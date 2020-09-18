Рынки "мардикоров" в Таджикистане: работников стало больше, а платить стали меньше

10:29 21.09.2020

Сентябрь 18, 2020



В Таджикистане увеличилось число ищущих работу людей, из-за чего резко упали цены на рынках поденных работников.



Посол Таджикистана в РФ Имомиддин Саттори на днях сообщил, что с марта на родину были отправлены более 30 тыс. застрявших на чужбине таджикских мигрантов. Большинство из них вместе с другими мигрантами, которые из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса так и не успели перебраться на работу в Россию и другие страны, пополнили армию "мардикоров"-поденщиков. В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявили, что власти собираются трудоустраивать вновь прибывших граждан, но от сообщения подробностей отказались.



На рынке "мардикоров" в Душанбе к каждой подъезжающей машине толпой подбегают мужчины – они согласны за любые деньги выполнить работу, которую предлагают наниматели.



Хуршед Сангов, один из молодых поденщиков, расстроен тем, что из-за наплыва новых людей наниматели стали платить намного меньше, чем раньше. "Иногда приходится ждать три-четыре дня, пока найдешь работу. После того, как многие мигранты из-за пандемии вернулись на родину, "мардикоров" стало очень много. Раньше в день можно было зарабатывать 170-200 сомони, сейчас – не более 20-30 сомони. Здесь немало молодых людей, которые ждут работы с утра до вечера, но возвращаются домой с пустыми руками", говорит Хуршед.



Косим, житель района Рудаки подтверждает, что поденщики соглашаются на любую оплату своего труда. "Нам за штукатурку одного кв. метра стены раньше платили по 10 сомони, теперь же некоторые рабочие согласны выполнить эту работу за 6-7 или даже за 5 сомони", - сокрушается Косим, с которым журналисты Радио Озоди встретились на рынке "мардикоров" района Рудаки.



По словам экспертов, когда предложение превышает спрос, получать больше за какой-либо труд очень и очень сложно.



Тем временем, работодатели сетуют на то, что их доходы из-за пандемии резко сократились, поэтому стараются нанимать более дешевых работников.



На рынках "мардикоров" в Таджикистане очень много тех, кто из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса не успели перебраться на работу в Россию, Казахстан и другие страны. Авиасообщение между Таджикистаном и другими странами, в том числе РФ, было временно приостановлено в марте из-за угрозы коронавируса. Сейчас совершаются только чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из российских городов,



По словам экспертов, в период пандемии уровень безработицы в Таджикистане увеличился, и если власти не предпримут необходимые меры, ситуация будут только ухудшаться



"Надо отметить, что рынок труда в Таджикистане не может обеспечить всех желающих работой. Ситуация на рынке труда усугубилась из-за того, что власти Таджикистана оказались не готовы к пандемии коронавируса. Сейчас нужно создать комиссию для разработки антикризисной программы, главная цель которой должна быть создание новых рабочих мест. В настоящее время те небольшие предприятие, которые создаются местными предпринимателями, не могут решить проблему ищущих работу граждан", говорит таджикский аналитик Шухрат Латифов.



В Министерстве труда, миграции и занятости населения Таджикистана 17 сентября заявили, что власти с учетом пандемии подготовили программу по созданию новых рабочих мест и снижению уровня безработицы. Однако в ведомстве от сообщения подробностей новой программы отказались, обещав рассказать о ней на пресс-конференции по итогам работы за девять месяцев этого года.



В июне правительство Таджикистана предоставило льготы населению, малому и среднему бизнесу в целях предотвращении воздействия COVID-19 на социально-экономические сферы страны. Об обеспечение вернувшихся из России мигрантов рабочими местами в документе ничего не сказано.



Исследования международных финансовых организаций показали, что каждая четвертая семья в Таджикистане живет за счет денежных переводов своих родных. Россия остается основным пунктом назначения для сезонных поездок граждан Таджикистана. Власти Таджикистана заявляют, что в прошлом году в трудовую миграцию, в основном в РФ, выехало около полумиллиона граждан страны. Российские власти называют другую цифру – более 1 млн. граждан. За первое полугодие таджикские трудовые мигранты перевели на родину $999 млн. - на $174 млн. меньше, чем было отправлено за этот же период 2019 года.



В феврале 2019 года Таджикистан и Катар подписали в Дохе межправительственное соглашение о регулировании рабочей силы, согласно которому Катар согласился принимать таджикских трудовых мигрантов. Однако таджикских мигрантов в Катаре по-прежнему мало.



В начале года делегации Таджикистана и Южной Кореи провели переговоры для развития взаимоотношений в сфере миграции, однако соглашение между странами о регулировании рабочей силы пока не подписано.



Шахло Абдулло