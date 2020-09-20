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Ребенка убили зверски. В Риге найден мертвым адвокат, защищавший русских
08:00 21.09.2020

В Латвии жестоко убили адвоката Павла Ребенка

В Латвии в своем доме в ночь на воскресенье был жестоко убит известный адвокат Павел Ребенок. Друг погибшего Мартиньш Криекис написал в Твиттере, что адвокат был убит с применением физической силы. По его словам, за информацию об убийце и заказчиков из политиков объявлена награда в 20 тыс евро.

"я не верю, что это убийство во время ограбления. Это убийство было совершено с определенной целью", - также заявил Криекис.

По данному факту возбуждено уголовное дело. К расследованию подключены большие силы полиции.

Известно, что Ребенок был членом правления Рижского свободного порта, а также председателем совета АО Latvenergo. Кроме этого он возглавлял адвокатское бюро Rebenoks & Vilders. В марте прошлого года Ребенок обращался в силовые ведомства в связи с поступлением угроз физической расправы.

Источник - mk.ru
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