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Агентство по кадастру Узбекистана возглавил Халилилло Турахужаев
10:43 20.09.2020

Назначен глава Агентства по кадастру при ГНК
Халилилло Турахужаев стал первым заместителем председателя ГНК - директором Агентства по кадастру при налоговом комитете.

Халилилло Собиржонович Турахужаев назначен первым заместителем председателя Государственного налогового комитета - директором Агентства по кадастру при комитете, следует из постановления президента Узбекистана от 18 сентября.

До назначения он возглавлял Государственный комитет по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, на базе которого и было создано Агентство по кадастру.

Ранее он также работал директором Агентства госуслуг (2017−2020), первым заместителем государственного советника президента в Службе по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц администрации главы государства.

Реформа в сфере кадастра была обоснована конфликтом интересов в этой сфере в связи с концентрацией в одном органе задач по выделению земли, ведению ее учета, размещению сельскохозяйственных культур, осуществлению земельного надзора, а также подготовкой кадастровых дел земельных участков, зданий и сооружений непосредственно регистрирующим органом. Часть задач бывшего Госкомземгеодезкадастра в сфере сельскохозяйственных земель была передана Министерству сельского хозяйства.

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Источник - gazeta.uz
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