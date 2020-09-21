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Почему в Таджикистане не внедряют электронные выборы
00:25 22.09.2020

"Инициатива наказуема".

Хурсанд Хуррамов

В то время как во многих странах постсоветского пространства представители гражданского общества, оппозиция и даже власти пытаются внедрить новые технологии голосования для обеспечения честности и прозрачности на выборах, в Таджикистане эту тему стараются не затрагивать. Приближающиеся президентские выборы так и не стали поводом для усовершенствования системы голосования.

Голосование "по-старому"

Предположения об использовании новых технологий в процессе голосования в Таджикистане окончательно лишились перспективы. Исчерпывающий ответ на данный вопрос дал Центризбирком Таджикистана в своем письме в адрес Радио Озоди, опубликованном 11 сентября. На вопрос о возможности проведения электронных выборов с использованием мобильных телефонов таджикский ЦИК ответил недвусмысленно, опираясь на главный закон страны:

- Одним из международных стандартов проведения прозрачных и демократических выборов является соблюдение избирательного законодательства. Согласно Конституции и Конституционного закона "О выборах президента Таджикистана", выборы главы государства осуществляются гражданами Республики Таджикистан на основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Другие формы голосования законом не предусмотрены.

Таким образом, таджикский ЦИК, опираясь на текущее законодательство, закрыл вопрос о внедрении новых методах голосования, по крайней мере, до предстоящих выборов.

Очевидно, что в указанном ответе комитет опирается больше на букву закона, а не на его значение.

Предложение об установлении камер на избирательных участках таджикский ЦИК также отвергнул, ссылаясь на принцип тайны голосования, в то время как установка камер предлагалась не в кабинах для голосования, а в помещениях, где стоят урны.

Примечательно, что когда в апреле 2020 года на законодательном уровне обязали регистрировать IMEI всех гаджетов в стране, о защите личной тайны никто не упомянул.

"Таджикистан не рассматривает"

Между тем новые формы голосования с учетом современных технологий широко применяют в западных странах и заимствуются странами бывшего СССР.

Например, разные варианты электронного голосования применяются в более 30 государствах мира. В частности, в США, Бразилии, Швейцарии, Эстонии, Бельгии Великобритании и т.д. Такое голосование осуществляется либо полностью удаленно, когда гражданин голосует со своего персонального компьютера, через специальные электронные терминалы на избирательных участках.

Дискуссии о применении схожих технологий продолжаются в Украине. По мнению сторонников, такая инициатива обеспечивает прозрачность, минимизирует вероятность фальсификации, устраняет повторное голосование и постепенно сокращает финансовые затраты государства на выборы.

В Таджикистане, по оценкам специалистов, о применении таких методов пока речи не идет. "Для запуска любых инициатив необходимы доступные технологии, связь, платформа и навыки кадров. И все это изначально должно быть подкреплено законодательно", - говорит директор Общественного фонда "Гражданская инициатива политики Интернет" Мухаммади Ибодуллоев. По его словам, без законодательной основы такие инициативы не смогут заработать.

Тем временем схожие технологии внедряются не только в избирательный процесс, но и где-то используются оппозицией, гражданским обществом и другими институтами в качестве альтернативных методов подсчета голосов.

Достаточно вспомнить последние президентские выборы в Белоруссии, где программисты для защиты голосов избирателей создали специальную платформу, на которой предлагали белорусам зарегистрироваться и в день выборов отправить фотографию бюллетеня. Программа обрабатывала голоса и публиковала альтернативные результаты выборов.

Или метод "Умное голосование", разработанный в 2019 году командой российского оппозиционера Алексея Навального. Проект был направлен на исключение распыления голосов между кандидатами и поддержание наиболее сильного противника партии "Единой России".

Указанные проекты если и не повлияли на результат голосов, то, по крайней мере, демонстрировали для власти протестный потенциал общества.

"Инициатива наказуема"

В Таджикистане недовольства относительно избирательного процесса со стороны гражданского общества практически не слышны. Исключение составляет лишь обращение председателя Социал-демократической партии Рахматилло Зойирова, которое он опубликовал в мае текущего года. Среди 16 поправок, предложенных политиком, было предложение о составлении единого списка избирателей до объявления выборов, пересмотр порядка сбора подписей в поддержку кандидатов в президенты и срока предвыборной кампании. Однако ни одно из предложений так и не было принято.

Таджикский журналист Иршод Сулаймони отмечает, что при текущей системе использование всяких технологий имеет символический характер. "Я думаю, что внедрение электронного голосования, в том числе биометрического присуще только тем странам, где существует воля к проведению честных и прозрачных выборов и где власть является сменяемой", - уверен эксперт. Такие новшества, по его словам, нужно ожидать лишь тогда, когда кандидаты в президенты вступают в реальную гонку, а не играют определенную роль.

Проявление инициативы в таджикском обществе действительно вызывает резонанс. Яркой иллюстрацией оказалась инициатива о самовыдвижении молодого юриста Фаромуза Иргашева в качестве кандидата в президенты. Многие пользователи в социальных сетях предрекали угрозу его жизни, из-за появившихся политических амбиций.

Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов отмечает, что вопреки республиканской форме правления в Таджикистане все инициативы зависят от первого лица в государстве и от партии, которую он возглавляет. "Пока они не заинтересованы к введению всякого рода явлений, связанных с эволюцией избирательного процесса, поскольку результаты могут противоречить их фундаментальным интересам", - говорит Хакимов. Текущая избирательная система, по его словам, позволяет манипулировать выборами и достигать желаемых результатов.

Октябрьские выборы - пятые президентские выборы в Таджикистане, начиная с 1994 года. Действующий президент Эмомали Рахмон был официально признан победителем на четырех предыдущих выборах. Результаты этих выборов власти дружественных Таджикистану государств признали демократическими, западные страны и организации – непрозрачными и несправедливыми.

Источник - Радио Озоди
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