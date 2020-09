Daily Mail: новая гражданская война раздирает Америку на части

00:10 21.09.2020 Ноябрьские президентские выборы в США рискуют статьи самыми токсичными в истории, считает британский автор. Американская политика уже в течение многих лет становится все более поляризованной, и сегодня риск кровавой бойни велик как никогда. Способствует этому и система голосования по почте. Подробности - в статье.

Daily Mail (Великобритания): новая гражданская война раздирает Америку на части



"Я не могу дышать". Протесты в США - 2020

Том Леонард (Tom Leonard)



Вто время, когда вооруженные члены военизированных группировок, так называемого ополчения (militias), фотографируются в ходе вселяющего ужас противостояния в штате Кентукки, Том Леонард представляет пугающий рассказ об ожесточенной культурной битве, которая делает предстоящие в Соединенных Штатах выборы самыми токсичными в истории этого государства.



Нью-Йорк - Эти изображения производят сильное впечатление.



В одной части города примерно 250 афроамериканских мужчин и женщин колоннами проходят по утопающим в зелени улицам города. Они с ног до головы одеты в черную форму военного стиля, они щелкают затворами своих штурмовых винтовок и помповых ружей - таким образом они делают заметным свое присутствие.



В двух милях от этого места то же самые делают белые члены ополчения, или добровольных военизированных группировок; это поддерживающие Трампа "патриоты". Они одеты в камуфляж цвета хаки и тоже вооружены до зубов.



В те дни приветливый южный город Луисвилл, штат Кентукки, должен был отмечать успешное проведение своих знаменитых конных скачек "Кентукки дерби" (Kentucky Derby) - это своего рода ответ на скачки в Аскоте, о которых однажды было сказано так: "величайшие две минуты в спорте".



Вместо этого бронежилеты и маски с изображением черепа заняли место традиционных разноцветных шляп и нарядных костюмов, поскольку этот город стал последним по счету полем боя в течение этого взрывоопасного выборного года в Америке.



Это государство еще никогда не казалось таким разделенным. "Нет справедливости! Не будет и Дерби!" - такой лозунг скандировали одетые в черное протестующие, члены группировки, которая называет себя "Коалиция без гребаной дури" (Not F****** Around Coalition - NFAC)



Они требуют справедливости для Бреонны Тейлор (Breonna Taylor), 26-летней местной черной медсестры, которая была смертельно ранена ночью в своем доме шесть месяцев назад во время полицейского рейда. Ни один из офицеров полиции к ответственности пока не привлечен.



Члены другой военизированной группировки - ее численность, согласно оценке, составляет примерно 250 человек - скандировали речевки в поддержку полиции: "Поддержим людей в синей форме" (Back The Blue). К счастью, они в тот день так и не пересеклись с ребятами из NFAC.



Вместо этого они столкнулись с членами другой группировки - со сторонниками движения "Жизни черных имеют значение" (Black Lives Matter - BLM), некоторые из которых тоже были вооружены винтовками и пистолетами.



Полицейских почти не было видно (большинство из них часть охраняли место проведения скачек), и поэтому обе стороны толкались и пускали в ход кулаки, а еще выкрикивали свои лозунги в лицо своим противникам, усиленные с помощью мегафонов.



Ни одна другая сцена не способна так же убедительно передать пугающую некрасивость президентской гонки 2020 году - а опасаться следует того, что этот противостояние может взорваться и прекратиться в полномасштабную гражданскую войну, если одна из сторон не получит желаемого результата.



Американская политика уже в течение многих лет становится все более поляризованной. Однако регулярные столкновения между вооруженными протестующими и их противниками - одна сторона яростно поддерживает Трампа, тогда как другая столь же яростно выступает против него - все это явление недавнего времени, и оно, естественно, вызывает тревогу.



Риск возникновения кровавой бойни всегда находится на расстоянии одного нажатия на спусковой крючок. В июле, когда эти две вооруженные группировки противостояли друг другу в Луисвилле, представитель военизированной группировки, состоящей из чернокожих людей, случайно сделал несколько выстрелов и ранил трех своих товарищей.



Обе стороны говорят о том, что они выходят на улицы только потому, что там присутствует другая сторона - и представители обеих группировок действуют в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов, поскольку они считают своим фундаментальным правом право ношения оружия, гарантированное им Второй поправкой Конституции.



К сожалению, на этом уважение к закону и заканчивается. Кроме того, лидеров обеих группировок вряд ли можно назвать образцом сдержанности.



Лидер группировки NFAC, бывший ветеран вооруженных сил Джон "Гроссмейстер Джей" Фицджеральд Джонсон (John "Grandmaster Jay" Fitzgerald Johnson) еще раньше предупреждал о том, что они "сожгут этот гребаный город" - имеется в виду Луисвилл, - если офицеры полиции не будут признаны виновными по делу о г-же Тейлор.



После этого г-н Джонсон также заявил, что его угроза была всего лишь "фигурой речи", хотя он затем вернулся к своим поджигательским речам во время недавнего визита и, обращаясь к своей гражданской армии, сказал так: если кто-то наставит на вас оружие, "то не просто стреляйте в них, а убивайте их".



Выступающую в поддержку Трампа военизированную группировку возглавляет Дилан Стивенс (Dylan Stevens), гигант с белой бородой, который называет себя "Злой Викинг" (Angry Viking). Он говорит, что настало время выступить против протестов в поддержку расовой справедливости, которые уже в течение нескольких месяцев сотрясают Соединенные Штаты. Стивенс называет себя "ярым сторонником Трампа, полиции, наших войск, Второй поправки, Америки и американского флага".



Он и его товарищи во весь голос настаивают на том, что они не расисты, однако они считают, что нужно вооружаться для защиты от деспотичного государства, которое вскоре может попытаться силой навязать им социализм. Они говорят, разумеется, о правительстве демократов во главе с Джо Байденом, оппонентом Трампа.



И таких "Злых Викингов" там немало. Члены вооруженных группировок правого толка все чаще появляются во время протестов с участием "левых", а также на митингах движения "Жизни черных имеют значение". Они утверждают, что защищают граждан и собственность.



Многие из них являются членами так называемой "конституционного ополчения" (constitutional militias), которое представляет собой довольно разветвленную сеть хорошо вооруженных, преимущественно белых военизированных группировок, которые начали формироваться в середине 1990-х годов.



Другие называют себя "постоянно готовыми" (preppers) - они все время готовят себя на случай общественной катастрофы, тогда как другие называют себя "Трехпроцентниками" (Three Percenters), намекая тем самым на те 3% колонистов, которые взяли в руки оружие, воевали против британцев в хорде Войны за независимость и одержали победу.



Согласно оценкам, общее количество членов военизированных группировок составляет от 40 тысяч до 100 тысяч человек, а членство в них требует либо прохождения очень незначительной стрелковой подготовки, либо вообще никакой. Они, в целом, оставались вне поля зрения в течение многих лет, но теперь они хорошо понимают, что настал их час. Нетрудно понять, почему они могут так подумать.



Президент Трамп обвиняет демократов в том, что они принижают количество насилия, порождаемого сторонниками движения "Жизни черных имеют значение", тогда как демократы в ответ говорят, что он преувеличивает, рассчитывая таким образом получить политический капитал, однако никто не может отрицать, что Соединенные Штаты захлестнула продолжительная волна городского насилия, поджогов, грабежей, связанных с протестами против расовой несправедливости, и они все сильнее разгораются каждый раз, когда очередной невооруженный афроамериканец погибает от рук полиции.



Совсем недавно столкновения с применением насилия между сторонниками движения "Жизни черных имеют значение" и полиции произошли в Портленде, Орегоне и в Рочестере, штат Нью-Йорк.



Поводом для протестов в Рочестере послужила смерть Дэниела Пруда (Daniel Prude), чернокожего человека, которые умер в больнице спустя неделю после того, как полицейские в момент его задержания надели ему на голову мешок из мелкой сетки (mesh hood).



Через несколько дней в этом городе собралась толпа, примерно 1500 человек, люди стали бросать в офицеров полиции камни, направлять в них петарды, а чернокожий глава полиции этого города присоединился к группе высокопоставленных офицеров, которые в результате критики - часто со стороны мэров левых убеждений - были вынуждены подать в отставку.



Как и Луисвилл, Портленд тоже преодолел рубеж в 100 дней насильственных беспорядков, которые начались после убийства в мае Джорджа Флойда в Миннесоте.



Когда наступила эта мрачная годовщина, около 500 протестующих игнорировали предупреждение полиции о мятеже и начали свою сотую ночь анархии. Полицейские применили резиновые пули - а в ответ в них полетели коктейли Молотова.



Что касается других городов, то самые радикальные активисты в Портленде - это одетые в черные одежды члены группировки Антифа (Antifa), довольно свободный альянс леваков, которые настаивают на том, что применение насилия оправдано против представителей крайне правых.



Их вмешательство является своего рода котовником кошачим для Трампа, поскольку он выступает как кандидат закона и порядка. Хотя Джо Байден осудил беспорядки на улицах, другие представители левых демократов не намерены вступать в конфликт со своими прогрессивно настроенными сторонниками, а также с представителями движения "Жизни черных имеют значение".



В зависимости от того, насколько взрывоопасной будет ситуация в период до намеченных на 3 ноября выборов, это может стать фатальной ошибкой.



Хотя опросы общественного мнения показывают, что избиратели больше всего недовольны ужасными действиями Трампа в период коронавируса, некоторые эксперты полагают, что многие люди скрывают свою тайную поддержку республиканцев, поскольку они с ужасом смотрят на неспособность лидеров демократов в некоторых штатах и городах усмирить сторонников насильственных действий.



Именно в это гнойное болото продолжают весело двигаться мальчики из военизированных отрядов и их вооруженные оппоненты из числа левых. Поскольку в Соединенных Штатах существуют 45 штатов, в которых разрешено открытое ношение оружия (open carry), это означает, что все эти члены военизированного ополчения будут находиться в рамках закона до того момента, пока они не начнут нажимать на спусковые крючки.



При том, что Трамп может очень много получить, если не будет усмирять насилие, его сторонники выходят на улицы для того, чтобы самим решить этот вопрос. И хотя столкновения между протестующими и полицией пока удается достаточно успешно сдерживать, озлобленные вооруженные граждане с обеих сторон выстраиваются в боевые позиции, а это означает, что возникает очень большая и пугающая вероятность того, что потенциальные инциденты могут стремительно выйти из-под контроля.



Первый смертельный выстрел уже был сделан - его произвел 17-летний Кайл Риттенхаус (Kyle Rittenhouse), ярый сторонник Трампа, поддерживающий действия полиции. Ему было предъявлено обвинение, поскольку он произвел два фатальных выстрела и убил двух протестовавших из числа сторонников движения "Жизни черных имеют значение" в городе Кеноша, штат Висконсин, а произошло это в одну из тех насыщенных беспорядками ночей после убийства полицейскими местного чернокожего.



Сам Риттенхаус, адвокаты которого настаивают на том, что его действия подпадают под положение о самообороне, присоединился к самопровозглашенным военизированным отрядам для защиты бизнеса после того, как этот город сильно пострадал от грабежей и поджогов.



Еще до того, как появились доказательства существовавшей реальной угрозы для его жизни в ту ночь, Риттенхаус получил очень большую поддержку, и сотни тысяч долларов были собраны на оплату его защиты в суде.



Со всей страны поступают видеозаписи, на которых видно, как политические споры перерастают в насилие, и при этом полицейские часто лишь пассивно наблюдают за тем, как люди обмениваются кулачными ударами, или бьют друг друга палками и флагштоками.



Эта проблема усугубляется социальными сетями, с помощью которых на улицы выходит большое количество людей, а иногда это делается с помощью фальшивых видео и призывов о помощи со стороны полиции.



Марк Цукерберг, глава компании Facebook, на прошлой неделе сказал, что будет пытаться искоренить на своей платформе любые попытки организовать насильственные действия, связанные с предстоящими в стране выборами. По словам демократов, проведенные опросы общественного мнения показывают, что избиратели обвиняют Трампа в подстрекательстве к насилию.



Однако уже иссякает терпение в отношении протестов, которые устраивают сторонники движения "Черные жизни имеют значение", а Трамп на прошлой неделе уделил много внимания видеозаписи, на которой видно, как участники демонстраций в Питтсбурге с криками "Гребаные белые" (f*** the white people) нападают на двух пожилых белых людей, сидящих в ресторане.



Но существует еще одна причина того, почему некоторые эксперты в Америке могут попытаться разрешить свои политические разногласия с помощью винтовочных патронов. По мнению экспертов, значительно больше сторонников демократов, чем сторонников республиканцев, будут голосовать по почте, и это обеспечит победу Трампу непосредственно в день выборов - но не после того, когда будут подсчитаны все голоса. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600636200

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Премьер-Министр Казахстана А. Мамин провел переговоры с Президентом Туркменистана Г. Бердымухамедовым

- Сенат вернул в Мажилис антикоррупционный законопроект

- Нурлан Нигматулин и Генеральный секретарь ТюркПА обсудили перспективы сотрудничества

- Государственный секретарь провел совещание по вопросам противодействия коррупции

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №575

- Туризм Мангистау: нужны дороги, туалеты и доступные цены

- В Правительстве РК обсудили вопросы социальной защиты инвалидов

- Алфавит обсудили на международном уровне

- 36 вузов не допущены к размещению государственного образовательного заказа