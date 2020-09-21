|21:26 США объявили о создании коалиции против "Северного потока – 2"
20:30 Ливия обвалила цены на нефть возобновив добычу
20:28 Белый дом урежет финансирование "городам, попавшим под власть анархистов" - Нью-Йорку, Сиэтлу и Портленду
19:23 Каббалистика от Грефа. Российский Сбербанк переименован в просто Сбер
18:20 Эрдоган вновь в пасти Путина, - Омар Кадур
18:16 CNN: вторая волна covid-19 накрывает Европу - и все снова пошло не так
14:42 Капитал в овечьей шкуре. Тюрьма за серп и молот, - Сергей Кожемякин
14:40 Двадцатый век был столетием диктаторов, - Тимур Шерзад
14:27 "Добро пожаловать в Россию!". Эмиграция из Казахстана будет только нарастать?
14:25 Как Китай отвечает на критику по Синьцзяну, - Н.Портякова
13:28 Руки, ноги, главное - х... Первой паралимпийкой, снявшейся на обложке Playboy стала казахстанка Лена К. (фото)
10:29 Рынки "мардикоров" в Таджикистане: работников стало больше, а платить стали меньше
10:14 В Канаде схвачен неназванный герой, пытавшийся отравить рицином Трампа
09:59 В Турции раскрыт очередной военный заговор "гюленистов" - 94 арестованных
09:57 Раскрыты условия сделки по продаже китайской TikTok американцам
09:53 Заслуживает ли народ Казахстана ту власть, которую имеет? - САМ
09:47 КазСуд нежно пощекотал взяточников из МИДа: ответсек Карашев - 2 года условно, посол Утембаев - 2 года условно,
09:25 КазКино - госзаказ на антисоветскую "чернуху, - Женис Байхожа
09:22 Бадахшан-ультрас. В памирском Хороге люто дерутся футбольные фаны
09:20 Перетягивание Тайваня. Вашингтон и Пекин делят островной Китай, - С.Строкань
08:46 Мимикрия или маскировка? Новая аппаратная Казреформа, - Д.Ашимбаев
|Ливия обвалила цены на нефть возобновив добычу
20:30 21.09.2020
Служба спасения оперативно среагировала на вызов о помощи
Ливия обвалила мировые цены на нефть заявлением о возобновлении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE, передает zakon.kz.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 21 сентября опускались до 41 доллара за баррель (минус 5 процентов). По состоянию на 19:25 по московскому времени они торговались на уровне 41,33 доллара, потеряв 4 процента.
Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI в ходе торгов опускались до 38,74 доллара (минус 5,8 процента) за баррель. К 18:51 по московскому времени они скорректировались до уровня 39,07 доллара (минус 5 процентов).
Ранее издание The Libya Observer сообщило, что ливийская National Oil объявила о возобновлении добычи нефти на востоке страны. Решение последовало за заявлением командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара, который сообщил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов благодаря соглашению с признанным ООН правительством в Триполи.
До блокады добыча нефти в Ливии составляла 1,3 миллиона баррелей в сутки, после она упала до 100 тысяч баррелей.