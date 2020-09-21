Капитал в овечьей шкуре. Тюрьма за серп и молот, - Сергей Кожемякин

14:42 21.09.2020 Капитал в овечьей шкуре. Тюрьма за серп и молот



Тюремный срок за коммунистическую символику может быть введен в Бразилии. Дикая инициатива отражает страх крайне правого режима перед потерей власти. Идейно близкие ему силы победили в Уругвае, навязав стране неолиберальную модель.



Популистский пируэт



"Пролетариат борется, буржуазия крадется к власти", - с беспощадной меткостью сформулировал В.И. Ленин природу этого класса, готового на интриги, притворство, предательство ради захвата и сохранения господства. Эти "бешеные метания буржуазии", продолжал он, порождены самой сутью капитала как "торгаша и маклера".



Ленинская характеристика подтверждается постоянно. Совсем недавно положение президента Бразилии Жаира Болсонару было настолько шатким, что досрочная отставка казалась вопросом нескольких дней. "Коронакризис" в Бразилии приобрел характер настоящей катастрофы! Страна вышла на второе место по показателю смертности, из-за переполненности больниц тысячи людей умерли без какой-либо помощи. Вина лежит на правительстве, отрицающем масштаб трагедии и отказывающемся принимать программу борьбы с пандемией.



Работа минздрава парализована с тех пор, как один за другим в отставку были отправлены два его руководителя, посмевших перечить Болсонару. После этого исполнять обязанности министра было поручено… армейскому генералу Эдуардо Пасуэлло. Президента не смутило даже обращение профсоюзов в Международный уголовный суд за преступления против человечности. Болсонару продолжает заявлять о вредности карантинных мер, констатируя, что "все равно заразятся все".



Но и в экономике, спасением которой он оправдывал отказ от решительных шагов, дела не лучше. По итогам второго квартала ВВП сократился на 11,4%, причем основной вклад в падение внесла промышленность. Спад здесь достигает 13, а в обрабатывающих отраслях - 20%. Это полностью нивелирует скромный рост последних лет. Объем экономики сегодня на 15% меньше, чем в 2014 году. Почти 13 млн жителей официально считаются безработными, с начала года их число увеличилось на 2 млн. Еще 25 млн трудятся неполный рабочий день.



Накапливающиеся проблемы привели к тому, что от Болсонару отвернулись даже ближайшие союзники. Министр юстиции Сержиу Моро обвинил его в должностных преступлениях, среди которых - попытка помешать расследованию дел о коррупции. В них замешаны члены семьи Болсонару: жена Мишель и сын Флавио. Федеральный верховный суд поддержал Моро, дав ход следствию.



В парламенте правящую коалицию покинули несколько крупных сил, включая Бразильское демократическое движение и Социал-демократическую партию, так что в верхней палате сторонники президента потеряли большинство, а в нижней имеют преимущество в один голос. Количество заявок на импичмент достигло полусотни.



Критические условия вынудили президента сделать резкий вираж. Он отказался от радикальных выпадов и ступил на популистскую стезю. Еще вчера сетовавший на то, что все индейцы в Бразилии не истреблены по примеру США, и обзывавший чернокожих граждан "животными, которых нужно вернуть в зоопарк", Болсонару теперь вещает о дружбе и согласии. В речи по случаю Дня независимости он назвал народ "смесью культурных, этнических и религиозных жемчужин, которые гордо именуются бразильцами".



Не менее головокружительный пируэт сделан в социальной политике. До последнего момента весь курс Болсонару строился на сокращении бюджетных расходов. Урезана программа "Семейный кошелек", выведшая из нищеты миллионы бедных семей. В прошлом году число ее участников было сокращено на 1,2 млн. В одном Сан-Паулу число бездомных выросло с 16 тыс. до 25 тысяч.



Но стоило тучам сгуститься, как клеймивший "иждивенчество" президент выступил за выплату пособий. Лишившимся доходов гражданам выдавалось по 600 реалов (8,5 тыс. руб.) в месяц. С сентября сумма снижена наполовину, но в окружении Болсонару намекают на превращение пособий в постоянную поддержку малоимущих. Из-за этого президент вступил в конфликт с министром экономики и сторонником жесткого неолиберализма Пауло Гедесом, обвинив его в "недостаточной гибкости".



Оскал реакции



Вольно или невольно Болсонару проговорился о мотивах своего поведения. Оно объясняется не внезапно пробудившейся любовью к народу, а именно гибкостью. Реакционная сущность режима никуда не исчезла, и одной рукой бросая трудящимся крохи с барского стола, другой - власть отнимает у них будущее и готовит почву для репрессий. В начале сентября сын президента, депутат парламента Эдуардо Болсонару инициировал законопроект о запрете коммунистической символики. В случае его принятия изготовление и использование таких "символов ненависти", как пятиконечная звезда, серп и молот, будут караться заключением от 9 до 15 лет. Также документ требует переименования общественных мест и учреждений, названных "в честь людей, событий и идей, связанных с коммунизмом".



Аналогичные меры предлагается принять в отношении нацистской символики, но это маскировка главного удара. По словам Эдуардо Болсонару, законопроект должен "предотвратить геноцид, являющийся следствием коммунизма и нацизма". То, что парламентарий имеет крайне смутное представление о предмете, подтверждают записи в "Твиттере". Слова об "ужасах голодомора" он проиллюстрировал фотографией жертв голода в… Британской Индии.



Впрочем, агрессивный антикоммунизм стал официальной доктриной с момента вступления Болсонару в должность. В своем недавнем выступлении президент назвал установление военной диктатуры в 1960-х годах "национальным порывом бразильцев", которые хотели сохранить демократические институты перед "тенью коммунистической угрозы". От него не отстает глава МИД Эрнесту Араужу. Пандемия коронавируса, по его словам, это "глобальный проект превращения мира в концлагерь и насаждения коммунизма". Вслед за администрацией Трампа команда Болсонару возлагает вину за распространение инфекции на Китай. Характерна деятельность Фонда Александра Гужмана, входящего в структуру МИД. За последние месяцы им проведены конференции "Память о коммунизме и нынешний вирус лжи", "Как разрушить страну: социалистическая авантюра в Венесуэле" и т.п. В соответствии с этими установками распущена комиссия по идентификации останков жертв диктатуры, персонами нон-грата объявлены венесуэльские дипломаты.



"Охотой на ведьм" может стать административная реформа. Формальная ее цель - борьба с бюрократией и сокращение госслужащих - разоблачается действиями министерства юстиции. Оно собирает данные о работниках левых взглядов, передавая их силовым органам.



Неизменным остался курс в интересах капитала. Новые правовые нормы разрешают приватизировать системы водоснабжения, канализации и газоснабжения. Это позволило франко-канадскому консорциуму приобрести крупнейшую газотранспортную компанию, принадлежавшую госкорпорации "Петробраз". До конца года должны пройти аукционы по продаже 22 аэропортов. В планах - приватизация энергетической компании "Электробраз", телекомуникационной компании "Телебраз", морских портов. Среди последних - крупнейший во всей Латинской Америке порт Сантус, через который проходит треть бразильского внешнеторгового оборота.



По утверждению чиновников, без реформ погаснет свет и остановится транспорт. Но обмануть получается не всех. С середины августа продолжается бессрочная забастовка 70 тыс. работников национальной почтовой службы. Они протестуют против планов приватизации и отмены коллективного договора. Сотрудников лишили доплат за сверхурочную работу, снизили зарплаты, женщинам сократили продолжительность декретного отпуска и т.д. Это при том, что компания имеет стабильную прибыль, только выросшую за время пандемии. В рамках протестов люди заняли грузовой терминал столичного аэропорта и сортировочный центр в городе Индаятуба, но руководство отказывается идти на уступки, грозя штрафами профсоюзам.



Забастовка началась на заводах авиастроительной компании "Эмбраер" после сообщения об увольнении 2,5 тыс. сотрудников. Повод для сокращений - "растущие убытки", хотя корпорация получила бюджетную ссуду 570 млн долл. То, что протест - единственная возможность защитить свои права, доказали рабочие автозавода "Рено" в штате Парана. После трехнедельной забастовки они заставили компанию отказаться от увольнений и "корректировки" зарплат.



Важный бой губительной политике будет дан на местных выборах в ноябре. 26 сентября в стране начинается агитационная кампания. В ряде районов левые силы заключили союзы. Так, в мэры Порту-Алегри выдвинута коммунист Мануэла д’Авила, а за пост вице-мэра поборется кандидат от Партии трудящихся Мигель Россетто. Единые кандидаты определены в Белене, Понта-Гросе и других городах.



Но есть и исключения. В крупнейшем городе страны Сан-Паулу Компартия (КПБ), Партия трудящихся и несколько других левых организаций идут разными колоннами. Кандидат в мэры от КПБ Орландо Силва представил платформу, уделяющую внимание решению проблем здравоохранения, образования, жилья и трудоустройства молодежи. Но при отсутствии единства левых сил правые могут сохранить власть над мегаполисом.



Удавка для трудящихся



Классовые битвы идут и в соседнем Уругвае. Недавно там пришла к власти коалиция правых партий, положив конец 15-летнему руководству "Широкого фронта" - альянса левых сил с участием коммунистов. Неолиберальные реформы стартовали сразу после инаугурации нового президента Луиса Лакалье Поу. На 10% и больше выросли тарифы на воду, свет и услуги связи, урезаны текущие бюджеты всех министерств, в том числе социального блока.



В условиях начавшейся пандемии это привело к тяжелым последствиям. Уровень бедности увеличился с 9 до 12%, 200 тыс. граждан остались без работы. 40 тыс. жителей столицы Монтевидео выживают благодаря общественным столовым, созданным администрацией. Ею по-прежнему руководит "Широкий фронт".



Во внешней политике правительство вошло в клуб сателлитов Вашингтона. На инаугурацию Поу не пригласили представителей Кубы, Венесуэлы и Никарагуа - в отличие от приведенной к власти мятежниками главы Боливии Жанин Аньес. Уругвай признал Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, вышел из созданного по инициативе Уго Чавеса объединения УНАСУР и вернулся к участию в межамериканском договоре о взаимной помощи под эгидой США.



Но это было только начало. Власти внесли в парламент пакет из 500 с лишним законопроектов, дав на их принятие два месяца. Реформа предусматривает сокращение социальных расходов, приватизацию медицинских, образовательных учреждений и госпредприятий. Предлагается раздробить, а затем продать по частям государственный конгломерат ANCAP, занимающийся добычей нефти, производством нефтепродуктов и цемента.



Реакционные реформы затронут и трудовые отношения. Отменяется индексация зарплат на уровень инфляции, ограничивается право на забастовку. Наконец, отменяются общественный контроль над СМИ и нормы, препятствующие их монополизации.



По словам Поу, это позволит сэкономить 900 млн долл. за пять лет. На самом деле задача состоит в увеличении прибылей буржуазии. Вот почему власти игнорируют мнение народа. В Уругвае прошли забастовки работников транспорта, химической промышленности, медиков, строителей, студентов. Общим требованием был отказ от "шоковой терапии". "Не дадим перерезать горло рабочему классу!", "Пусть капиталисты платят за кризис!" - скандировали многотысячные демонстрации. Однако парламентское большинство одобрило антинародный пакет. После этого Компартия Уругвая (КПУ) инициировала сбор подписей для проведения референдума.



Назначенные на 27 сентября местные выборы режим рассматривает как шанс зачистить политическое поле. В ход идут самые грязные методы. В городе Сальто произошло нападение на агитаторов "Широкого фронта". Один из них с семью ножевыми ранениями остается в реанимации. Разгромлена квартира депутата от КПУ Херардо Нуньеса. Несмотря на это, по опросам, левые лидируют в целом ряде муниципалитетов.



Но, как и в Бразилии, полного единства добиться не удалось. Если от правых на пост мэра Монтевидео выдвинут один кандидат, то от "Широкого фронта" - сразу три. Наибольшей популярностью пользуется экс-министр промышленности и энергетики Каролина Коссе, поддержанная КПУ. Против нее брошены все ресурсы правых, ведь к насилию и диктатуре капитал переходит так же легко, как изображает заботу о народе.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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