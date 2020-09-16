 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Первой паралимпийкой, снявшейся на обложке Playboy стала казахстанка Лена К. (фото)Первой паралимпийкой, снявшейся на обложке Playboy стала казахстанка Лена К. (фото)
13:28 21.09.2020

Пловчиха с русскими корнями – первая паралимпийка на обложке playboy
Елена Кравцова могла бы состояться в модельном бизнесе.
https://www.eurosport.ru/

Немецкая пловчиха Елена Кравцова стала первой паралимпийкой, попавшей на обложку Playboy.

У казахстанской спортсменки с русскими корнями в возрасте семи лет была диагностирована макулодистрофия – генетическое заболевание глаз – с тех пор она продолжает постепенно терять зрение. В возрасте 12 лет девушка вместе с семьей переехала в Германию. "Меня часто спрашивают, кем я себя считаю – русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды – европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие – скромнее, вежливее, строже воспитаны", – рассказала Кравцова в интервью "Живому Берлину".

"Я не могла упустить эту возможность. Два дня съемок были великолепны. Я всегда хотела попробовать себя в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Я получила много удовольствия. Конечно, был ажиотаж – некоторых это шокировало, но должна сказать, что я была приятно удивлена великолепными отзывами и множеством комплиментов", – цитирует Елену The Sun. Как сообщает издание, до Кравцовой никто из паралимпийцев не становился героем обложки Playboy.

Кравцова взяла серебро на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году.
Елена видит всего на три процента от нормы.

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Паралимпийская спортсменка из Казахстана попала на обложку Playboy
Никто из паралимпийцев не украшал обложку этого журнала.

Родившаяся в Казахстане пловчиха Елена Кравцова к своим спортивным достижениям добавила портфолио в одном из самых популярных журналов, передает zakon.kz.

Елена Кравцова родилась в ауле Мерген, что на границе с Кыргызстаном. С 7 лет у нее обнаружили генетическое заболевание глаз под названием макулодистрофия, с каждым годом зрение Елены становится все хуже и хуже. К примеру, сейчас зрение девушки всего 3% от нормы. Примерно в этом возрасте Елена с семьей переехала в Россию,

Когда Кравцовой исполнилось 12 лет, ее семья приняла решение переселиться в Германию. Правда, как рассказывала спортсменка, родители так и не прижились в Германии и недавно вернулись обратно в Казахстан.

Моя бабушка с папиной стороны - этническая немка. Иногда были разговоры о том, что она знает немецкий, но дома мы всегда говорили по-русски.Меня часто спрашивают, кем я себя считаю - русской или немкой. Мой сегодняшний образ жизни, мои взгляды - европейские. Но в душе и по своему менталитету я русская. Но не русская из России, а русская из Казахстана, там люди все-таки другие - скромнее, вежливее, строже воспитаны, - говорила в интервью изданию "Живой Берлин" Елена.

Сейчас Елена - известная немецкая пловчиха, одно из главных ее достижений - серебряная медаль Паралимпийских игр 2012 года. А еще уроженка Казахстана - весьма красивая девушка. Знаменитый журнал Playboy решился на эксперимент и пригласил Елену украсить обложку очередного номера. Елена стала первой в мире паралимпийской спортсменкой, которая снялась в откровенной фотосессии для этого журнала.

Я не могла упустить эту возможность. Два дня съемок были великолепны. Я всегда хотела попробовать себя в качестве профессиональной модели, и я сделала это. Я получила много удовольствия. Конечно, был ажиотаж – некоторых это шокировало, но должна сказать, что я была приятно удивлена великолепными отзывами и множеством комплиментов, - сказала Елена Кравцова в интервью The Sun.

Источник - Zakon.kz
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