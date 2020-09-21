США объявили о создании коалиции против "Северного потока – 2"

21:26 21.09.2020

21 сентября 2020, Алексей Дегтярев

Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода "Северный поток – 2", заявил госсекретарь США Майк Помпео.



"Соединенные Штаты считают, что газопровод "Северный поток – 2" создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, я знаю, глубоко волнует многих немцев", – сказал Помпео в интервью Bild, передает РИА "Новости".



"Мы надеемся, что строительство газопровода "Северный поток – 2" не будет завершено, мы работаем над тем, чтобы убедиться, что будет создана коалиция, чтобы помешать этому. Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому же мнению, из-за того, что произошло с (российским блогером Алексеем) Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, в связи с зависимостью от российского газа", – добавил госсекретарь США.



Он отметил, что Вашингтон "дал понять, что применение химического оружия" неприемлемо.



"Когда химическое оружие применили против Скрипалей, мы применили решительные меры. Нет каких-либо причин ожидать, что США не отреагируют должным образом на то, что, вероятно, произошло, когда все факты станут доступны", – подчеркнул Помпео.



Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что правительство Германии предложило США миллиардную сделку, чтобы Вашингтон отказался от санкций против проекта газопровода "Северный поток – 2".



В Минфине Германии отказались от комментариев по поводу информации о попытке Берлина заключить соглашение с Вашингтоном об отказе от санкций против "Северного потока – 2". В правительстве ФРГ заявили, что переговоры Берлина и США по этой теме секретны.