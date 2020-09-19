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Умер от КОВИ в германской клинике вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев
12:36 20.09.2020

Скончался вице-премьер Уктам Барноев
Ушел из жизни заместитель премьер-министра Уктам Барноев. Последнюю неделю он проходил лечение в Германии. Ранее у него был диагностирован коронавирус.

Заместитель премьер-министра Узбекистана по вопросам развития аграрной и продовольственных сфер Уктам Исаевич Барноев скончался на 56-м году жизни, сообщило УзА. Источник "Газеты.uz" в правительстве сообщил, что политик в последнюю неделю проходил лечение в Германии.

В конце июля "Газета.uz" выяснила, что Уктам Барноев, у которого был выявлен COVID-19, проходит лечение в столичной частной клинике Akfa Medline.

Уктам Барноев (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (1981−1986). Начинал карьеру как инженер технической дирекции 6-го Бухарского регионального управления интегрированных предприятий (1986). Работал заместителем начальника Управления сельского и водного хозяйства Бухарской области по экономике и реформам (1997−2000).

Занимал руководящие должности в системе Министерства сельского и водного хозяйства (2000−2002). Работал ведущим специалистом агропромышленного комплекса Кабинета Министров (2002−2004), заведующим информационно-аналитическим Департаментом Кабмина по вопросам сельского и водного хозяйства (2004−2005), заведующим информационно-аналитическим Департаментом по вопросам сельского хозяйства и водных ресурсов, переработки сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления (2005−2007).

Уктам Барноев также работал первым заместителем министра сельского и водного хозяйства (2007−2008), хокимом Самаркандской области (2008−2010), возглавлял Республиканскую водную инспекцию Минсельводхоза (2011−2016), а также был председателем правления АО "Узагрохимия" (2016).

Он также занимал должность хокима Бухарской области (2016−2020).

С 6 июля 2020 года также занимал пост председателя Федерации коневодства и конного спорта Узбекистана.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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