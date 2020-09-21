Ливия обвалила цены на нефть возобновив добычу

20:30 21.09.2020

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Ливия обвалила мировые цены на нефть заявлением о возобновлении добычи сырья. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE, передает zakon.kz.



Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов 21 сентября опускались до 41 доллара за баррель (минус 5 процентов). По состоянию на 19:25 по московскому времени они торговались на уровне 41,33 доллара, потеряв 4 процента.



Октябрьские фьючерсы на американскую нефть WTI в ходе торгов опускались до 38,74 доллара (минус 5,8 процента) за баррель. К 18:51 по московскому времени они скорректировались до уровня 39,07 доллара (минус 5 процентов).



Ранее издание The Libya Observer сообщило, что ливийская National Oil объявила о возобновлении добычи нефти на востоке страны. Решение последовало за заявлением командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтара, который сообщил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов благодаря соглашению с признанным ООН правительством в Триполи.



До блокады добыча нефти в Ливии составляла 1,3 миллиона баррелей в сутки, после она упала до 100 тысяч баррелей.