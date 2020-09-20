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КазСуд нежно пощекотал взяточников из МИДа: ответсек Карашев - 2 года условно, посол Утембаев - 2 года условно,
09:47 21.09.2020

Обвиненного во взятках экс-ответсека МИД осудили по другой статье условно
Ему назначено 2 года ограничения свободы.

Судом №2 района Байконыр Нур-Султана рассмотрено уголовное дело в отношении экс-ответсекретаря МИД РК Анарбека Карашева, передает zakon.kz.

Карашева обвиняли в хищении денег, выделенных на строительство здания посольства, а также предназначенных для уплаты НДС. Также в получении взяток от предпринимателей, легализации денежных средств.

Прокурор во время судебного процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации, представил новую формулировку обвинения.

Такое решение прокурора является для суда обязательным. Судом действия Карашева квалифицированы как злоупотребление полномочиями, - сказано в сообщении суда №2 района "Байконыр".
На скамье подсудимых также были:

Утембаев (бывший посол в Узбекистане). Обвинялся в пособничестве Карашеву.

Сакенова (бывший директор хозяйственного Управления МИД) - в получении взяток от предпринимателей.

Нурекенов, Джумасанова (бывшие работники Управления). Обвинялись: первый - в пособничестве злоупотреблению и в получении взяток, вторая - в пособничестве получению взяток.

Руководитель ТОО Кутдусов обвинен в даче взятки.

В отношении всех подсудимых судом вынесен обвинительный приговор.

Суд учел, что Карашев, Утембаев и Нурекенов впервые привлекаются к ответственности, имеют несовершеннолетних детей. Сакенова, Джумасанова и Кутдусов раскаялись в содеянном, явились с повинной, дали подробные признательные показания, у Сакеновой есть ребенок. Карашеву - 55 лет, Утембаеву - 54 года. Карашеву и Утембаеву назначено 2 года ограничения свободы (санкция статьи предусматривает до 7 лет ограничения или лишения свободы). Нурекенову - 5 лет, Сакеновой, Джумасановой - по 2 года лишения свободы. Кутдусову-штраф. Все подсудимые пожизненно лишены права работать на госслужбе, - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.

Следствие в отношении Карашева началось в 2018 году. Тогда в Антикоре рассказывали, что Карашева подозревают в получении на системной основе взяток от подчиненных за покровительство по службе, а его подельники привлекаются за получение свыше 28 млн тенге незаконных вознаграждений от предпринимателей, оказывающих услуги по организации мероприятий. Также сообщалось о фактах лоббирования Карашевым фирмы своего племянника ТОО "Лара групп", которая в нарушение норм о госзакупках была привлечена в качестве оператора по приобретению авиабилетов для командировок госслужащих. В результате завышения комиссионных сборов было похищено 9,8 млн тенге, выделенных из бюджета на эти цели.

При обыске у Карашева было изъято 1,5 млн долларов, у Нурекенова 200 тысяч долларов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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