Трудности геополитического балансирования Японии, - Миньсин Пей

00:06 21.09.2020

В статье рассматриваются сложности, которые ждут на посту нового премьера Японии. Токио балансирует между двумя гигантами - Пекином и Вашингтоном - и его руководству придется непросто. Особняком стоит вопрос о размещении на территории Японии американских ракет.

Project Syndicate (США): трудности геополитического балансирования Японии

Миньсин Пей (MINXIN PEI)



КЛЕРМОНТ (КАЛИФОРНИЯ, США) - Неожиданная отставка премьер-министра Японии Синдзо Абэ в августе этого года из-за проблем со здоровьем вызвала много вопросов по поводу наследия этого премьера, который проработал дольше всех на своем посту. Один из вопросов: сможет ли его преемник, Есихидэ Суга, продолжить политику геополитического балансирования Абэ в условиях дальнейшей опасной эскалации напряженности между Китаем и США.



США и Китай имеют критическое значение для мира и процветания в Японии. Америка - это гарант безопасности Японии и ее второй крупнейший торговый партнер, а Китай является крупнейшим торговым партнером страны и к тому же ее соседом. После возвращения Абэ на пост премьера в декабре 2012 года, ему удавалось ловко управлять отношениями Японии с обеими странами.



Абэ изо всех сил старался подружиться с президентом США Дональдом Трампом, хотя тот заявлял, что американо-японская торговля не является "открытой и свободной", а также потребовал от Японии в четыре раза увеличить взносы на содержание находящихся в стране американских войск. И Абэ очень порадовал администрацию Трампа, когда без большого шума запретил китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei участвовать в строительстве сетей 5G в Японии.



Одновременно Абэ развивал связи с председателем КНР Си Цзиньпином и сломал лед в отношениях двух стран, совершив в октябре 2018 года визит в Пекин - это был первый за семь лет китайско-японский саммит. В ситуации, когда американо-китайские отношения находятся в свободном падении, Си Цзиньпин ухватился за протянутую Абэ оливковую ветвь и запланировал государственный визит в Японию на апрель 2020 года. Это должен был стать первый после 2008 года визит китайского лидера в страну, но был отложен на неопределенный срок из-за пандемии сovid-19.



Суге будет крайне трудно уклониться от выбора одной из сторон в усиливающемся конфликте США и Китая. Уже в ближайшее время ему придется принять решение по поводу отложенного государственного визита Си. Внутри возглавляемой Сугой Либерально-демократической партии оппозиция этому визиту очень сильна, что вызвано недавним введением китайским правительством сурового закона о национальной безопасности в Гонконге. Показательный государственный визит в Японию стал бы большой победой для Си, который жаждет продемонстрировать, что политика сдерживания Китая, начатая администрацией Трампа, проваливается.



Требование китайцев назначить новую дату визита поставит Сугу в безвыходное положение. Если он уступит пожеланиям Китая, он потеряет политический капитал внутри страны, но отмена визита станет унижением для Си и навредит китайско-японским связям. Единственное, что может сделать новый японский премьер, это искать любые возможные оправдания, чтобы и дальше откладывать этот визит как можно дольше.



Между тем, напряженность, связанная с этим скорее символическим китайско-японским саммитом, в ближайшие годы померкнет на фоне двух возможных последствий американо-китайских споров для Японии.



Во-первых, США будут призывать Японию ужесточить ограничения на поставки в Китай ключевых технологий. Но поскольку Япония напрямую инвестировала в Китай более $38 млрд, и там работают почти 14 тысяч ее фирм, ей будет очень трудно на практике полностью соблюсти режим американских санкций против Китая; это будет разрушительно для экономики и дипломатически весьма затратно.



Никто не знает, как Суга, проработавший последние восемь лет генеральным секретарем в кабинете министров Абэ (и являющийся его ближайшим помощником), сумеет удовлетворить США в вопросе технологий, не вызвав при этом гнева Китая (или наоборот). Несомненно, перед ним возникнет намного более сложная задача, чем у его предшественника, если только США и Китай каким-то образом не договорятся о деэскалации конфликта.



Во-вторых, Суге будет намного труднее сохранять нейтральность в вопросах безопасности. Будучи членом так называемого "Квада" (индо-тихоокеанской группы по защите безопасности, которая включает также Австралию, Индию и США), Япония должна будет ответить на американские призывы к более частному и масштабному участию в совместных военно-морских учениях, призванных дать отпор территориальным претензиям Китая в Южно-Китайском море. Например, в прошлом году японский авианосец принял участие в организованных США военно-морских учениях, проводившихся в водах, на которые претендует Китай.



Китай не стал жестко реагировать на эти действия Японии, поскольку двусторонние связи двух стран улучшались. Но он может резко выступить против Японии, если сближение, начатое Абэ, обернется фиаско, а администрация Суги начнет более открыто и энергично сотрудничать с США в спорах из-за Южно-Китайского моря.



Есть одна вещь, которая в ближайшие пять-семь лет может полностью уничтожить китайско-японские отношения: размещение американских ракет средней дальности на японской земле. Стратеги в Пентагоне жаждут разместить мощное наступательное оружие поближе к материковому Китаю, а идеальным местом для этого является Япония.



Пока что эти ракеты находятся в разработке, поэтому у США сейчас нет необходимости просить Японию разместить их. Но как только Америка произведет эти ракеты в достаточном количестве, трудно будет себе представить ситуацию, когда бы она не потребовала от Японии разрешения на их размещение. И если Япония согласится, тогда в ее отношениях с Китаем может начаться худший кризис с тех пор, как две страны восстановили дипломатические связи в 1972 году.



Конечно, ни одна из этих проблем не является виной Абэ или Суги. Но все они в очередной раз иллюстрируют тяжесть положения страны, зажатой между двумя конфликтующими геополитически гигантами, а также позволяют получить представление о масштабе дипломатических трудностей, которые ожидают нового премьер-министра Японии.