Бадахшан-ультрас. В памирском Хороге люто дерутся футбольные фаны

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09:22 21.09.2020
В Хороге в массовой драке между болельщиками пострадал 21 человек
В Хороге произошла массовая драка между болельщиками двух местных команд. Стычка произошла 19 сентября на футбольной площадке хорогской средней школы N 2 , где играли команды "Гулакен" и "Верхний Хорог".
Участники драки кидали друг в друга камни, в результате пострадал 21 человек, сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана. Были разбиты стекла 20 окон в здании местной школы и 7 окон в близлежащих домах.
По информации правоохранительного ведомства, болельщики также разбили стекла у 6 автомашин, 5 окон в здании "Амонатбанка" и устроили бесчинство в самой футбольной площадке.
Возбуждено уголовное дело, продолжается поиск зачинщиков драки. О причинах массовой драки пока не сообщается.