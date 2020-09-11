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Каббалистика от Грефа. Российский Сбербанк переименован в просто Сбер
19:23 21.09.2020

Утечка: Сбербанк исчезнет, а на смену ему придет просто Сбер
В Сети появилась информация о грядущем ребрендинге самого крупного в России банка. Кредитная организация решила отказаться от слова "банк" в названии - отныне компания будет называться просто "Сбер". Однако название - лишь малая часть грядущих изменений.
11 сентября 2020,

Намеки на большие изменения начали появляться сегодня утром на страницах Сбербанка в соцсетях. Например, утренний пост компании в "Фейсбуке" гласит, что на 24 сентября запланирован большой анонс, который включит в себя не только ребрендинг, но и запуск новых сервисов. Текст сопровождается иллюстрацией, на которой сквозь верхний слой проглядывается слово "сбер". Слева надпись - "Больше чем банк".

Впрочем, чтобы узнать подробности анонса, ждать 24 сентября оказалось совсем не обязательно. Авторы телеграм-канала "Медиакиллер" обратили внимание, что к посту очень недолго прилагалась ссылка, которая вела на страницу того самого нового продукта. Им оказалась комплексная подписка на цифровые сервисы компаний, принадлежащих Сбербанку.

В частности, подписка открывает доступ к онлайн-кинотеатру Okko, дает десятипроцентную скидку на заказы в сервисе Delivery Club, бесплатную доставку из "Сбермаркета", десятипроцентную скидку на услуги "Ситимобила", пятнадцатипроцентную скидку на услуги связи MVNO "Сбермобайл", а также 30 Гб в облачном хранилище "Сбердиск". За все про все Сбербанк будет просить 1399 рублей в год (или примерно 117 рублей в месяц).

Аналогичные комплексные подписки уже запущены у компаний "Яндекс" ("Яндекс.Плюс"), Mail.ru (Combo Mail) и МТС ("Весь МТС").

Роман Кильдюшкин

Источник - life.ru
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