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|В Турции раскрыт очередной военный заговор "гюленистов" - 94 арестованных
09:59 21.09.2020
В Турции арестованы более 90 бывших военных из-за связи с Гюленом
21 сентября 2020, Евгения Шестак
Не менее 94 бывших турецких военных арестовали по подозрению в связях с движением FETO (в Анкаре его называют террористическим) проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки госпереворота.
По словам источника газеты Sabah, в числе подозреваемых числятся бывшие командующие армиями, лейтенанты, унтер-офицеры и сержанты, передает РИА "Новости".
Их задержали после того, как прокуратура выдала ордеры на аресты в рамках проходящего расследования.
Напомним, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, но власти ее подавили. Турецкие власти полагают, что к этому причастен исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. В феврале 2017 года Анкара призвала Вашингтон выдать Гюлена.