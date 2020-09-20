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В Канаде схвачен неназванный герой, пытавшийся отравить рицином Трампа
10:14 21.09.2020

Предполагаемый отправитель яда Трампу задержан на границе США

21 сентября 2020 Антон Никитин
Предполагаемый отправитель письма с сильнодействующим ядом рицин в адрес президента США Дональда Трампа задержан при попытке въехать в Соединенные Штаты из Канады, сообщила телекомпания NBC.

По данным источника телекомпании в американских органах правопорядка, задержание провели сотрудники Таможенно-пограничной службы США (при министерстве национальной безопасности страны), передает ТАСС.

По сведениям телекомпании CNN, задержана женщина. Она была арестована на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке въехать в США из Канады. По словам представителя правоохранительных органов, женщина была вооружена пистолетом.

В минувшую субботу американские СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов США перехватили адресованное Трампу письмо из Канады с ядом рицин.

Напомним, в 2018 году сотрудники почтового отделения Пентагона обнаружили в двух пришедших в ведомство посылках рицин. Пакеты со следами рицина были также направлены в Белый дом. Бывший американский военный Клайд Аллэн Третий признался, что отправил письма с ядом не только в Белый дом и Пентагон, но и президенту России Владимиру Путину и королеве Великобритании Елизавете Второй.

В 2014 году американец, признанный виновным в отправке писем с рицином на имя президента США Барака Обамы, был приговорен к 25 годам тюрьмы.

Рицин является белковым ядом растительного происхождения. При попадании в организм он может вызвать тошноту, рвоту, внутреннее кровотечение, привести к отказу органов и смерти. Противоядия от рицина нет.

Источник - ТАСС
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