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Мимикрия или маскировка? Новая аппаратная Казреформа, - Д.Ашимбаев
08:46 21.09.2020

Изменяй и контролируй: зачем в довесок к АСПИР создали совет по реформам?
Д.Ашимбаев: При всей спорности кандидатуры Кайрата Келимбетова у него есть положительные моменты в резюме

Анна Величко, caravan.kz, 18 сентября

Экономисты и финансисты – если взглянуть на резюме членов Высшего совета по реформам, сформированного на этой неделе Президентом РК, а также вспомнить основные вехи карьеры председателя воссозданного Агентства по стратегическому планированию и развитию, становится понятно, кого коснутся первые перемены.
Создание, а точнее, восстановление Агентства по стратегическому планированию и развитию (АСПИР), а также масштабные реформы в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ анонсировал в своем ежегодном Послании народу Казахстана 1 сентября.
Впрочем, о том, какая именно сфера будет перестроена в первую очередь, ясно уже из резюме реформаторов.
8 сентября был подписан указ о создании АСПИРа, а 14 сентября – об образовании Высшего совета по реформам и утверждении Кайрата Келимбетова в должности главы нового агентства.
В сам совет кроме Токаева вошли: новый советник Президента, экс-глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти, премьер-министр Аскар Мамин, руководитель Администрации Президента Ерлан Кошанов, председатель Нацбанка Ерболат Досаев, председатель АСПИРа Кайрат Келимбетов, председатель Агентства по развитию финрынка Мадина Абылкасымова, помощник Президента – секретарь Совбеза Асет Исекешев, замруководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов и председатель президиума Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Тимур Кулибаев. При этом замом Токаева в совете является Сума Чакрабарти.
"Сума Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, имеет значительный опыт в разработке масштабных реформ в системе государственной службы Великобритании. Он сыграл ключевую роль в развитии британского Фонда "ноу-хау" – программы технической помощи для стран Центральной и Восточной Европы," – говорится о новом советнике Касым-Жомарта Токаева на сайте Акорды.
Кроме того, будучи главой ЕБРР, сэр Чакрабарти существенно модернизировал данный финансовый институт. Да и для казахстанского истеблишмента он человек не чужой. Как напоминает Акорда, за период его руководства ЕБРР инвестировал в Казахстан более 9 миллиардов долларов, а сам Чакрабарти был долгие годы сопредседателем Совета иностранных инвесторов при Президенте РК и оказал значимую консультационную помощь в выработке новых подходов к регулированию и развитию ГЧП, "зеленой" экономики и МСБ.
Согласно официальному сообщению, Высший совет будет утверждать наиболее важные реформы, предложенные профильным агентством.
При этом сам АСПИР будет ответственным государственным органом по анализу текущей ситуации, складываю­щихся тенденций, мирового опыта и разработке на этой базе подходов к осуществлению реформ, а также по мониторингу их реализации.
– При всей спорности кандидатуры Кайрата Келимбетова у него есть положительные моменты в резюме, – отмечает политолог, автор книги "Кто есть кто?" Данияр АШИМБАЕВ и предлагает взглянуть на вечно улыбающегося финансиста под другим углом. – Во-первых, у него есть практический опыт написания программ развития и реформирования – это и руководство тем же АСПИРом ранее, и участие в подготовке стратегии "Казахстан-2030". Во-вторых, он ни разу не был замешан ни в коррупционных скандалах, ни в особой любви к банковскому сектору. А это делает его резюме практически уникальным.
А то, что банковское лобби в Казахстане очень сильно, известно всем. Между тем и реформировать этот сектор крайне необходимо. Особенно сейчас, когда бизнес из-за карантинов и прочих запретов нуждается в оборотных деньгах.
Впрочем, как уверен политолог, реформа банковского сектора – это лишь начало, и гораздо важнее то, о чем написала в своем заявлении Акорда.
– У нас в стране существует множество госпрограмм, но, во-первых, они носят достаточно прикладной характер, а, во-вторых, непонятно, чем должны закончиться. К примеру, совсем недавно депутаты фракции "Ак жол" озвучили запрос о программе цифровизации образования. Что с цифровизацией – мы все сейчас прекрасно видим, но, оказывается, там еще исполнителям много вопросов по финансовой части можно задать. То есть, помимо того, что есть большие проблемы с планированием, у нас еще и контроль хромает. Каждый год правительство подгоняет запланированный бюджет под фактически исполненный, каждый год Счетный комитет докладывает о многочисленных нарушениях, дает рекомендации по их исправлению, все возмущаются – и все. Я не припомню ни одного случая, чтобы по заявлениям Счетного комитета хотя бы одно дело было принято в прокуратуру. А если нет ни планирования, ни контроля, реализация ухудшится по умолчанию, – объясняет Данияр Ашимбаев.
И в результате деятельности Агентства по стратпланированию должно быть приведено в порядок не только планирование, но и контроль. Тут, естественно, без поддержки "сверху" Келимбетов вряд ли сможет что-то изменить, ведь каждый госорган будет отстаивать свои программы и бюджеты всеми силами. Поэтому Высший совет по реформам будет этаким третейским судьей в возможных спорах.
Впрочем, как уверен Данияр Ашимбаев, кардинальных перестроек ждать не стоит: члены совета достаточно консервативны.

Источник - caravan.kz,
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