Шнобелевские премии-2020. Среди лауреатов - Путин, Трамп и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов

00:51 20.09.2020 Шнобелевские премии-2020. Среди лауреатов - Путин, Трамп, Лукашенко и автор ножа из фекалий



В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". В этом году одним из лауреатов, вместе с некоторыми другими мировыми лидерами, был назван президент России Владимир Путин - за его действия во время пандемии коронавируса.



Впрочем, большинство остальных наград, как и в прошлые годы, было вручено серьезным ученым, занятым исследованиями, практическая польза которых на первый взгляд может показаться неочевидной.



Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции получил Шнобелевскую премию в области акустики за очень необычный и довольно опасный для ученых эксперимент. Вместе с несколькими коллегами он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием, - и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.



Как известно, вдыхая гелий, люди начинают разговаривать очень высоким голосом. Это происходит потому, что этот газ обладает гораздо меньшей плотностью по сравнению с воздухом и не так сильно нагружает голосовые связки, которые начинают вибрировать с более высокой частотой.



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Казалось бы, серьезным ученым не стоило бы тратить силы на попытку послушать писклявого аллигатора. Однако за этой процедурой стоит вполне реальная научная проблема.



Услышать голос рептилии



Дело в том, что ученые изучали, как аллигаторы и другие рептилии "общаются" между собой, то есть пытались объяснить значение тех или иных звуков, которые они производят. В частности, ученые намеревались доказать, что при помощи тембра "голоса" эти животные могут рассказать собратьям по виду о своем размере. Уже известно, что такой способностью обладают млекопитающие и птицы.



"Частота резонанса речевого тракта будет в целом ниже при больших размерах тела, потому что воздух вибрирует в более обширном пространстве, - объяснил Стефан Ребер в интервью Би-би-си. - Мы не знали, что у рептилий тоже есть резонанс. Например, у лягушек, у земноводных, его нет. Поэтому нам нужно было доказать, что у крокодилов действительно есть резонанс".



После того, как аллигаторов заставили подышать гелием, ученые сумели доказать, что размер их тела действительно связан с тембром издаваемых ими звуков. "Впрочем, я не проверял, могут ли эти животные воспринимать такую информацию", - уточняет Ребер.



Премию Реберу вручил обладатель настоящей Нобелевской премии по физике - британский ученый российского происхождения Андрей Гейм.



Еще один победитель этого года - американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо. Он получил премию в области материаловедения за еще более смелый эксперимент - изготовление ножа из собственного замороженного кала.



Как рассказывала недавно канадская Си-би-си, ученый наткнулся в фольклоре племени инуитов на легенду о человеке, у которого отняли все имущество и который в сильный мороз сходил по большому в собственные руки, а затем изготовил из своего кала нож. Этим нехитрым инструментом он якобы убил охранявшую его собаку, сделал из ее шкуры еще одну собаку и уехал на ней прочь.



Чтобы проверить, могло ли такое произойти в действительности, Метин Эрен и еще несколько антропологов заморозили фекалии, сделали из них лезвие - и попытались разрезать охлажденное в холодильнике мясо - им было понятно, что при контакте с любым другим более теплым материалом нож моментально превратится в свое исходное состояние.



В отличие от экспериментов с крокодилом, затея антропологов окончилась провалом. Нож ничего не разрезал, он лишь оставлял на поверхности мяса отвратительные коричневые следы.



При чем тут Путин?



Тем не менее, ученый заявил, что очень доволен получением Шнобелевской премии. "Это большая честь для меня, - сказал Эрен газете Guardian. - За Шнобелевскими премиями я следил всю свою жизнь. Для меня это сбывшаяся мечта. Правда".



Скорее всего, Владимир Путин не подозревал, что ему присудили Шнобелевскую премию



Что же касается Владимира Путина, то российский президент был назван в числе лауреатов премии в области медицинского образования.



Шнобелевский комитет заявил, что награда вручается за "использование пандемии Covid-19, чтобы научить мир тому, как политики имеют большее практическое влияние на жизнь и смерть людей, чем ученые и врачи".



Вместе с Путиным лауреатами премии названы президент США Дональд Трамп, действующий лидер Беларуси Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, а также президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.



Из-за пандемии коронавируса церемония в этом году проходила онлайн, в качестве денежного приза победителям вручали банкноту Зимбабве номиналом 10 триллионов долларов.



Другие обладатели Шнобелевских премий 2020 года:

Психология - разработка метода идентификации нарциссистов при помощи изучения их бровей.

Премия мира - правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали.

Физика - австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий получили приз за определение в ходе эксперимента, что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.

Экономика - попытка установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах мира со средним количеством страстных "французских" поцелуев.

Менеджмент - группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручили совершение преступления друг другу, в результате чего жертва не пострадала.

Энтомология - сбор доказательств, что многие энтомологи (ученые, которые изучают насекомых) боятся пауков, которые насекомыми не являются.



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Бердымухамедова удостоили Шнобелевской премии в области медицинского образования

Редакция hronikatm.com

18 сентября 2020



17 сентября прошла 30-я церемония присуждения шуточных научных наград – Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize), сообщает русская служба БиБиСи. В этом году событие прошло в онлайн-режиме.



Как пишут организаторы премии, лауреаты получают награды "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься".



В этом году Шнобелевской премии в области медицинского образования в числе прочих был удостоен президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов "за использование пандемии COVID-19, чтобы научить мир тому, что политики имеют большее влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи".



Вместе с Бердымухамедовым этот приз получили также президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин, Александр Лукашенко, президент Бразилии Жаир Болсонару, британский премьер-министр Борис Джонсон, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.



Победителей наградят поддельными банкнотами Зимбабве на 10 триллионов долларов.



Отметим, что власти Туркменистана продолжают отрицать наличие в стране коронавируса. Ранее президент Бердымухамедов призывал лечить инфекционные заболевания дымом гармалы и лапшой с перцем. Введение обязательного ношения медицинских масок на улицах объяснили повышенным содержанием в воздухе частиц пыли. Пыль, по мнению туркменских медиков, может переносить коронавирус из Приаральского региона. Пока подобных прецедентов не было. Для борьбы с заразной пылью, вдоль северных границ страны периодически летают самолеты сельхозавиации и распыляют в воздухе раствор хлора.



Более месяца назад Бердымухамедов согласился организовать очередной визит ВОЗ, чтобы эксперты могли провести собственные тесты на коронавирус (ранее организация полагалась на официальные данные), однако визит на данный момент пока не состоялся. Источник - BBC

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600552260

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