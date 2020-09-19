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Иранская активистка Насрин Сотуде госпитализирована после 40-дневной голодовки
13:02 20.09.2020

Насрин Сотуде (Nasrin Sotoudeh) протестует против слабой защиты политзаключенных в Иране от коронавируса. После 40-дневной голодовки она была доставлена из тюрьмы в одну из больниц Тегерана.

Осужденная в Иране защитница прав женщин Насрин Сотуде, после 40-дневной голодовки протеста в тюрьме, госпитализирована в одной из больниц Тегерана. 57-летняя активистка потеряла очень много веса и серьезно ослаблена, сообщил ее муж Реза Чандан в интервью агентству AFP в субботу, 20 сентября.

"Все очень сложно. Администрация тюрьмы отказывается сотрудничать", - рассказал Чандан после посещения супруги в клинике. По его словам, тюремная администрация даже не сообщила семье о переводе Сотуде в больницу, родственники узнали об этом от других заключенных.

Голодовка протеста

Насрин Сотуде объявила голодовку в знак протеста против слабой защиты политзаключенных от коронавируса. В Иране, согласно официальным данным, инфицировано почти 420 тысяч человек, более 24 тысяч из них - умерли от осложнений. Из-за угрозы распространения инфекции руководство Ирана временно освободило из тюрем почти 90 тысяч заключенных. Это решение, однако, не распространялось на политзаключенных.

Реза Чандан сказал, что он очень беспокоится за жену, поскольку больница, по его словам, отнюдь не безопасное место. Многие инфицированные пациенты не изолируются в должной мере, пояснил он.

Дело Насрин Сотуде

Насрин Сотуде в 2019 году была признана виновной в оскорблении лидера иранской революции и шпионаже и приговорена к 33 годам лишения свободы и 148 ударам палкой. Сотуде, в числе прочего, отстаивала права женщин, протестующих против обязательного ношения головного платка.

Активистка сотрудничала с журналистками, оппозиционерами и диссидентами, такими как лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади, а в 2012 году стала лауреатом премии имени Сахарова, присуждаемой Европарламентом.

Источник - dw.com
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