Викинги были... славянами. Сенсационные исследования ДНК, - Й.Кнудсен

00:11 21.09.2020 Профессор Копенгагенского университета Эске Виллерслев заявил, что викинги вовсе не были сплошь светловолосыми уроженцами Скандинавского полуострова. Его команда ученых исследовала 442 скелета эпохи викингов и обнаружила множество восточноевропейских и даже южных генов.

Крупное исследование рушит мифы о викингах: они не были ни светловолосыми, ни скандинавами (DR, Дания)



Острые углы истории



У многих викингов были темные волосы благодаря южноевропейским и азиатским генам



Йеппе Кюне Кнудсен (Jeppe Kyhne Knudsen)



Вы, наверное, видели сериал "Викинги" про северных воителей - статных, сильных и светловолосых.



Или фильмы про бога войны Тора, который в "Мстителях" в роли супергероя надирает задницу злодеям: он тоже весь в рыжих кудрях.



Это пример того, как укоренившийся миф о викингах - светловолосых сверхлюдях - дожил до наших дней. Однако новое исследование Копенгагенского университета развенчивает этот стереотип как далекий от истины.



Оказывается, у викингов было гораздо больше генов из Южной и Восточной Европы, чем ранее предполагали исследователи. Это означает, что среди викингов темноволосых было даже больше, чем блондинов или русых.



Каспера Андерсена (Kasper Andersen) это открытие не удивляет. Он - историк музея Моэсгорд в Орхусе и специалист по этнической принадлежности и идентичности викингов.



"Многие мифы о викингах появились в XIX веке, когда зародился национализм, и мы осознали себя датчанами. Светлые волосы хорошо вписались в этот образ. Но по историческим источникам мы не можем судить о цвете волос викингов наверняка", - говорит он.



Далеко не чистокровные скандинавы



Главную роль в исследовании происхождения и наружности викингов сыграли датский профессор Копенгагенского университета Эске Виллерслев (Eske Willerslev) и его команда.



Исследователи получили образцы костей эпохи викингов из разных стран. В общей сложности они изучили 442 скелета из 12 стран, извлекли ДНК и провели генетическое картирование.



По ДНК исследователи заключили, что у викингов на самом деле довольно много общих генов с южными и восточными европейцами.



"Генетически викинги не были чистокровными скандинавами. С конца железного века и до эпохи викингов наблюдается большой приток ДНК из Южной Европы и Азии. Это означает, что лишь немногие из них были светловолосыми", - объясняет Эске Виллерслев.



Когда жили викинги?



Эпоха викингов началась в 793 году, когда они напали на аббатство Линдисфарн на севере Англии и разграбили его. В последующие три века викинги превратили жизнь Европы в сущий кошмар, но к середине XI века нападения постепенно сошли на нет, и эпоха викингов закончилась.



Есть несколько объяснений, почему викинги внезапно стали фактором силы в Европе. Одно из них - корабли. На своих быстроходных ладьях они пересекли Северное море и Атлантический океан, научившись ходить в открытых водах.



Другое объяснение - рост спроса на товары из Северной Европы, особенно на пушнину и мех. Пошла оживленная торговля, и благодаря потоку товаров был основан целый город - Рибе.



И последнее, но не менее важное: к югу от Дании не было силы, которая могла бы остановить викингов. Поэтому они были вольны двигаться дальше в Европу - грабить, завоевывать и основывать новые поселения.



Общественный запрос на миф



То, что мифы о викингах зародились в Дании XIX века, ничуть не удивительно, считает Каспер Андерсен.



Первые две трети века были для королевства крайне неудачными.



Во время наполеоновских войн мы поддержали проигравшую сторону - французов. В 1807 году британцы обстреляли Копенгаген и уничтожили наш флот.



В 1814 году мы потеряли Норвегию, казна опустела, и мы обанкротились.



А в 1864 году мы отдали немцам Шлезвиг, Гольштейн и значительную часть Южной Ютландии.



Дания превратилась в маленькую страну, и национальное самолюбие было глубоко уязвлено. Поэтому нам хотелось заглянуть в историю - во времена, которыми мы могли бы гордиться.



Тут на сцену и вышла эпоха викингов.



Рассказы о рослых и сильных светловолосых викингах, на своих ладьях завоевавших весь мир, стали популярными как неповторимо скандинавские.



Викингами интересовались поэт-романтик Адам Эленшлегер (Adam Oehlenschlager, автор слов гимна Дании) и ученый Якоб Асмуссен Ворсо (Jacob Asmussen Worsaae, археолог, член Петербургской академии наук) - он и изобрел термин "эпоха викингов".



Человек, придумавший "эпоху викингов"



Термин "эпоха викингов" впервые употребил в 1873 году археолог и историк Якоб Асмуссен Ворсо (1821-1885).



Ворсо быстро поднялся на самую вершину мировой археологии. Уже в 23 года он опроверг гипотезу одного из ведущих ученых того времени, который считал загадочные отметины в шведской скале рунами. Оказалось, что это царапины естественного происхождения.



В возрасте 26 лет он стал инспектором по датским памятникам. А потом дослужился до звания профессора и стал директором Хронологической коллекции датских королей в замке Русенборг, где хранятся сокровища короны.



За свою жизнь он развенчал немало мифов, зато наплодил несколько новых. Например, о викингах. Вдохновившись Эленшлегером и Грундтвигом (Николай Фредерик Северин Грундтвиг - священник, писатель, философ и просветитель, инициатор "народных университетов"), он увидел в викингах носителей скандинавского и сугубо датского народного духа, которому уже более тысячи лет.



"Эпоха викингов" существует



С тех самых пор, как Ворсо ввел в обиход термин "эпоха викингов", историки и археологи горячо спорят, заслуживает ли этот период особого названия или нет.



Некоторые считают, что эпоха викингов - просто конец датского железного века, ведь этот период не принес с собой ни новых технологий, ни смены общественного строя. Эске Виллерслев убежден, что новые результаты помогут прекратить эту дискуссию раз и навсегда.



"В ходе исследования мы установили, что эпоха викингов была уникальной. Они путешествовали гораздо дальше, обладали массой южноевропейских генов и вели более обширный культурный обмен с внешним миром, чем крестьянские сообщества", - говорит Виллерслев.



Каспер Андерсен согласен: "Эпоха викингов была для Скандинавии переходным этапом. Это уникальный период, когда мы отличались от остальной Европы во многих отношениях, особенно в том, что касается мореплавания", - говорит он.



В Норвегии и Швеции викингов почти не было



Еще одна широко распространенное заблуждение гласит, что викинги были единым скандинавским народом, который обитал в Дании, Норвегии и Швеции, и что в свои набеги они пускались все вместе.



Но новые результаты показывают, что датчане, шведы и норвежцы в то время практически не контактировали.



"Внутри Скандинавия почти не сообщалась. Мы даже плавали в разные стороны. Датчане - в основном в Англию, шведы - в Прибалтику, а норвежцы - в Исландию и Гренландию", - говорит Эске Виллерслев.



Новое исследование показывает, что оплотом культуры викингов была Дания. В Норвегии и Швеции викингов было гораздо меньше, чем принято считать.



"У викингов было три, если так можно сказать, штаб-квартиры: Дания, остров Эланд и Аландские острова. Остальная часть Скандинавии была в то время глухой периферией. Жили там преимущественно крестьяне, мало чем отличавшиеся от земледельцев железного века".



"Норвежцы, небось, не обрадуются. Но это так", - утверждает Виллерслев.



У крестьян другие гены



В ходе исследований Эске Виллерслев и его коллеги изучили как скелеты викингов, так и скелеты крестьян из норвежской и шведской глубинки.



Судя по ДНК, гены крестьян практически не изменились со времен каменного века.



"Жители норвежских и шведских лесов почти не контактировали с остальной Европой несколько тысяч лет. Так что, отправившись из прибрежных городов, где жили викинги, вглубь Швеции и Норвегии, вы бы попали в совершенно другой мир", - говорит Эске Виллерслев.



Так что отнюдь не все скандинавы были викингами.



Светлые волосы - идеал красоты



Но если викинги не были ни высокими, ни светловолосыми, то почему же сегодняшние датчане такие?



По словам Эске Виллерслева, это может быть связано с тем, что светлые волосы в то время считались идеалом красоты, хотя нормой, судя по всему, были русые или темные.



"Наверное, люди предпочитали светловолосых. Можно сказать, это был половой отбор. Никакого практического объяснения этому нет", - говорит он.



И продолжает: "Ведь викинги не некий скандинавский этнос. Это культура, куда можно было перейти - как сегодня, например, в христианство или ислам".



В одном из исследованных скелетов не обнаружилось вообще никаких скандинавских генов. "Вероятно, тот человек просто считал себя викингом по духу", - объясняет Эске Виллерслев.



"Быть викингом - значит принадлежать к определенной культуре вместе с самыми разными людьми. Происхождение не имело принципиального значения".



Это прекрасно сочетается с тем, что мы знаем из письменных источников.



"Есть множество примеров, когда в грабежах викингов участвовали люди из других частей Северной Европы - например, англосаксы и франки. Слово „викинг" означало не столько „скандинав", сколько „морской воин" или „пират"", - заключает Каспер Андерсен. Источник - ИноСМИ

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