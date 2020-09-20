США берут в заложники всех партнеров Ирана. Тегеран хотят еще больше изолировать от мира, - "НГ"

00:51 21.09.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20.09.2020



Майкл Помпео озабочен перспективой снятия эмбарго на поставки Ирану обычных вооружений.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила о восстановлении с 20 сентября всех прекращенных ранее Совбезом (СБ) ООН санкций против Ирана. Об этом объявил госсекретарь Майкл Помпео, заметив, что страны, которые решатся на нарушение этого санкционного режима, столкнутся с "последствиями". Жесткость и односторонность своей политики в Вашингтоне объясняют желанием изменить поведение иранского руководства. Похоже, что начатая накануне под эгидой США арабо-израильская нормализация придала администрации Трампа дополнительную уверенность в своих силах.

Госдеп объявил о "возвращении" антииранских санкций без какого-либо разрешения со стороны СБ ООН. Соответствующая резолюция США была отклонена по итогам заседания органа. Вместе с тем месяц назад американцы уведомили председателя СБ ООН "о существенном несоблюдении Ираном своих обязательств" по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. "Данным уведомлением был запущен 30-дневный процесс возвращения ранее прекращенных санкций СБ ООН", – объяснил Помпео. По его словам, с 20 сентября все положения ооновских резолюций 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929, которые были прекращены ранее резолюцией 2231, должны снова вступить в силу.



Юридическая сторона "возвращения" ограничительных мер Белый дом, похоже, не смущает: для него главное – отстоять свою позицию. Больше всего Вашингтон озадачен оказался риском снятия эмбарго на продажу Ирану обычных вооружений. "Бездействие СБ ООН приведет к тому, что Иран с 18 октября сможет покупать все виды обычных вооружений", – отметил шеф американской дипломатии. Госсекретарь сослался на полномочия США по резолюции 2231, которая касается самой "ядерной сделки", несмотря на то что Америка в одностороннем порядке отказалась от них. "Согласно нашим правам по резолюции 2231, мы инициируем процесс возвращения всех ранее прекращенных санкций ООН, включая оружейное эмбарго", – пояснил госсекретарь.



Администрация Трампа ожидает, что все государства – члены ООН будут полностью соблюдать свои обязательства по выполнению данных мер, иначе их ждут "вторичные санкции". "Помимо оружейного эмбарго это включает запрет на обогащение и переработку (урана. – "НГ"), на испытания и разработку баллистических ракет, а также санкции за передачу Ирану ядерных и ракетных технологий, – говорится в заявлении Помпео. – Если страны не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций, то США готовы использовать свои внутренние полномочия, чтобы данные государства столкнулись с последствиями, и для обеспечения таких условий, при которых Иран не получит выгоды от запрещенной ООН деятельности".



"Перезагрузка" санкций против Ирана вписывается в политику "максимального давления" США. Главная ее цель, как отмечают в Вашингтоне, – заключить с властями Исламской Республики новое всеобъемлющее соглашение, которое бы и сдерживало угрозы режиму нераспространения, и ограничивало деятельность Ирана на Ближнем Востоке. Недавнее подписание сделки между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном, которое дало старт восстановлению дипломатических отношений между арабами и израильтянами, только придало Белому дому уверенности в том, что его ближневосточная политика эффективна. Тем более что приближенные Трампа преподносят арабо-израильскую сделку как итог "уникального подхода".



Так, накануне в эфире телеканала Fox News помощник и зять президента США Джаред Кушнер заявил о применении Трампом "нетрадиционной дипломатии". Так он прокомментировал нормализацию между ОАЭ, Бахрейном и Израилем. Отвечая на вопрос ведущей о перспективах достижения мирного соглашения с Ираном, Кушнер сказал: "Все возможно… У нас есть надежда, что Иран прекратит свое сопротивление прогрессу". По словам помощника Трампа, люди на Ближнем Востоке в действительности "не хотят, чтобы их будущее сдерживалось конфликтами прошлого". "Люди желают использовать общие возможности, – сказал Кушнер. – Они хотят иметь лучшую работу, вести совместный бизнес, исследовать страны друг друга и узнавать друг друга".



Иран тем временем занял выжидательную позицию. Спецслужбы США уверены в том, что иранское руководство не планирует каким-либо способом реагировать на очередные угрозы или санкции до президентских выборов в США. Об этом со ссылкой на источники сообщала газета New York Times. Исключение, по ее данным, сделано только для киберпространства. Разведданные США свидетельствуют также о том, что официальный Тегеран отменил составленный еще год назад план, который предусматривает организацию этой осенью некоего демарша, который способен снизить шансы Трампа на переизбрание. Это могла быть провокация в Персидском заливе, способная негативно отразиться на добыче нефти и посеять панику на финансовом рынке, отмечает газета.



Публично официальные лица Ирана склонны преуменьшать значение новой санкционной инициативы США. Так, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что американцы не смогут помешать его стране по истечении действия оружейного эмбарго закупать вооружения у иностранных государств, включая КНР и Россию. "После снятия эмбарго мы сможем удовлетворять свои потребности при посредничестве стран, с которыми установились стратегические отношения, включая Россию и Китай", – сказал шеф иранской дипломатии. По его словам, "вряд ли вторичные санкции США (против этих стран. – "НГ") станут препятствием". Зариф обратил внимание на то, что его страна гипотетически "может экспортировать свое вооружение".



В разговоре с "НГ" приглашенный исследователь Института Ближнего Востока (MEI) в Вашингтоне, эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов заявил, что прекращение ооновского эмбарго в любом случае создаст определенные трудности для России в сфере военного сотрудничества с Ираном. "Есть очевидное противоречие между тенденцией Москвы продавать оборонительные вооружения и желанием Тегерана приобрести наступательные, – говорит аналитик. – Негативный имидж Ирана – это тот фактор, который России следует учитывать. Продажа таких товаров, как боевые самолеты, ракеты или военные корабли, вызовет масштабную реакцию как среди стран региона, так и в США". Тем не менее эксперт говорит, что Москва вполне способна одобрить продажу штурмового оружия, игнорируя проблемы имиджа.