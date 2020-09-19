Американцы сжигают собственную страну

20:07 20.09.2020 Иностранные террористы не потребовались: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы справились сами



Виктория Никифорова



Запад США охвачен сильнейшими за последние десятилетия пожарами. Люди гибнут, пропадают без вести, бегут из собственных домов. Государство им мало чем помогает, на фоне чего множатся панические слухи: пожары – это не случайность, а намеренная диверсия. Есть много причин для того, чтобы этим слухам верить. Кто же сжигает Америку?



В прошлом году мировая общественность внезапно озаботилась пожарами в сибирской тайге. Всемирный фонд дикой природы предупреждал Россию о том, что так можно "вообще остаться без леса". Мировые СМИ каждый день выходили с тревожными заголовками, утверждающими, что дым от горящей тайги наносит нешуточный вред всей мировой экосистеме. Рядовое природное явление – далеко уступающее, например, печально знаменитому сибирскому пожару 1937 года – раздувалось до неслыханных масштабов.



Сегодня Фонд дикой природы, продвинутые массмедиа, экологи и правозащитники старательно закрывают глаза на то, что творится на юго-западе США. А ведь про такие пожары, которые бушуют сейчас в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, принято говорить – "старожилы не припомнят".



Только за месяц полтора миллиона гектаров леса уничтожено в Калифорнии, полмиллиона – в Орегоне, и все еще только начинается в штате Вашингтон. Особый ужас происходящему придает то, что горят не участки леса в тысячах километров от цивилизации, а вполне себе жилая застройка – фермы, поселения, маленькие города. Отсюда и неизбежные человеческие жертвы.



На 12 сентября в Калифорнии и Орегоне погибло в огне 33 человека. Люди задыхались в своих домах, подвалах, автомобилях, сегодня на пепелище находят и останки маленьких детей. Десятки жителей пропали без вести. Сорок тысяч человек только в Орегоне вынуждены были покинуть свои дома. Еще полумиллиону человек выданы предписания о немедленной эвакуации.



Тысячи пожарных сражаются, чтобы отстоять от огня Сан-Франциско, трое из них уже погибли. Тем временем огромный город заволокло густым смогом. Сан-Франциско тонет в оранжевом тумане.



В воздухе летают черные хлопья пепла. Восхищенные наблюдатели сравнивают виды города с марсианскими пейзажами и заливают в соцсети эффектные фотографии и видеоролики. Видеоряд задыхающегося Сан-Франциско может поспорить с прошлогодними фотографиями Сиднея, точно так же тонувшего в дыму от пожаров. Мировые СМИ перепечатывают эти картинки в рубрике "фото дня".



Но за сногсшибательным видеорядом таится реальная катастрофа, о которой СМИ практически не пишут. Индекс загрязненности воздуха в Сан-Франциско, Портленде и Орегоне бьет все рекорды, оставаясь в промежутке от 200 (очень загрязненный) до 400 (опасный). Сегодня эти города возглавляют список самых загрязненных мегаполисов мира, оттеснив печально известный Дели на четвертое место. Для сравнения: в Пекине, воздух которого принято считать нездоровым, индекс в эти дни – между 40 и 50. В Москве – около 34.



Как это принято в американской традиции, городские власти и власти штата перекладывают заботу о спасении угорающих на самих угорающих. Единственное, чем власти Сан-Франциско помогли горожанам, это выпустили рекомендацию побольше сидеть дома с закрытыми окнами – особенно людям старшего возраста и тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы.



Выходных дней, однако, никто не объявлял, и жители Сан-Франциско вынуждены покидать свои дома, чтобы просто пойти на работу. Особенно боятся люди веерных отключений электричества, которые всегда сопутствуют пожарам. Тогда станет невозможно включить ни кондиционер, ни вентилятор, ни холодильник. Но пока электричество отрубают только в небольших поселениях.



"Просто очень тяжело выходить на улицу. Пять секунд без маски – и уже начинает болеть голова", – описал свои ощущения тележурналистам CBS прохожий в Сан-Франциско.



По иронии судьбы, он оказался студентом, вынужденным уехать из Орегона, где воздух был еще хуже. Отделения неотложной помощи фиксируют значительный рост пациентов с симптомами удушья и сильными головными болями. Врачи предупреждают, что любой вирус – в том числе и COVID-19 – для организма, ослабленного кислородным голоданием, станет еще опаснее. Больницы Калифорнии и Орегона готовят реанимации к наплыву пациентов.



В самый разгар пожаров, которым не видно ни конца ни края, политики цинично используют природную катастрофу с человеческими жертвами в предвыборной борьбе. Демократические губернаторы штатов обвиняют в пожарах Трампа: президент вышел из парижского соглашения по климату, не борется с глобальным потеплением, не закрывает сланцевиков и нефтянку, а ведь именно на глобальное потепление и принято в демократических кругах списывать любые природные катаклизмы.



Республиканцы тут же нанесли ответный удар. Они обвинили демократические власти горящих штатов в том, что те послали поджигать леса боевые отряды антифа. Это популярное верование чрезвычайно распространено среди простых американцев – и надо сказать, у него есть некоторые основания.



Все летние месяцы протестанты BLM и антифа забрасывали полицию "коктейлями Молотова" и петардами. Популярным "развлечением" восставших масс стало запереть снаружи полицейский участок, зачастую с людьми внутри – а потом его поджечь. Несколько раз поджигали церкви. На площадях и перекрестках каждую ночь что-то торжественно сжигали – то чучело Трампа, то американские флаги, то свиную голову в полицейской фуражке.



В Портленде полицейские еле-еле успели спасти от гибели активиста антифа, который пытался метнуть "коктейль Молотова" в здание, но поджег сам себя.



А 10 сентября полиция городка Пуйаллап округа Пирс в штате Вашингтон задержала на шоссе № 167 человека, который, по словам свидетелей, зажигалкой поджигал сухую траву на обочине. Поджигателем оказался 36-летний Джеффри Акорд, активист и антифашист, позирующий на своей страничке в соцсетях в футболке с надписью "К черту чертовы законы!" (это смягченный перевод).



В 2014 году Акорд принимал активное участие в протестах в Фергюсоне. Там его задержали за незаконное ношение оружия. При аресте у активиста конфисковали заряженную винтовку, дробовик, нож и патроны.



Этим летом Акорд вписался в анархистскую движуху в Сиэтле и возглавил там одну из демонстраций на тему "Черные жизни имеют значение". Своей вины в поджоге на шоссе № 167 он не признал (все-таки это преступление грозит годом в тюрьме) – и убеждал полицейских, что просто подсвечивал землю, когда искал потерянную видеокамеру. Его отпустили под залог в тысячу долларов.



Не только сторонники Трампа, но и многие аполитичные обыватели убеждены, что леса поджигают боевые отряды антифа, исподволь спонсируемые Демпартией.



Этим они и объясняют небывалый масштаб пожаров этого года.



Однако официальные власти предпочитают называть все это безосновательными слухами. В Орегоне общественность взволновалась, когда полиция города Эшленд начала расследование поджога, установленного в связи с обнаружением обгоревших человеческих останков. По делу были арестованы шестеро человек. Местные жители уверены, что это антифа, которые убили кого-то и подожгли округу, чтобы скрыть свое преступление.



Шериф округа чуть не каждый день объявляет гражданам: "Все слухи о том, что подозреваемые – антифа, являются стопроцентной ложью. Это просто неправда!" (шериф обильно использует капслок). Однако ему по-прежнему мало кто верит – такое незабываемое впечатление произвели на местных жителей неистовые акции антифа в Портленде.



Кстати, волнения в Портленде продолжаются, несмотря на пожары. Каждую ночь вспыхивают бунты, полиция арестовывает самых активных протестантов, наутро выпускает их под залог. Единственное, о чем просят копы демонстрантов: не поджигать кусты и траву.



"Америка в огне" называется роман видного американского выживальщика Айры Табанкина, который он опубликовал в 2016 году. По сюжету, в августе американские банды под руководством ИГИЛ* устраивают в Штатах тысячи пожаров, а власти слишком заняты своими разборками и бросают жителей на произвол судьбы. Спустя четыре года все сбылось, как по написанному. Только не потребовались иностранные террористы: с тем, чтобы зажечь свою страну, американцы успешно справились сами. Источник - Взгляд

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