благотворительность. Его мечта сбылась - у него не осталось почти ничего



Чак Фини накопил миллиарды долларов, придерживаясь скромного и даже аскетичного образа жизни. Состояние ему принесла сеть магазинов беспошлинной торговли Duty Free Shoppers, которую он основал в 1960 году вместе с деловым партнером Робертом Миллером. Будучи филантропом, 89-летний Фини стал одним из основоположников движения Giving While Living, суть которого заключается в ведении активной благотворительной деятельности при жизни вместо создания специального благотворительного фонда после смерти. Если нельзя забрать все деньги с собой на тот свет, то почему бы не раздать их, контролируя все пожертвования и наблюдая результат своей помощи собственными глазами?



"Мы многому научились. Оглядываясь назад, я понимаю, что можно было сделать некоторые вещи по-другому, но я все равно очень доволен. Я рад тому, что смог добиться этой цели при жизни", - рассказывает Фини в интервью Forbes. "Я благодарю всех, кто присоединился к нашей инициативе. Если вы только начали задумываться о том, чтобы присоединиться к движению Giving While Living, попробуйте сделать первое пожертвование, вам понравится", - добавляет филантроп.



Миллиардер без миллиарда: создатель duty free потратил все деньги на благотворительность



За последние 40 лет Фини пожертвовал больше $8 млрд различным благотворительным организациям, фондам и университетам со всего мира через собственный фонд Atlantic Philanthropies. Когда мы впервые встретились в 2012 году, бывший миллиардер рассказал, что отложил примерно $2 млн для того, чтобы он и его жена смогли насладиться жизнью на пенсии. Другими словами, за несколько десятилетий он пожертвовал на благотворительность сумму, которая на 375 000% превышает его текущее состояние. При этом все пожертвования Фини делал анонимно. В то время как многие богатые филантропы привлекали целые армии журналистов для освещения их пожертвований в прессе, Фини приложил немало усилий, чтобы сохранить свою деятельность в тайне. Из-за его секретной кампании Forbes уже однажды назвал его Джеймсом Бондом филантропии.



Однако Фини давно обрел душевный покой. Бизнесмен, который создал состояние на продаже туристам предметов роскоши и затем стал основателем инвестиционного фонда General Atlantic, живет в скромной квартире в Сан-Франциско, которая слегка напоминает комнату в студенческом общежитии. Когда я навещал его несколько лет назад, на стенах квартиры были развешаны фотографии друзей и членов семьи, напечатанные на струйном принтере. На простом деревянном столе красовалась небольшая табличка из оргстекла с надписью: "Поздравляем Чака Фини с тем, что он пожертвовал $8 млрд".



В этом весь Фини. Он не привлекал лишнего внимания, чтобы впечатлить общественность, но при этом оказал огромное влияние на других филантропов. Приоткрыв завесу тайны о своих крупных пожертвованиях, он сумел заразить своими идеями самых влиятельных предпринимателей и филантропов. Вдохновившись его щедростью и смелыми решениями, Билл Гейтс и Уоррен Баффет в 2010 году запустили свою благотворительную инициативу The Giving Pledge, чтобы убедить богатейших людей мира при жизни отдать не меньше 50% своего состояния. "Чак вдохновил нас на эту инициативу. Он - пример для нас всех. Даже после моей смерти мне понадобится еще 12 лет, чтобы добиться того, что он смог сделать при жизни", - рассказывает Баффет.



Сколько пожертвовали 25 самых щедрых благотворителей Америки и кто после этого остался нищим



Фини делал крупные пожертвования, чтобы внести свой вклад в решение не менее крупных проблем, будь то мирное урегулирование этнополитического конфликта в Северной Ирландии, модернизация системы здравоохранения Вьетнама или проект стоимостью $350 млн по превращению полузаброшенного острова Рузвельт в Нью-Йорке в новый технологический центр. Фини не хотел жертвовать после смерти. Он также не хотел, чтобы после его смерти в память о нем открыли благотворительный фонд, который бы ежегодно совершал небольшие пожертвования на решение пустяковых проблем. Вместо этого он приложил неимоверные усилия, чтобы внести огромный вклад в улучшение мира еще при жизни.



В 2019 году вместе с фондом Atlantic Philanthropies я работал над докладом Zero Is the Hero, в котором рассказывалось о том, как Фини несколько десятилетий шаг за шагом сокращал свое состояние, совершая крупные пожертвования. Хотя в докладе приводилось множество цифр, данных и различная статистика, сам Фини смог рассказать о своем призвании всего в нескольких предложениях: "Я не вижу причин, по которым можно отложить начало благотворительной деятельности, если можно уже сейчас добиться огромных результатов, поддерживая стоящие инициативы. Кроме того, гораздо веселее делать пожертвования при жизни, а не после смерти".



В понедельник, 14 сентября, Фини достиг цели, которую он преследовал 40 лет, и подписал документы о закрытии фонда Atlantic Philanthropies. В церемонии, которая состоялась в Zoom, участвовали Билл Гейтс и бывший губернатор штата Калифорния Джерри Браун. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прислала официальное письмо от конгресса США с благодарностью Фини.



В лучшие годы у Atlantic Philanthropies было десять офисов в семи разных часовых поясах по всему миру. В штате фонда работало больше 300 человек. Конкретная дата закрытия Atlantic Philanthropies была определена еще несколько лет назад - это было частью долгосрочного плана Фини по передаче всего состояния на благотворительность в виде высокорискованных и высокоэффективных пожертвований, совершенных в установленные сроки. Дедлайн, установленный на 2020 год, добавил филантропу мотивации и дисциплины. Кроме того, это дало сотрудникам Atlantic Philanthropies время на то, чтобы задокументировать историю благотворительного фонда и оценить его взлеты и падения, а также на то, чтобы создать стратегию, которой могли бы придерживаться другие благотворительные организации. "Мы делаем пожертвования, исходя из наших возможностей. Мы не планируем оставаться в этом деле долгое время", - говорил мне Фини в 2019 году.



Пусть фонда больше нет, но влияние Фини на развитие здравоохранения, науки, системы образования и социальной работы все же можно проследить. На что были направлены $8 млрд? Фини отдал $3,7 млрд системе образования, в том числе примерно $1 млрд - своей альма-матер, Корнеллскому университету, который он окончил после армии благодаря программе для ветеранов. Больше $870 млн Фини пожертвовал проектам, связанным с правами человека и с претворением в жизнь социальных изменений. К примеру, $62 млн были направлены на развитие инициатив по отмене смертной казни в США, а еще $76 млн - на инициативы в поддержку реформы здравоохранения и защиты пациентов в США, проведенной президентом Бараком Обамой. Больше $700 млн Фини пожертвовал на развитие здравоохранения. Из них $270 млн пошли на модернизацию системы здравоохранения во Вьетнаме. Еще $176 млн бывший миллиардер передал на развитие проектов Глобального института здоровья мозга при Калифорнийском университете в Сан-Франциско.



Одно из последних пожертвований Фини - это классический пример его философского подхода к благотворительной деятельности. Бывший миллиардер передал $350 млн на создание учебного и научно-технического центра Корнеллского университета на острове Рузвельт в Нью-Йорке. Хотя Фини известен своим скромным образом жизни, он всегда был готов делать очень крупные пожертвования и отдавать последние деньги, если его внутреннее чутье подсказывало ему, что потенциальная ценность проекта перевешивает все риски.



Forbes поговорил с влиятельными филантропами о том, как Чак Фини изменил общее отношение к благотворительности и вдохновил многих на то, чтобы начать ей заниматься. Вот что они говорят:



Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет: "Чак - пример для нас всех. Если у вас в жизни есть правильные герои и образцы для подражания, то вы уже на 90% добились успеха. Чак Фини - хороший герой".



Основатель некоммерческой организации Emerson Collective Лорен Пауэлл Джобс: "Чак Фини - настоящий первопроходец. Потратив все свое состояние на благотворительность при жизни, он вдохновил целое поколение филантропов, в том числе и меня. Его преданность анонимной благотворительной деятельности и стремление решить крупные мировые проблемы отражают силу его характера и его обостренное чувство социальной ответственности. Мы все следуем его примеру".



Сооснователь Microsoft Билл Гейтс: "Чак проложил путь для других филантропов. Помню, как встретился с ним перед тем, как мы запустили The Giving Pledge. Он рассказал мне, что мы должны убеждать людей жертвовать при жизни не 50% своего состояния, а как можно больше. Ни одного другого человека нельзя назвать лучшим примером для нас. Многие люди рассказывают мне о том, как Чак вдохновил их. Это действительно невероятно".



Финансист Сэнди Вейл: "Чак вывел благотворительную деятельность на новый уровень и приложил к этому больше усилий, чем кто-либо другой. В мире есть множество богатых людей, но лишь несколько из них летают экономклассом. Он никогда не тратил деньги на себя и потратил все свое состояние на благотворительность. Сейчас многие понимают, как важна благотворительность. Они начинают понимать, как важно быть вовлеченными в проекты, на развитие которых они направляют средства. Но я не летаю экономклассом!".



Бывший управляющий хедж-фондом Джон Арнольд: "Чак стал основоположником движения, приверженцы которого в старости уже перестают делать пожертвования, а не только начинают заниматься благотворительностью. Он мог жестко настаивать на своем мнении, идти на большие риски и при этом получать лишь большее удовольствие от того, что он сделал пожертвование. Для того, чтобы заниматься благотворительностью при жизни, нужно обладать огромной силой. Чем больше дистанция между филантропом и его благотворительным фондом, тем больше риск того, что благотворительной деятельности будет мешать излишняя бюрократия, а это настоящий смертный приговор для филантропии". Источник - forbes.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600551480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр Казахстана А. Мамин провел переговоры с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым

- Сенат вернул в Мажилис антикоррупционный законопроект

- Нурлан Нигматулин и Генеральный секретарь ТюркПА обсудили перспективы сотрудничества

- Государственный секретарь провел совещание по вопросам противодействия коррупции

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №575

- Туризм Мангистау: нужны дороги, туалеты и доступные цены

- В Правительстве РК обсудили вопросы социальной защиты инвалидов

- Алфавит обсудили на международном уровне

- 36 вузов не допущены к размещению государственного образовательного заказа