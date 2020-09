CNN: вторая волна covid-19 накрывает Европу - и все снова пошло не так

18:16 21.09.2020 Успешно справившись с первой волной заболеваемости и смертности, Европа в преддверии зимы переживает вторую волну covid-19, пытаясь разобраться, что же пошло не так. Ограничения вводят Великобритания, Испания, Франция, Чехия и другие страны. Но Европа может найти некоторое утешение в своем опыте.

CNN (США): вторая волна covid-19 накрывает Европу - и все снова пошло не так



Эмма Рейнольдс (Emma Reynolds)



Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на этой неделе ежедневное число заражений коронавирусом в Евросоюзе и Соединенном Королевстве достигло рекордных значений и составило более 45 тысяч случаев. Власти начали вводить новые карантинные ограничения в тех местах, которые только недавно открылись. Лидеры стран уже выразили свои опасения по поводу той нагрузки, с которой больницы могут столкнуться в ближайшие несколько месяцев, а также по поводу перспективы повторного введения общенациональных локдаунов.



По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, уровень смертности в странах Европы оставался стабильным в течение 72 дней, хотя в Болгарии, Хорватии, на Мальте, в Румынии и Испании был зафиксирован рост уровня смертности.



Существует несколько факторов, которые могут объяснить такое резкое ухудшение ситуации. Текущий рост заболеваемости начался сразу после сезона летних отпусков, когда сотрудники организаций начали возвращаться в центры городов, а дети снова пошли в школу. Всемирная организация здравоохранения предположила, что рост заболеваемости отчасти объясняется смягчением и отменой карантинных мер, а также тем, что люди забыли об осторожности. Кроме того, есть данные, что "движущей силой" второй войны коронавируса в Европе стала именно молодежь.



Несмотря на рост заболеваемости и смертности в Европе, ситуация на этом континенте все же остается более благоприятной в сравнении с ситуацией в Соединенных Штатах. Согласно официальным данным, в Европе было зафиксировано 4,4 миллиона случаев заражения и 212 278 смертельных случаев на 750 миллионов населения, тогда как в Соединенных Штатах на 330 миллионов населения было зарегистрировано 6,7 миллиона заражений и 198 тысяч смертельных случаев.



Вторая волна



В пятницу, 18 сентября, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил репортерам, что в Соединенном Королевстве "начинается вторая волна" и что это было "неизбежным".



"Разумеется, мы очень внимательно следим за распространением пандемии по мере ее развития последние несколько дней, - сказал Джонсон. - И нет никаких сомнений в том, что, как я уже говорил в течение нескольких недель, что мы могли ее ожидать и что теперь наблюдаем начало второй волны. Мы наблюдаем ее во Франции, в Испании, по всей Европе. То, что мы столкнемся с ней в нашей стране, было абсолютно неизбежным".



"Я не хочу вводить второй общенациональный локдаун. Единственный способ, с помощью которого мы сможем его избежать, - если люди будут строго следовать правилам".



Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) сказал в воскресенье, что страна столкнулась с "переломным моментом" в связи с ростом числа случаев заболевания, зафиксированным в субботу, когда в Великобритании было выявлено 4422 новых случая заражения - это самый высокий показатель с начала мая.



"Люди обязаны следовать правилам, и, если они не будут этого делать, нам придется принять гораздо более жесткие меры", - сказал Мэтт Хэнкок в интервью BBC. Отвечая на вопрос о вероятности введения второго общенационального локдауна, министр здравоохранения сказал: "Я этого не исключаю. Но я этого не хочу".



В субботу, 19 сентября, люди, вышедшие на Трафальгарскую площадь чтобы выразить свой протест против локдауна, вступили в столкновение с полицией. 32 человека были арестованы за нарушение общественного порядка с применением насилия, а также за нападение на сотрудника спасательных служб, и двое офицеров полиции получили незначительные травмы, о чем сообщили представители лондонской полиции. "То количество враждебности, которое было продемонстрировано в отношении офицеров полиции, находившихся там исключительно с целью обеспечения безопасности людей, неприемлемо", - заявила суперинтендант Эмма Ричардс (Emma Richards).



В воскресенье, 20 сентября, власти Соединенного Королевства объявили о том, что начиная с 28 сентября люди с положительным результатом теста на коронавирус и те, кто находился с ними в близком контакте, будут по закону обязаны оставаться на самоизоляции и что в противном случае им грозят штрафы от 1000 до 10000 фунтов стерлингов. Согласно заявлению правительства, люди с низким уровнем дохода получат от властей выплаты в размере 500 фунтов стерлингов.



В Соединенном Королевстве был зафиксирован самый высокий уровень смертности среди европейских стран - более 40 тысяч, и на этой неделе в Англии были введены новые ограничения на собрания.



Борис Джонсон вынужден противостоять набирающей обороты негативной реакции - даже со стороны его традиционных сторонников в британской прессе: издания Daily Telegraph и Spectator выразили скептическое отношение к предложенному правительством плану действий, а колумнист Times of London Мэтью Пэррис (Matthew Parris) отметил, что "лоск Джонсона исчез".



Эта жесткая критика звучит на фоне массового недовольства в связи с тем, что централизованная программа отслеживания контактов с заболевшими коронавирусом "Test and Trace" потерпела неудачу. Даже премьер-министр признал, что в процессе реализации этой программы они столкнулись с "гигантскими проблемами".



В пятницу, 18 сентября, о введении новых ограничений было объявлено в Мадриде, на долю которого приходится почти треть новых случаев заражения коронавирусом в Испании, о чем сообщило Министерство здравоохранения страны. 11 сентября в Испании было зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания - 12 183 случая. В этой стране было зарегистрировано самое большое число заболевших в Европе - более 600 тысяч заболевших и более 30 тысяч смертельных случаев.



В пятницу, 18 сентября, во Франции за сутки было зарегистрировано 13 215 новых случаев заболевания covid-19, что является для этой страны самым высоким показателем начиная с апреля. Кроме того, в стране наблюдается тенденция к увеличению количества госпитализированных пациентов с covid-19 (3626 новых пациентов за 7 дней). В одном из крупных французских городов журналистам CNN сообщили, что в больницах почти не осталось коек в отделениях интенсивной терапии.



В пятницу, 18 сентября, в Чешской Республике были зарегистрированы рекордные 3130 новых случаев заражения коронавирусом, а ношение масок в школах вновь стало обязательным. В Нидерландах было зафиксировано 1977 новых случаев заражения. Во время пресс-конференции премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) сказал, что всего за неделю число новых случаев заболевания в стране удвоилось. "Учитывая, что индекс репродукции коронавируса равен 1,4, за три недели показатель суточного количества заражений превысит отметку в 10 тысяч", - сказал он.



"Не нужно быть математиком или вирусологом, чтобы понять, что такие цифры неизбежным образом скажутся на больницах", - предупредил он.



Начиная с воскресенья рестораны, кафе и бары в шести регионах Нидерландов столкнутся с новыми ограничениями.



В пятницу, 18 сентября, в Италии зафиксировали самый высокий показатель заражений covid-19, начиная с мая: 1907 случаев за сутки. В Польше в субботу, 19 сентября, были зарегистрированы рекордные 1002 случая заражения.



Почему все пошло не так



На этой неделе директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клуге (Hans Kluge) предупредил о "тревожных темпах передачи" коронавируса и "очень серьезной ситуации" в Европе. Он добавил, что еженедельные показатели заражений превысили показатели, зарегистрированные во время мартовского пика.



Как сообщил Клуге, хотя в первую неделю сентября в старших возрастных группах жителей Европы (от 50 до 79 лет) наблюдался некоторый рост числа случаев заболевания, наибольшая доля новых случаев по-прежнему приходится на людей в возрасте от 25 до 49 лет.



Клуге подчеркнул, что в конце августа постепенный рост числа случаев заражения в Европе можно было частично объяснить "ослаблением мер в сфере общественного здравоохранения и социальной сфере, когда власти ослабили некоторые ограничения, а люди утратили бдительность".



По его словам, он "очень обеспокоен тем, что все больше молодых людей заражаются covid-19". В связи с этим он призвал воздержаться от проведения больших собраний и вечеринок.



В некоторых странах число новых заражений растет особенно быстро в густонаселенных городах, жители которых возвращаются в офисы, школы и общественные места на фоне ослабления карантинных мер.



Как и в Испании, в Австрии самый серьезный всплеск числа заболевших был зафиксирован в столице. В воскресенье, 13 сентября, канцлер страны Себастьян Курц (Sebastian Kurz) сообщил австрийскому национальному информационному агентству APA, что "особенно напряженной" остается ситуация в Вене, на долю которой пришлось более половины выявленных случаев заражения.



"Мы находимся в начале второй волны. Осенью и зимой нас ждут тяжелые месяцы. Число заражений растет день ото дня", - написал Курц в твиттере, попросив австрийцев ограничить социальные контакты и носить маски в общественных местах.



На этой неделе в Турции зарегистрировали 63 случая смерти от covid-19 за сутки, что стало самым высоким показателем за время эпидемии в стране. В ходе еженедельного брифинга по поводу коронавируса 2 сентября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа (Fahrettin Koca) заявил, что страна проходит "второй пик первой волны".



"Сегодня мы перешагнули этот порог из-за поездок людей в праздничные дни и из-за проведения свадеб, которые являются неотъемлемой составляющей наших традиций".



Власти Италии заявили в конце августа, что примерно 50% новых случаев были зарегистрированы во время летних каникул, которые люди проводили внутри страны и за рубежом. В основном новые случаи фиксировались среди молодых людей, которые не соблюдали правила социального дистанцирования и не носили защитные маски.



Такие страны, как Греция и Хорватия, которые не слишком сильно пострадали в ходе первой волны, столкнулись со стремительным ростом заболеваемости в августе, потому что после открытия границ внутри Европы в июне туда хлынул поток туристов.



Но Европа может найти некоторое утешение в своем опыте. Профессор Марк Вулхаус (Mark Woolhouse), эпидемиолог из Эдинбургского университета, сказал в своем интервью CNN ранее в сентябре, что первый локдаун "в принципе не мог решить эту проблему в Европе или каких-то других странах - он просто ее отсрочил".



Хотя число случаев заражения коронавирусом растет, это может также объясняться ростом числа проводимых тестов. Между тем, по данным университета Джона Хопкинса, ежедневные показатели смертности в Европе снизились с 3788 случаев, зафиксированных 18 апреля, до 504 случаев 18 сентября.



Оригинал публикации: How it all went wrong (again) in Europe as second wave grips continentОпубликовано 20/09/2020 Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1600701360

Новости Казахстана

- Нурсултан Назарбаев принял участие в презентации международного туристического хаба

- Указ Президента Республики Казахстан от 17 сентября 2020 года №417

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №577

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 сентября 2020 года №583

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года №587

- Навстречу выборам: есть ли в Казахстане оппозиция

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 сентября 2020 года №588

- Вопросы сохранения рабочих мест и своевременной выплаты заработной платы обсуждены в Правительстве РК

- Новое назначение

- В Верховном Суде депутаты Сената обсудили вопросы дальнейшей модернизации судебной системы