"Добро пожаловать в Россию!". Эмиграция из Казахстана будет только нарастать?

14:27 21.09.2020 Как пандемия и участившиеся межнациональные конфликты повлияли на миграционные настроения казахстанцев? Приведут ли введенные нынешним летом послабления в получении российского гражданства к увеличению оттока наших граждан? Чего следует ожидать в ближайшем будущем и какие факторы здесь станут определяющими? Об этом и многом другом наш сегодняшний разговор с историком Нуртаем МУСТАФАЕВЫМ.



На низком старте



- Спровоцируют ли рост переселенческих настроений поправки, внесенные в российское законодательство и существенно облегчающие гражданам нашей страны процесс смены голубого паспорта на красный?



- Действительно, 13 июля текущего года были приняты поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации". И да, этих изменений ждали сотни тысяч человек в постсоветских странах. Но в первую очередь они направлены на граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана.



- Почему именно этих стран?



- Потому что России не нужны выходцы из Закавказья - Азербайджана, Грузии, Армении. Ей по горло хватает своих бандитов с Северного Кавказа. Не нужны ей и переселенцы из Узбекистана, Туркмении, Кыргызстана и Таджикистана - тоже уже нахлебались. А вот из Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана – пожалуйста! Жители этих стран легко интегрируются и быстро становятся россиянами в силу своего менталитета, схожести обычаев и взглядов.



- Чем привлекательны для потенциальных переселенцев внесенные поправки?



- Они меняют многое. Во-первых, теперь переселенцу не надо доказывать, что он официально подал в органы МВД или Минюста страны проживания документы на выход из гражданства. В этом вопросе всегда было много нюансов, и на самом деле выйти из гражданства не так просто, как некоторые думают. У каждого человека есть множество обязательств. Допустим, он должен по каким-то договорам большие суммы компаниям или частным лицам. Могут быть незавершенные споры с родственниками относительно квартиры, наследства и т.д. В общем, человек должен выходить из прежнего гражданства юридически чистым, без каких-либо обременений. Рассчитайся по всем долгам, подтверди, что будешь, даже проживая в другой стране, выплачивать, например, алименты на ребенка – а дальше вольному воля или скатертью дорожка.



Второе, что важно, - убрали дурацкую норму о необходимости пятилетнего проживания в России для получения права на подачу документов на приобретение гражданства. Человек приехал, получил вид на жительство, купил дом, устроил детей в школу – но все это время он как бы "на птичьих правах". Зачем его заставляли ждать пять лет, чтобы просто подать заявление о том, что он хочет вступить в гражданство России? Меня это всегда поражало. Идиотизм? Однозначно!



Есть в этих поправках еще одна "фишка". Она касается молодежи. Очень умный или хитрый (как хотите) ход: выпускники вузов, если у них есть обязательства в своих странах по трехлетней отработке, могут отработать, допустим, в Казахстане всего год вместо трех. Толково придумано? Более чем! Иначе говоря, юноши и девушки из Казахстана, Украины, Беларуси и Молдовы – "добро пожаловать в Россию!", мы вас ждем, становитесь россиянами!



Все государства хотят заполучить молодых и красивых девушек, готовых к тому, чтобы работать педагогами или врачами. Все государства хотят крепких и умных парней со знаниями математика или инженера. Особенно те государства, где не прижился культ многодетности и где семьи с одним или двумя детьми считаются нормой. Между тем, для простого воспроизводства (чтобы население страны не вымерло) в семье должно быть, как минимум, три ребенка. К сожалению, по статистике, примерно один из трех умирает от болезней или погибает от несчастных случаев, в ДТП, в подростковых, молодежных драках.



Словом, образованная или просто увлеченная своим делом молодежь – главное богатство любой страны. Кто-то из неглупых людей сказал: "Посмотрите на вашу молодежь – это ваша страна. Завтра она будет такой!".



Если вернуться конкретно к нашей теме – к тому, чем обернутся эти поправки, то, конечно, они приведут к росту эмиграции, поскольку наиболее дурацкие барьеры исчезнут.



- Какова сегодня динамика миграции? От каких цифр следует отталкиваться, ожидая новой волны?



- В период с 1991-го по 2003-й наблюдались огромные, просто беспрецедентные масштабы эмиграции. Причина была понятной: в начале 1990-х все перевернулось, и люди стали разъезжаться по "историческим Родинам". У нас в Казахстане с 1991-го по 1995-й тоже был большой исход, но затем он пошел на спад. Однако после того, как власти взяли абсолютно необдуманный курс на массовую этническую репатриацию оралманов (а его реализация пришлась на 2003-2012 годы), снова стал наблюдаться рост числа эмигрантов.



Я не против репатриации. Но это дело, так сказать, штучное, индивидуальное. Тут нужен грамотный и взвешенный подход, как, например, в США. У нас же в 2004 году на окраинах Алматы и Астаны разом появились сто тысяч оралманов, причем каждый со своими требованиями. Их претензии, возможно, были правильными и обоснованными. Только вот властям-то, прежде чем утверждать квоты в сто тысяч человек, надо было головой думать. Это же люди, а не песчинки! Их же надо обустраивать, а то они снесут все на своем пути, как это было в 2007 году в пригородных с Алматы поселках "Шанырак" и "Бакай".



Вообще, стимулирование сородичей к возвращению на историческую родину – это, на мой взгляд, лишь видимость патриотизма. Ведь пока одни красуются в лучах его славы, другие (в первую очередь, акимы) не знают, что делать, чтобы вновь прибывшие семьи просто не умерли от голода…



Но вернемся к статистике. На протяжении последних восьми лет эмиграция растет из года в год. В целом за этот период она выросла более чем в полтора раза - с 29 тысяч человек в 2012-м до 45 тысяч в 2019-м (с более детальными выкладками можно ознакомиться в предлагаемой таблице). Тренд очевиден.



В прошлом году из нашей страны навсегда уехали 45 тысяч человек. Куда? В Россию. Зачем? За лучшей жизнью.



Пора "валить", пока не поздно?



- Что не устраивает наших сограждан на Родине? Почему для них переезд в Россию кажется привлекательным?



- Факторов на самом деле множество, все и не перечислишь. Давайте для примера возьмем врачей и учителей, а вернее, бытовавшее в течение долгих лет пренебрежительное к ним отношение. Пандемия COVID-19, наконец, дала по башке властям Казахстана. Кто главный? Оказывается, врачи! А вы с ними даже не считались. Между тем, за последние годы страну покинуло немало врачей, и многие из них перебрались в Россию…



То же самое с учителями. Лично на меня самое главное влияние в становлении, помимо матери и отца, оказала моя учительница, классная руководительница легендарной алма-атинской СШ № 25 Зоя Леонидовна Курбаковская. Раньше ведь как было: классная руководительница – почти вторая мама. Не зря же про нее всегда говорили: "наша", пусть "наша" замолвит словечко. И "наша", когда надо, заступалась, причем по делу, с пользой. И мы это впитывали, ценили. А теперь кто такой учитель? Никто, и звать его никак. Жаль - до слез...



Вообще же, основных причин две. Первая – дети. Мы все живем ради детей, мы видим в них самих себя, но в еще лучшем проявлении – более красивых, более умных, более талантливых. Однако какое будущее ждет их на Родине? После распада Советского Союза, в ходе так называемого развития независимого Казахстана погибли не только наука, но и в значительной степени среднее и высшее образование. Погибло нормальное самосознание человека. Если раньше мы жили по Горькому: "Человек – это звучит гордо!", то сейчас другие лозунги: "Я готова продаться за 20 или 50 долларов" (откройте поисковик, наберите слово "девушка", сами убедитесь)… Это абсолютное падение.



Вторая причина - дискриминация по этническому признаку. Ее наличие не отрицается даже на уровне правительстве. Вопрос только в том, каковы ее масштабы. Это, наверное, самая главная причина того, почему русские люди (да и казахи тоже) навсегда уезжают в Россию. Разве мы не знаем об этом? Сколько можно закрывать глаза на дискриминацию неказахского населения?!



Ясно, что и в России жизнь не сахар. Но, в отличие от Казахстана, там есть ясность, четкость, а самое главное – есть вера в социальную справедливость и, как бы это глупо, смешно и замшело ни прозвучало, – в "интернационализм". И это невозможно отрицать. Приведу лишь несколько фактов: в правительстве РФ более половины – не русские, в СМИ, шоу-бизнесе – сплошь евреи и украиночки…



- Но в нашем обществе пытаются сформировать устойчивое мнение, будто ничего страшного не происходит. Мол, уезжают, и флаг им в руки…



- По моим наблюдениям, властям, правительству абсолютно безразлично (или, может, они вообще не интересуются этим вопросом), что сейчас происходит мощное вымывание нашего ядра, крови нашей многонациональной, полиэтничной страны.



Посмотрите, что представляет из себя образец успеха в современном Казахстане. Это напившийся кумыса и коньяка семiзбай, разлегшийся на коврах в прекрасных урочищах Медеу в окружении молодых казахских красоток-токалок. И этому баю все равно, что происходит вокруг, во что превращается его страна, на каких ценностях воспитываются его собственные дети. В такой стране нет будущего для русского, немца, узбека, уйгура и даже казаха, хорошо знающего родной язык, но не принимающего какого-то гнетущего давления в СМИ, в быту, в повседневном общении. Вот именно такие люди, которым не находится места в подобном обществе, решают: надо уезжать из страны, пока не поздно.



- Конфликты на межнациональной почве могут ускорить процесс оттока населения из Казахстана?



- Естественно. "Чемоданные" настроения резко усилились после погромов в Кордайском районе 7–8 февраля текущего года. Многие поняли - надо "валить", поскольку для них стало очевидным, что у нас уже даже не этнонационализм, а, как говорил известный кинорежиссер Михаил Ромм, "обыкновенный фашизм" (нацизм).



В целом могу сказать, что многие русские, русскоязычные украинцы, немцы и даже часть казахов полагают, что у них и их детей нет будущего в Казахстане. И то, что они уезжают, – это трагедия. И русские, и корейцы, и немцы - все! – нам дороги. Жаль только, что этого не понимают власти на всех уровнях, да и некоторые категории наших сограждан, которые своими высказываниями провоцируют рост эмиграции.



Автор: Асель Омирбек Источник - Camonitor.kz

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