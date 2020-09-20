Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет? - САМ

09:53 21.09.2020 Дискуссии о том, кто кого заслуживает - народ свою, как он считает, неэффективную и коррумпированную власть или же власть свой "неблагодарный" народ - столь же стары, как и попытки доподлинно выяснить, что первично – яйцо или курица. Выявить истину они, конечно, не позволяют, но дают понимание текущего состояния никогда не прекращающегося процесса государственного строительства.



Любое общество в любой стране и при любом строе рано или поздно начинает винить в своих бедах и несчастьях власть, хотя именно оно само и избирает ее представителей, возводя одних на политический Олимп и отказывая в таком праве другим. Конечно, выборный процесс в разных государствах протекает по-разному и нередко справедливо критикуется, но в целом, если опустить нюансы, мы сами собственными руками лепим образ власти (даже когда бойкотируем выборы), а потом возмущаемся тем, что получили. При этом всячески отгоняя от себя мысль о том, что в конечном результате есть и наша вина – значит, мы, общество, что-то пропустили, где-то недоглядели или просто не имели своей гражданской позиции, а если и имели, то оказались не в состоянии проявить волю.



Впрочем, не все так однозначно. Как выразился когда-то один российский политолог, "ни народ, ни общество никогда виновными не бывают. Народ и общество - это некоторые данности - сущности, которые в принципе не могут быть плохими или хорошими, правильными или нет, виноватыми или правыми, к ним эти дефиниции неприменимы. Древние латиняне недаром говорили: Vox populi – vox Dei… Народы живут по-разному не потому, что они такие разные, а потому, что власть у них разная". Справедливо? Вроде бы более чем, хотя слишком уж отдает пушкинским "К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь". Однако, по крайней мере, такая позиция удобна, особенно для наиболее пассивной части общества, и льет воду на мельницу тех, у кого сложилось устойчивое мнение относительно "плохой" власти и "хорошего, но несчастного" народа.



Итак, насколько применимо к современному Казахстану расхожее выражение "Каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает"? В какой степени сегодняшняя власть является "зеркалом" нашего общества? Может, прежде чем критиковать ее, надо нам самим, гражданам, попытаться разобраться в себе? И что мы как общество должны сделать, чтобы стать достойными качественно иной, по-настоящему современной и ответственной власти?

Слово экспертам.



Марат Шибутов, политолог: "В одной реальности чиновников все ненавидят, в другой – гордятся дружбой с ними"



- Как бы горько для казахстанцев это ни прозвучало, но будем откровенными: наша власть - это не власть метрополии над колонией, не военная хунта, силой захватившая бразды правления в свои руки, не какие-то революционеры, свергнувшие прежний режим. Это наши же соотечественники, родившиеся и выросшие в Казахстане, а затем регулярно побеждающие на выборах. Ментально они такие же, как и все остальное население, не являются какой-то особой группой. Более того, туда постоянно рекрутируются достаточно простые по происхождению люди, поэтому нельзя сказать, что там все прямо-таки захвачено потомственной элитой. Словом, они – это мы. И они есть то, чего мы на самом деле сегодня заслуживаем.



Нынешняя власть действительно является отражением нашего общества. Для примера возьмем современный той как самую наглядную форму основных социальных контактов внутри народа. Где во время застолья сидят чиновники и силовики? Далеко не там, где им вроде бы положено по возрасту или по степени близости родственных связей, – они всегда сидят на самом почетном месте. Но кто их туда посадил, кто дает им первым слово, кто к ним постоянно подлизывается? Наши же люди. Никто не говорит им: вы коррупционеры, вы неэффективно нами правите. Наоборот, все подходят и просят решить какие-то свои проблемы, помочь обделать всякие делишки. И тем более никто не интересуется, откуда у них деньги, машины, дома и так далее.



Вот и получается, что в одной реальности чиновников все ненавидят, проклинают и призывают сменить, а в другой реальности чиновник - это лучший родственник или друг, которому все рады и дружбой с которым все гордятся. И наша беда заключается в том, что первый случай онлайн, а второй - оффлайн.



Прежде, чем требовать чего-то от власти, нам самим надо не давать взятки, не "разводить" ситуации со штрафами, не бросать мусор в неположенных местах и так далее. Только если ты сам лучше власти, ты вправе с чистой совестью и смело указывать ей на недостатки. В противном случае власть тут же найдет ответные аргументы.



К примеру, у нас до сих пор идут в вузы не за знаниями, а за дипломом. Но если молодой человек не горит желанием стать квалифицированым специалистом, то за счет чего он собирается пробиться в жизни? За счет блата и коррупции, разумеется. То есть, уже в 18 лет делается выбор, и он на всю жизнь. Так и поддерживается порочная система.



Что мы как общество должны сделать, чтобы стать достойными качественно иной, по-настоящему современной и ответственной власти? В первую очередь, быть грамотными – и в обычном смысле этого слова, и в правовом, быть настойчивыми и упрямыми. Ну, или хотя бы поддерживать тех, кто ведет такую борьбу за права граждан. Например, меня в моей борьбе за правовую оценку постановлений санитарных врачей. Даже просто репосты в социальных сетях могут изменить ситуацию: чем больше людей об этом узнают, тем лучше…



Жаксылык Сабитов, политолог: "Бороться за чистоту улиц – это одно, а подметать улицы - другое"



- Мне кажется, что цитируемое вами расхожее выражение примитивизирует сложную реальность. В действительности на уровень демократизации влияет огромное количество факторов – от степени урбанизации, гетерогенности и образованности населения до процента людей с ценностями самовыражения (свобода личности, права человека, равенство полов и т.д.) и состояния демократических институтов в соседних странах. И если касаться всех этих факторов, то они у нас в основном уже заданы (то есть, не зависят напрямую от конкретных действий населения) и меняются крайне медленно, с точки зрения жизни среднестатистического человека.



При этом в политологии уже выявлен целый ряд научных истин, которые могут "показать дорогу" к нужной цели. Если целью является демократизация нашего государства, то политическая наука предлагает соответствующие рецепты ее достижения. Так, если вспомнить классическую статью 2001 года от Майкла Росса "Does oil hinder democracy", то окажется, что нефтяной фактор негативным образом влияет на уровень демократизации в стране. В этом смысле постепенное сокращение мирового рынка нефти и переход мировой экономики на другие технологические рельсы позволят убрать этот "негативный" фактор, который ранее, в 2000-2010 годах, способствовал снижению уровня демократии. Другая классическая статья, уже 2006 года, от Стивена Фиша "Stronger Legislatures, Stronger Democracies", показывает, как выбор типа республики (парламентская или президентская) повлиял на уровень демократии в постсоциалистических странах. Те из них, которые выбрали парламентскую республику, в итоге стали более демократическими.



Как мне кажется, нашему гражданскому обществу надо начать бороться за то, чтобы Казахстан стал парламентской республикой. Если удастся этого добиться, то сама институциональная среда будет способствовать демократизации.



Второе условие – введение выборности акимов городов и областей, что тоже способствовало бы повышению уровню демократизации. При этом гражданскому обществу стоит быть более активным во время электоральных кампаний. Уже сейчас понятно, что на парламентских выборах, которые должны скоро состояться, количество наблюдателей будет в два-три раза больше, чем на прошлогодних президентских. Скорее всего, северная и южная столицы, а также, возможно, Уральск будут полностью охвачены сетью независимых наблюдателей. Такое институциональное давление может повлиять на политическую систему, дав дополнительные козыри той части политической элиты, которую мы относим к "голубям", в ее борьбе против "ястребов", либо наоборот – в зависимости от конкретно сложившейся ситуации.



При всем при этом стоит отметить, что на данный момент из-за незавершенности политического транзита власть не может быть в авангарде политических реформ, но послания главы государства и многие другие вещи последнего времени позволяют утверждать, что нынешнее официальное руководство страны гораздо больше прислушивается к обществу, чем это было, к примеру, три года назад. У второго президента Казахстана пока еще не возникло "эффекта колеи" и есть выбор между разными "колеями". Очень важной точкой бифуркации здесь станут выборы в мажилис, которые пройдут зимой 2020-2021 годов. Ведь бороться за чистоту улиц – это одно, а подметать улицы – другое…



Максим Андрюшин, член президиума политсовета ОСДП: "Наш народ должен выбирать власть и научиться спрашивать с нее"



- В первой части вашего вопроса есть толика истины, но здесь же присутствует гораздо более существенное и примитивное обобщение. Оно свойственно даже для развитых стран, поскольку все равно любое общество всегда сложнее и многограннее представляющей его власти. И что уж тогда говорить о соотношении "власть-народ" в нашей стране, где оно хронически узурпировано, нелегитимно, регулярно искажаемо в результате системных выборных фальсификаций?



Собственно, вся государственная система подчинена достижению нужного результата на выборах, а большинство граждан, зная это, просто игнорирует их. Например, реальное волеизъявление казахстанцев в пользу ОСДП в период с 2007-го по 2016-й годы достигало, по подсчетам нашей партии (я имею в виду протоколы с так называемыми "мокрыми печатями", которые нам удавалось вырвать у территориальных избиркомов), 30-35 процентов при мизерной явке. И это при постоянном создании атмосферы страха. Этого ли наш народ заслужил от власти?!



А потому с идиомой, что наш народ имеет ту власть, которую заслуживает, я категорически не могу согласиться. Честно скажу: я всегда считал ее лукаво придуманной власть имущими в своих совершенно практических целях и в расчете на самую пассивную часть общества. Но теперь и с этими людьми ей приходится гораздо сложнее, поверьте мне.



Что касается второй части вашего вопроса, то, чтобы соответствовать по-настоящему современной и ответственной власти, наш народ должен выбирать ее и научиться с нее спрашивать. Всякая сакральность власти должна быть разрушена до основания. Это единственное разрушение, которое способно вселить оптимизм.



Автор: Асель Омирбек Источник - camonitor.kz

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