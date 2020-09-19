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Закончился очередной марш Бел-оппозни. Белки попрятались в дупла
21:22 20.09.2020

В Минске закончилась многотысячная акция протеста
В столице Белоруссии завершился "Марш солидарности". Силовики вытеснили протестующих с перекрестка у проспекта Независимости. Только в Минске задержаны около 100 человек.

"Марш заканчивается. Люди сворачивают флаги и расходятся большими группами",- говорится в сообщении Telegram-канала политика Светланы Тихановской "Страна для жизни".

Марш прошел из центра в сторону стелы "Минск - город-герой" и дворца Независимости, где было выставлено оцепление. Демонстранты прошли мимо дворца и, сделав крюк, пошли в сторону проспекта Независимости. На перекрестке в районе улицы Веры Хоружей с этим проспектом протестующие встали напротив оцепления. Спустя несколько минут водометы, милицейские внедорожники и сотрудники правоохранительных органов двинулись в сторону демонстрантов, передает "РИА Новости". После этого участники акции отступили - одни ушли назад по проспекту Независимости, другие пошли по улице Веры Хоружей.

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании около 150 человек, больше 90 из них - в Минске. По данным правозащитников, задержанные есть в Бресте, Волковыске, Гродно, Гомеле, Могилеве и Мозыре.

Напомним, накануне милиция задержала на акциях в Белоруссии 430 человек, 415 из них - в Минске. 19 сентября в столице прошла женская акция "Блестящий марш".

Источник - kommersant.ru
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