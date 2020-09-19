У 100 рос-олигархов денег в 2 раза больше, чем у всей России

12:52 20.09.2020 Сергей Обухов: У 100 олигархов денег в 2,2 раза больше, чем у всей России

Несмотря на декларации Путина о борьбе с бедностью, имущественное расслоение растет



Андрей Полунин

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Андрей Заостровцев

Сергей Обухов



Forbes составил рейтинг 100 богатейших госслужащих и депутатов за 2020 год. Для этого издание изучило декларации более 400 ведомств и структур органов власти - администрации президента, федеральных министерств и ведомств, Федерального собрания, правительства и законодательных органов субъектов РФ, Центрального банка, государственных корпораций и внебюджетных фондов, Конституционного и Верховного судов. В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход - сумма дохода представителя власти, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей.



И вот - герои топ-5 рейтинга.



Впереди всех депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов - Forbes насчитал у него 6 млрд. 226,14 млн. рублей. Как утверждает издание, депутат является владельцем ООО "Монерон" - крупного добытчика краба с выручкой 7,97 млрд. рублей по итогам 2019 года. Неплохо, правда?



Немного отстал по размеру состояния - 5 млрд. 477,6 млн. рублей - депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок, совладелец "Океанрыбфлота", крупной рыбопромышленной компании на Камчатке.



В тройку вошел и зампред заксобрания Челябинской области Константин Струков - 5 млрд. 54,69 млн. рублей. Он президент УК "Южуралзолото группа компаний".



На четвертом месте - член Совета Федерации от Камчатского края, cовладелец "Океанрыбфлота" Валерий Пономарев: у него "скромные" 2 млрд 799,42 млн руб.



Пятерку замыкает депутат Магаданской областной думы Александр Басанский - 2 млрд. 735,76 млн. рублей. По версии Forbes, он основной владелец Колымского производственно-коммерческого концерна "Арбат", который занимается добычей драгоценных металлов, производством ювелирных изделий и торговлей ими.



Здесь впору замереть от восхищения. Чтобы порадоваться за соотечественников, у которых бизнес процветает, а дела идут в гору, несмотря на кризис.



Увы, в списке Forbes всего 100 таких счастливчиков на 144,5 млн. населения России. И подавляющая часть этого населения движется - в плане успехов и роста благосостояния - ровно в противоположном направлении.



18 сентября Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года (на него пришелся основной удар пандемического кризиса) достигло 19,9 млн. человек - 13,5% от общей численности населения. По сравнению с первым кварталом, бедных стало больше на 1,3 млн. человек.



Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале упали сразу на 8% в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке. Наибольший вклад, кстати, внесло падение доходов от предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу.



На этом мрачном фоне лопающиеся от денег госчиновники и законодатели выглядят, как минимум, странно. Почему имущественное расслоение в России растет рекордными темпами, куда оно заведет страну?



- На Западе, чтобы стать состоятельным человеком, необязательно иметь связи с государством - они появляются потом, - отмечает экономист, научный сотрудник Санкт-Петербургского государственного экономического университета Андрей Заостровцев. - Там практически все представители сверхбогатых, начиная от Илона Маска или Билла Гейтса - то, что англичане называют self-made man. Люди, которые сделали себя сами.



Но в России ситуация особая - богатыми здесь не становятся, а назначаются. Богатство у нас - результат особых отношений с государством. Отсюда и стремление сверхбогатых закрепить себя в этом статусе. Скажем, избраться в региональный парламент, чтобы эти связи сохранялись и развивались.



У нас будущий богатый должен вписаться в систему государственных связей - только тогда ему вести дадут какой-нибудь бизнес под прикрытием. Но это - в самом скромном случае. Могут дать что-то покрупнее - должность руководителя, пусть не высшего звена, в одной из госкорпораций. Где доходы руководителей совершенно не связаны с успешностью деятельности корпорации.



Замечу также, что у нас крупные предприятия только формально частные, а де-факто находятся под контролем власть имущих. Те же крабы на Дальнем Востоке: попробуйте прийти в этот бизнес со стороны - гарантированно ничего не выйдет. Поскольку там все зарегулировано - и под предлогом природоохранного законодательства, и без него.



Отсюда и резкое имущественное расслоение в России. В описанной ситуации традиционного среднего класса попросту не возникает. Человек либо всю жизнь работает на скромных работах по найму, либо попадает в очень узкий круг граждан, которые через государство делают себя состоятельными людьми.



На деле, наши состоятельные люди откусывают куски государственных пряников. Я это называю "властный капитал".



"СП": - Какое место в этом устройстве относится малому и среднему бизнесу?



- Среднему и малому бизнесу особенно развиваться не дают. Если такой бизнес где-то присутствует, то платит и официальные налоги, и неофициальные - дань чиновникам, контролирующим организациям, силовикам. А если вы платите двойные налоги - какое тут развитие?!



"СП": - Получается, у расслоения в России нет пределов? Почему это не вызывает недовольства в обществе?



- Прежде всего, в нас стране нет голода. Все что-то едят, никто не умирает - этого в России достаточно, чтобы ситуация не сползла к социальным потрясениям.



Учтите также, что в России огромная теневая экономика. Те же данные Росстата о бедности получены либо из официальных источников, либо из опросов. Но люди при таких опросах называют "белую" зарплату, хотя многие де-факто имеют еще статус самозанятых.



Масса самозанятых не платит никаких налогов: ремонт компьютеров, маникюр, массаж, репетиторство - вот основные сектора теневой занятости. Люди, которые в них работают, не заявляют ни о своих доходах, ни о своей занятости. Они живут как бы вне государства - причем, благодаря дополнительному доходу, на приемлемом для России уровне.



Они не пойдут на улицу с плакатами. Им проще обеспечить себя теневым способом, чем участием в уличных акциях, которые, как правило, ничего не дают, кроме самоудовлетворения. В протестах в РФ, на мой взгляд, реально участвует та небольшая прослойка населения, которая склонна заниматься общественной деятельностью. А основная масса граждан занята совершенно другим - она ищет для себя способ выживания.



- Социальная дифференциация при нынешнем авторитарном режиме нарастает, несмотря на декларации Владимира Путина о борьбе с бледностью, - считает секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов. - Причем с начала 2000-х ситуация все хуже и хуже. Видимо, социальное расслоение заложено в самой сути режима бонапартистского типа - когда все государственные институты декоративные, когда сформировалось правление 1000 семей, и когда Кремль является выразителем интересов этих кланов.



Напомню, по оценкам аналитиков, состояние 100 российских олигархов превышает объем всех наличных денег в стране в 2,2 раза, и весь бюджет РФ в 1,5 раза. Всего 100 человек имеют больше денег, чем необходимо на содержание всей российской армии, полиции, учителей, врачей, чиновников, дорог, ЖКХ, космоса.



Со стороны кажется, что даже инстинкт самосохранения у системы не работает, если она в такой ситуации плодит бедность. На деле, система заинтересована в маргинализации и обнищании населения, поскольку это укрепляет режим. Всецело занятый борьбой за выживание человек не занимается борьбой с режимом. Такая борьба - удел сытого среднего класса.



С другой стороны, 1000 сверхбогатых российских семей отстроили государство-корпорацию. Они заменили советский патернализм и лояльность государству-отцу, государству-старшему брату, на зависимость от работодателя, которому смотрят в рот. По сути, произошел социальный регресс - восторжествовали феодальные отношения.



В этой реальности - я называю ее реальностью постмодерна - мы и живем. В ней вроде бы капиталистическое общество, а вроде бы и феодальное. Вроде бы государство подкармливает пенсионеров и прочие зависимые слои, чтобы они не бунтовали, а эти слои напрямую зависят от своих работодателей и глав корпораций.



Это режим, я считаю, а-ля режим "каудильо" Франко.



"СП": - Как долго будет держаться такая ситуация?



- В начале XX века рабочий класс Петрограда и Москвы - который совершил Октябрьскую революцию - был, по сути, тогдашним средним классом: и по уровню образования, и по уровню доходов. Царский режим создал своего могильщика - пролетариат.



Нынешний режим, объективно, тоже вынужден будет создать своего могильщика - креативный класс, людей интеллектуального и научного труда. Средний класс необходим сверхбогатым хотя бы для извлечения прибыли из естественных монополий. И средний класс как раз с режимом готов бороться.



Замечу также, что большинство жителей мира утратили веру в преимущества капитализма. По данным Edelman Trust Barometer, 56% в мире считают, что вреда от капитализма в нынешнем виде больше, чем пользы, а улучшения своей жизни в ближайшие пять лет в развитых странах ждет лишь треть населения. В России, отмечают Edelman Trust Barometer, на улучшение жизни через пять лет надеются только 34% опрошенных.



Все это, на мой взгляд, говорит об одном: нынешняя система в России может жить, но не может размножаться. Ее существование, я считаю, закончится при первой попытке транзита верховной власти: такие вещи не наследуются и не воспроизводятся. Источник - СвободнаяПресса

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