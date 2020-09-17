Рос-гламур-туса (Собчак, Богомолов, Варнава) перезаражали друг дружку КОВИ на "Кинотавре"

07:05 21.09.2020

Гость "Кинотавра" оказался зараженным: кто из звезд под угрозой



Режиссер почувствовал себя плохо на фестивале, но о болезни узнал не сразу

Александр Молочников, фильм которого дебютировал на "Кинотавре" в понедельник, заразился коронавирусом. Из-за болезни режиссера в театре перенесли премьеру его спектакля – инфекцию подхватили уже несколько членов труппы. Под угрозой оказались и гости фестиваля, с которыми контактировал 28-летний артист. О вспышке COVID-19 рассказал сам Молочников.



По словам молодого режиссера, он почувствовал недомогание еще на "Кинотавре", но первый тест на коронавирус оказался отрицательным, и наличие вируса подтвердил лишь второй. Тогда было принято решение перенести премьеру спектакля "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной.



"Простите все, с кем контактировал",



– обратился Молочников к своим коллегам в "Инстаграм".



Худрук театра Константин Богомолов сообщил, что заболели несколько членов труппы, однако имен называть не стал. По его словам, коронавирус артисты переносят в легкой форме, поэтому лечатся дома.



Заразилась ли COVID-19 Екатерина Варнава, которой приписывают роман с автором картины "Скажи ей", неизвестно. Актриса играет в спектакле "Бульба. Пир", а на красной дорожке фестиваля появилась в обнимку с Молочниковым.



На "Кинотавре" также была Ксения Собчак с мужем, однако ее коронавирус обошел стороной. В своем телеграм-канале ведущая написала, что "обтрусивший весь фестиваль" режиссер не обнял ее при встрече, а сама блондинка на его фильм опоздала.



А вот Светлана Ходченкова, Екатерина Шпица, Варвара Шмыкова и другие артисты COVID-19 могли подхватить – заразившийся режиссер был на премьере с ними. Однако другие звезды ситуацию со вспышкой инфекции на "Кинотавре" пока не прокомментировали.



17.09.2020 Карина СИРАЗОВА