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Тихие таиландцы массово и шумно выступили против правительства и маразмировавшего короля
21:54 20.09.2020

Таиландцы хотят модернизации монархии и ухода хунты

Граждане предъявили королю и правительству амбициозные требования
Данила Моисеев

Главной протестной силой Таиланда являются студенты.
В Таиланде прошла крупнейшая за последние годы акция протеста. Точные цифры участников оценить сложно, но о десятках тысяч можно говорить с уверенностью – в информагентстве AP их насчитали 20 тыс., в AFP – 30 тыс. Лидеры протестующих – молодые люди, которых не устраивает руководство эксцентричного монарха, ведущего богемный образ жизни и редко появляющегося в стране, и военной хунты, закрепившейся на политической арене.

Недовольство в таиландском обществе зрело давно, примерно с 2014 года, когда произошел военный переворот, в результате которого к власти пришел Национальный совет для мира и порядка во главе с нынешним премьер-министром Праютом Чан-Оча.

С тех пор расходы на королевскую семью увеличились, а военные начали закручивать гайки. Впрочем, и до этого Таиланд демократической вольницей не был: одиозная 112-я статья Уголовного кодекса действует с 1908 года и до сих пор. По ней можно отправиться в тюрьму на срок до 15 лет за критику монархии.

При этом арифметика у местного правосудия довольно занимательная. Так, в 2015 году Понгсак Срибунпенг был приговорен военным судом к 30 годам лишения свободы за шесть постов в Facebook – по 10 лет за каждый, а за признательные показания срок скостили вдвое.

В немалой степени именно из-за этого протестующие действуют максимально корректно, как и раньше. В начале августа они вышли на улицы Бангкока в костюмах волшебников из "Гарри Поттера" и несли портрет главного злодея Волан-де-Морта, поскольку его, как и короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, нельзя было называть по имени. Хотя второго называть все-таки можно, но говорить о нем плохо – никак нет.

Вот и на этот раз обошлось без крови и насилия, хотя большое скопление людей грозило обернуться именно этим. Места рядом с учебным корпусом университета Таммасат для присутствующих ожидаемо не хватило, поэтому им пришлось переместиться на площадь Санам Луанг. Там организаторы акции объявили о передаче требований властям (они были запечатаны в конверт) через полицию. Эти 10 пунктов были зачитаны еще 11 августа, среди них и пункт о реформе монархии и отмене 112-й статьи УК. Также была зацементирована большая памятная "народная монета", которая символизирует то, что Таиланд принадлежит людям, а не монарху. Кстати, сам глава государства во время событий в стране отсутствовал.

"Последним толчком к протестам стали выборы 2019 года, в результате которых у власти остались те, кто ее взял в 2014 году. Это произошло во многом благодаря предпринятым заранее мерам, в том числе принятию Конституции 2017 года. Сейчас обсуждается возможность ее изменения, чтобы военные не смогли бесконечно долго управлять страной. Другим поводом был запрет одной из оппозиционных партий, пользовавшейся поддержкой молодежи", – говорит старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева.

В разговоре с "НГ" эксперт отметила, что студенческие акции протеста – частое явление в Таиланде, как и требования о роспуске парламента и отставке правительства. А вот желание изменить институт монархии – это веяние принципиально новое.

"Вместе с тем новый король не имеет такого авторитета и не пользуется народной любовью, как его отец. Поэтому падение престижа монархии было ожидаемым", – считает Фомичева.

И все-таки показательно то, что как во властных кругах, так и в рядах протестующих костяк составляют люди, готовые пойти на компромисс, что увеличивает вероятность ненасильственного исхода, в отличие, например, от сценария 1973–1976 годов, полагает эксперт.

"Я думаю, наиболее интересным и вполне вероятным итогом событий было бы появление новых политических сил в стране и даже партии со своей программой и линией развития", – заключила Фомичева.

Источник - ng.ru
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