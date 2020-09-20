Перетягивание Тайваня. Вашингтон и Пекин делят островной Китай, - С.Строкань

09:20 21.09.2020

"Коммерсантъ" от 20.09.2020,

Противостояние Китая и США вновь обострила тема Тайваня. Замгоссекретаря США Кейт Крач нанес визит в Тайбэй, став первым высокопоставленным представителем Госдепа, который посетил остров с 1979 года. Кроме того, американские официальные лица сообщают о намерении продать Тайваню новую крупную партию вооружений на $7 млрд. В ответ Пекин развернул военные учения в Тайваньском проливе и призвал США и Тайвань "не играть с огнем", заявив о решимости "пресекать вмешательство внешних сил и сепаратистские акты".



Заместитель главы Госдепартамента США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Кейт Крач посетил Тайвань с трехдневным визитом, кульминацией которого стала состоявшаяся в субботу в Тайбэе мемориальная церемония в память о бывшем главе тайваньской администрации Ли Дэнхуэе.



Умерший 30 июля в возрасте 97 лет экс-председатель партии Гоминьдан, которого на острове называют "отцом тайваньской демократии", а в материковом Китае - "сепаратистом", был кремирован 14 августа. Прах Ли Дэнхуэя будет захоронен 6 октября на военном кладбище на горе Учжи, где покоятся останки выдающихся личностей, сыгравших наиболее заметную роль в истории Тайваня.



В свою очередь, церемония 19 сентября с религиозной процессией, поднятием флага непризнанной Китайской Республики на Тайване и салютом из 21 пушки стала своего рода "международными поминками" Ли Дэнхуэя, который в период своего правления активно продвигал идею независимости Тайваня от КНР, не боясь играть на обострение с Пекином.



Учитывая это, мемориальная церемония 19 сентября стала для Тайбэя демонстративным внешнеполитическим жестом в адрес Пекина, весомость которой должно было повысить присутствие на ней высокопоставленной американской делегации по главе с Кейтом Крачем, а также экс-премьера Японии Йосиро Мори.

Тайвань пытается построить собственное независимое государство на острове с 1949 года, когда сюда из материкового Китая бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевших поражение от коммунистов в гражданской войне. На острове действует собственная администрация, при этом его независимость признает небольшая группа микрогосударств третьего мира, в то время как Пекин считает его своей мятежной провинцией, призывая следовать политике "одного Китая".



Заместитель госсекретаря США Кейт Крач стал самым высокопоставленным представителем американской администрации, посетившим остров с 1979 года, когда Вашингтон разорвал дипломатические связи с Тайбэем, что позволило ему установить отношения с КНР. В ходе своего трехдневного пребывания на Тайване он также встретился с главой местной администрации Цай Инвэнь.



Накануне визита заместителя госсекретаря США в Вашингтоне объявили о создании нового механизма экономического диалога на высоком уровне с Тайванем, который с американской стороны будет курировать Кейт Крач.



И хотя во время его пребывания в Тайбэе первое заседание комиссии так и не состоялось, администрация острова заявила, что визит "углубит экономические связи между Тайванем и США, а также всеобъемлющее партнерство, основанное на общих ценностях".

Еще одним подтверждением того, что, следуя заветам Ли Дэнхуэя, в своих отношениях с Пекином Тайбэй продолжает курс на обострение, стало решение Министерства обороны Тайваня обнародовать чувствительную информацию о военной активности КНР, чтобы донести ее до широкой общественности.



В день приезда американской делегации на сайте военного ведомства Тайваня появился раздел "Новые военные развертывания", в котором теперь будет открыто публиковаться информация об активности Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи декларируемой Тайбэем так называемой опознавательной зоны ПВО в Тайваньском проливе.



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Первыми материалами раздела стали размещенные в нем две фотографии китайских противолодочных самолетов "Юнь-8", которые заходили в зону ПВО Тайваня в минувшую среду.



А в минувшую пятницу в тайваньской опознавательной зоне появились два китайских стратегических бомбардировщика "Хун-6", восемь истребителей "Цзянь-16" и по четыре истребителя "Цзянь-10" и "Цзянь-11".



На этом фоне администрация Трампа демонстрирует решимость усилить военно-техническое сотрудничество с Тайбэем. К визиту Кейта Крача в Тайбэй были приурочены ряд заявлений американских официальных лиц и появившиеся в конце недели утечки в ведущих мировых СМИ о планируемых новых поставках на остров американского оружия.



Мы будем продолжать поставлять Тайваню продукцию оборонного назначения и соответствующие услуги, которые позволят ему поддерживать достаточный уровень самообороны",- заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Конгресса помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл.



Речь, в частности, идет о разведывательно-ударных беспилотниках MQ-9B Reaper, противокорабельных ракетах, ракетных системах HIMARS и морских минах на общую сумму $7 млрд. Эта сделка станет второй по величине после подписанного в прошлом году соглашения о поставках Тайваню американского оружия на $8 млрд.



Ответом Пекина на визит американской делегации на Тайвань стали грозные заявления дипломатического и военного ведомств, сопровождавшиеся маневрами НОАК в Тайваньском проливе.



Китай выступает решительно против любых форм официальных контактов между Тайванем и США. Поездка заместителя главы Госдепа США Кейта Крача на Тайвань нарушает принцип "одного Китая"",- заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пообещав, что "в свете развития данной ситуации КНР примет соответствующие меры".



О том, о каких мерах идет речь, стало известно в минувшую пятницу, когда официальный представитель Минобороны Китая Жэнь Гоцян на брифинге в Пекине сообщил о начале военных учений НОАК вблизи Тайваньского пролива. По его словам, маневры стали ответом на ситуацию в регионе и преследуют цель обеспечить суверенитет и территориальную целостность КНР.



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"У Народно-освободительной армии Китая есть твердая воля, полная уверенность и достаточные возможности для того, чтобы пресекать вмешательство внешних сил и сепаратистские акты, направленные на провозглашение "независимости Тайваня", решительно отстаивать суверенитет и территориальную целостность страны",- отметил представитель китайского военного ведомства. По его словам, "те, кто играет с огнем, могут доиграться до того, что сожгут сами себя".



Однако в Вашингтоне уже дали понять, что новая демонстрация китайской военной мощи администрацию Трампа не впечатлила и она не намерена сворачивать отношения с Тайванем. "Мы отправили делегацию на поминки, а китайцы, по всей видимости, ответили военным бахвальством",- прокомментировал ситуацию госсекретарь США Майк Помпео.



Сергей Строкань