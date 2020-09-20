Бадахшан-ультрас. В памирском Хороге люто дерутся футбольные фаны

09:22 21.09.2020

В Хороге в массовой драке между болельщиками пострадал 21 человек



В Хороге произошла массовая драка между болельщиками двух местных команд. Стычка произошла 19 сентября на футбольной площадке хорогской средней школы N 2 , где играли команды "Гулакен" и "Верхний Хорог".



Участники драки кидали друг в друга камни, в результате пострадал 21 человек, сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. Были разбиты стекла 20 окон в здании местной школы и 7 окон в близлежащих домах.



По информации правоохранительного ведомства, болельщики также разбили стекла у 6 автомашин, 5 окон в здании "Амонатбанка" и устроили бесчинство в самой футбольной площадке.



Возбуждено уголовное дело, продолжается поиск зачинщиков драки. О причинах массовой драки пока не сообщается.