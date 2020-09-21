Как Китай отвечает на критику по Синьцзяну

14:25 21.09.2020

Белокнижники: как КНР отвечает на критику по Синьцзяну

И почему Запад не принимает попытки Пекина стать более открытым



Наталия Портякова



В ответ на усиление критики китайских властей из-за действий в Синьцзяне Пекин попытался продемонстрировать большую открытость относительно того, что действительно происходит в этом автономном районе. Сначала европейских официальных лиц пригласили посетить Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР), "чтобы оценить реальную ситуацию вместо слухов и веры в преднамеренно сфабрикованную ложь". А затем власти КНР опубликовали так называемую Белую книгу по Синьцзяну, где поведали о том, какие подвижки за последние годы произошли здесь в плане трудоустройства населения. В отчете, в частности, отмечено, что региональное правительство с 2014 по 2019 год ежегодно организовывало "ориентированное на занятость обучение" для 1,3 млн человек, что в итоге помогло многим из них найти работу. Однако на Западе эти данные восприняли как косвенное подтверждение того, что более миллиона уйгуров и других нацменьшинств находятся в трудовых лагерях, а не проходят добровольную переквалификацию.



Оставь одежду: США могут запретить импорт хлопка из Синьцзяна

Почему в этом случае пострадают не только китайские производители



Наступательный позитив



По историческим и природным причинам китайский регион Синьцзян долгое время отставал в развитии от других частей Китая. На юге СУАР всегда были слабая экономическая среда и серьезная нехватка рабочих мест. А терроризм, сепаратизм и религиозный экстремизм создали предпосылки для неспособности многих жителей Южного Синьцзяна улучшить свою жизнь: они сопротивлялись изучению китайского языка и отказывались совершенствовать профессиональные навыки, из-за чего в регионе долгое время процветали безработица и крайняя нищета. В таком ключе обнародованная 17 сентября информационным центром Госсовета КНР белая книга "Занятость и трудовые права в Синьцзяне" пояснила, что побудило Пекин проводить активную политику занятости населения в этом автономном районе.



Нет китайским шпионам: Госдеп ввел новые ограничения для Поднебесной

Почему Вашингтон стремится достичь точки невозврата в отношениях с Пекином



Политика эта между тем увенчалась успехом: по данным Белой книги, с 2014 по 2019 год общее число занятых в Синьцзяне выросло с 11,35 млн до 13,3 млн человек, увеличившись на 17,2%. При этом росли и доходы местных жителей. Таким образом, Синьцзян стал "примером применения международных стандартов в области труда и прав человека в слаборазвитых районах с большим населением из числа этнических меньшинств", резюмировали авторы Белой книги. В течение нескольких лет, исходя исключительно из идеологического предубеждения против Китая, некоторые международные силы лишь критиковали власти страны за нарушения прав человека, игнорируя усилия Синьцзяна по их защите, добавляют авторы документа.



Есть в Белой книге и данные о том, что в период с 2014 по 2019 год власти района ежегодно обеспечивали профессиональной подготовкой в среднем 1,29 млн городских и сельских работников. Свои статьи о Белой книге иностранные издания начали именно с них, интерпретировав эти цифры как косвенное подтверждение тому, что в трудовых лагерях Синьцзяна насильно удерживается свыше 1 млн человек - преимущественно уйгуры-мусульмане и другие нацменьшинства, проживающие в регионе.



Кто поедет в Синьцзян



Внимание Запада к СУАР стало нарастать с лета 2017 года, когда в прессе появились первые утверждения, что проживающие мусульмане без суда и следствия ссылаются в закрытые трудовые лагеря. Впоследствии эти обвинения приросли новыми утверждениями - например, о том, что многодетных местных жительниц насильно стерилизуют, или о том, что многих уйгуров и представителей других нацменьшинств принуждают к насильственному труду уже после выхода из "лагерей перевоспитания".



Последние подозрения недавно послужили основанием для США, уже инициировавших несколько санкционных законов по Синьцзяну, ввести запрет на импорт одежды, компьютерных комплектующих и других товаров, производимых пятью предприятиями в СУАР.



В Европе в отличие от Штатов предпочли не спешить с антикитайскими санкциями, но и скрывать свою озабоченность происходящим не стали. Вопрос о нарушениях прав человека как в Гонконге, так и в СУАР стал одним из главных во время личных встреч главы китайского МИДа Ван И с коллегами из пяти европейских стран, которые он посетил в конце августа.



Очаровывающий странник: зачем глава МИД КНР поехал в Европу

И удастся ли Пекину расстроить антикитайский фронт под эгидой США



Не удалось уйти от темы прав человека и на виртуальном саммите Евросоюз - Китай 14 сентября, по итогам которого Пекин пригласил дипломатов ЕС посетить Синьцзян, "чтобы оценить реальную ситуацию вместо слухов и веры в преднамеренно сфабрикованную ложь". Правда, согласно пресс-релизу Брюсселя, о доступе независимых наблюдателей в СУАР председателя КНР Си Цзиньпина попросил президент Европейского совета Шарль Мишель, получив в итоге согласие. Но, когда возможна такая поездка и кто войдет в состав делегации, "Известиям" в его пресс-службе пояснить не смогли.



Старый мотив



Демонстрация готовности открыть Синьцзян для посещений и разъяснения, данные в Белой книге, которую, к слову, перевели сразу на пять языков), разумеется, имели целью сбить поток критики относительно происходящего в регионе. Но переубедить западную общественность вряд ли удастся, считают эксперты.



- В Белой книге говорится о бедности и безработице в регионе, но это происходит во многом из-за дискриминации со стороны властей при приеме на работу. Ханьские китайские поселенцы (ханьцы - титульная нация в КНР) получают все престижные рабочие места в крупных компаниях, а уйгуров вынуждают браться за черную работу за небольшую плату, - сказал "Известиям" представитель Всемирного уйгурского конгресса Зумретай Аркин, назвав публикацию "очередной попыткой Компартии преуменьшить свои преступления".



Враги Китаю, не враги себе: США не разорвут торговую сделку с КНР

Пока это единственное исключение в полномасштабном конфликте двух держав



Пару лет назад, когда послы 15 стран под эгидой Канады написали властям СУАР письмо с требованием личной встречи для прояснения ситуации с нарушениями прав человека в регионе, пресс-канцелярия Госсовета КНР опубликовала "Белую книгу об охране и развитии культуры в Синьцзяне". В ней говорилось, что, будучи многонациональным государством, КНР "неизменно уважает свободу религиозных убеждений и культурную самобытность уйгуров и других нацменьшинств".



Были и другие попытки позвать западных дипломатов в СУАР. Но и они закончились ничем. В марте 2019 года представительство ЕС в Китае отклонило приглашение Пекина посетить Синьцзян, поскольку, как сообщило позднее агентство Reuters, приглашенным отказали во встрече с высшим должностным лицом Синьцзяна, а также запретили обсуждать вопросы прав человека.



При этом, по версии Пекина, трудовое перевоспитание было ответом на рост экстремистских течений в Синьцзяне после возвращения тысячи уйгуров с Ближнего Востока, где они воевали на стороне ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка). Отчасти, как пояснил "Известиям" турецкий журналист Эркин Онджан, многие годы писавший о ситуации в Синьцзяне, молчание на уйгурскую тему исламских стран, включая Турцию, связано и с пониманием того, что критика западных стран имеет скорее политическую, нежели гуманитарную мотивацию.