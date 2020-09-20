Баку и Ереван заявляют о готовности к новой войне, - Ю.Рокс

00:49 21.09.2020

Президент Азербайджана обвинил Армению в имитации переговоров



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.09.2020



Ильхам Алиев считает переговоры с Ереваном бессмысленными.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью ведущим местным телеканалам отметил бессмысленность переговоров с Ереваном по карабахскому вопросу. По его словам, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян объявляет, что Карабах – это Армения, то разговаривать о мирном соглашении – пустое дело. Накануне официальный Ереван подтвердил, что переговоры даже на уровне глав МИД Азербайджана и Армении не планируются. При этом ситуация на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) начинает опять накаляться – режим перемирия за последнюю неделю был нарушен почти 300 раз, погиб армянский военнослужащий.



"Озвученные в прошлом году премьер-министром Армении бессмысленные заявления нанесли серьезный удар по переговорному процессу.



Сказав "Карабах – это Армения", он не только распространяет ложь по всему миру, и это продолжается, но и делает бессмысленным переговорный процесс. Если он считает, что Карабах – это Армения, то о чем можно говорить? Если он считает, что Карабах – это Армения, хотя весь мир отверг эту чушь, то о каком мирном соглашении мы можем говорить? То есть это была политическая провокация", – заявил Ильхам Алиев ведущим азербайджанским телеканалам.



По мнению азербайджанского лидера, провокацией являются и попытки Еревана перевести стрелки на Нагорный Карабах, чтобы Азербайджан вел переговоры с ним, а не с Арменией. "Это означает смену формата переговоров, и мы, конечно же, никогда на это не согласимся, потому что между нами и игрушечной криминальной хунтой не может быть никаких контактов. В то же время, безусловно, на это никогда не могли бы согласиться и сопредседатели Минской группы", – сказал Алиев.



Президент Азербайджана считает, что "фактически эти заявления дают основания сказать, что Армения вышла из переговоров... не мы, а Армения": "В таком случае нам говорить, что давайте начнем переговоры или давайте продолжим, будет просто безответственно, и мы не должны обманывать себя, мы не должны обманывать свой народ. Переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии. Конечно, пандемия оказала влияние, но и без пандемии переговоры не идут. Эти политически ошибочные и вредные заявления не оставляют места для переговоров".



Глава азербайджанского государства отметил, что Армения в нарушение всех международных конвенций проводит незаконное заселение оккупированных территорий. "Это полностью противоречит Женевской конвенции, это преступление. Привезти людей на оккупированные территории и незаконно расселить – преступление. Режим Пашиняна делает это сознательно. Это провокация. Они пытаются нас спровоцировать, показывают в интернете, что какая-то семья армян приехала из Ливана, чем-то там занимается. После этого в нашем древнем городе, в Шуше, проводят так называемую церемонию принятия присяги так называемым лидером режима (речь о инаугурации президента НКР Араика Арутюняна в мае 2020 года. – "НГ"). Они считают, что мы стерпим это?.." – сказал Ильхам Алиев.



По его словам, Армения – агрессивное государство и готовится к новой войне. "Близко к линии соприкосновения идет концентрация сил. Мы все видим, все отслеживаем. Мы следим за всеми их действиями. Конечно же, мы защитим себя. Как мы защитили себя в Товузе (Тавуш – арм. топоним, речь о столкновениях в армяно-азербайджанском приграничье в июле 2020 года. – "НГ"), так защитим себя и на других направлениях. События в Товузе стали для них уроком. Если они хотят получить еще один урок, то мы к этому готовы", – подчеркнул Ильхам Алиев.



Подобные обвинения со стороны Баку звучат не впервые. Армянская сторона уже отвечала на них. В частности, Ереван неоднократно напоминал, что Степанакерт участвовал в переговорах с 1991 года почти до конца 1990-х, и если уж Азербайджан считает НКР своей частью, то почему отказывается вести переговоры со своими согражданами? Нынешний расклад так или иначе в большей степени устраивает армянскую сторону, чем азербайджанскую, следовательно, в обострении, способном изменить баланс, она заинтересована куда меньше оппонентов. Что же касается обвинений Баку в столкновениях в Тавушском (Товузском) приграничном районе вдали от Нагорного Карабаха, то встречный вопрос Еревана о том, что потеряла азербайджанская военная машина у армянских позиций, с чего, собственно, и начались "Тавушские столкновения", остается без ответа.



За день до интервью Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам премьер Армении Никол Пашинян, отвечая в парламенте на вопросы депутатов, сообщил, что в ближайшее время переговоров с Баку не будет. Министр обороны Давид Тоноян на том же мероприятии поведал, что азербайджанские военные на значительном протяжении линии соприкосновения в НКГ и межгосударственной границы проводят инженерные работы с тем, чтобы нивелировать позиционное преимущество армянской стороны: "Естественно, мы готовы к любому развитию ситуации".



Экс-советник президента НКР по вопросам безопасности, руководитель аналитического центра "Энакет" Тигран Абрамян, анализируя обстановку на своей странице в Facebook, напомнил, что конфликтующие стороны недавно провели крупномасштабные военные учения, причем Азербайджан совместно с Турцией. По его мнению, сегодня в дипломатическом плане перед Баку стоит задача заранее "назначить" Армению агрессором, чтобы обеспечить себе стартовое преимущество в информационном плане при возможных военных действиях. Нынешняя ситуация и звучащие из Азербайджана заявления говорят о том, что и в ближайшее время сохранится большой риск провокаций на границе, считает Абрамян.



Между тем заявление Пашиняна годичной давности о том, что Карабах – это Армения, вызывает раздражение не только в Азербайджане. Его считает политически ошибочным второй президент Армении Роберт Кочарян. На днях на встрече с экспертами он, комментируя ситуацию вокруг НКР, заявил, что Пашинян в течение одной недели допустил два противоречащих друг другу важных заявления: "Карабах должен вернуться за стол переговоров" и "Карабах – это Армения". "Возникает вопрос: почему ты даешь Азербайджану возможность говорить о том, что это одна и та же единица, и для чего вести переговоры с двумя людьми, сидящими за столом в рамках одной единицы?" – заявил Кочарян. По мнению второго президента, карабахская проблема настолько тонкая, что необходимо руководствоваться тем, чего именно в ней делать нельзя.