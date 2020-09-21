Как часто менялись министры в Казахстане

00:27 22.09.2020 Сейчас в Казахстане 18 министерств.



С момента обретения независимости в Казахстане министерства создавали и реорганизовывали более 30 раз. Получается, что в стране ведомства создаются и упраздняются, как минимум, раз в год.



К примеру, в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев создал Минэкологии и Минторговли, а в этом году воссоздал МЧС. Итого сейчас в Казахстане 18 министерств. Естественно, ведомствам нужны руководители. Насколько часто они менялись, рассказывает zakon.kz.



Вместе с министрами менялись и премьеры. За 29 лет независимости в Казахстане их было десять, включая нынешнего. Один из них дважды занимал этот пост. Его зовут Карим Масимов. В совокупности он работал почти семь лет. В среднем, все премьеры Казахстана на своих должностях работали по три года. Примечательно, что в списке премьеров есть и Касым-Жомарт Токаев.



Министров иностранных дел у нас девять, включая нынешнего. Интересно, что четыре министра переназначались на эту должность. Это Касым-Жомарт Токаев, Канат Саудабаев, Ерлан Идрисов и Бейбут Атамкулов. В совокупности Токаев эту должность занимал 10 лет, Идрисов – семь лет, Саудабаев – почти три года, Атамкулов – 9 месяцев. В среднем министры иностранных дел работали по 2 года и 2 месяца и уходили. Дольше всех работал Токаев: сначала отработал пять лет, затем снова был назначен и снова пять лет посвятил работе в МИД.



Нынешний министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев – 10-й по счету. При этом, к примеру, Каирбек Сулейменов дважды назначался на эту должность и в совокупности проработал почти семь лет. Дольше него без перерыва работал только Калмуханбет Касымов – восемь лет. В среднем, главные полицейские страны менялись каждые два года, если не считать Сулейменова, Касымова и Бауржана Мухамеджанова. Последний главой МВД работал три с половиной года.



Министров обороны у нас тоже было 10. Мухтар Алтынбаев дважды назначался на этот пост и в совокупности проработал почти девять лет. Второе место по времени работы в качестве министра обороны занимает Адильбек Жаксыбеков – почти пять лет. Не считая их, в среднем министры в этом ведомстве работали по два года.



Министерство здравоохранения в Казахстане в разное время называли по-разному. Вот часть названий:



- Министерство образования, культуры и здравоохранения;



- Министерство здравоохранения, образования и спорта;



- Министерство здравоохранения и социального развития.



То есть было время, когда один человек отвечал сразу за несколько ныне отдельных структур. Поэтому в некоторых случаях фамилии министров и сроки их работы будут повторяться.



За 29 лет независимости 11 человек были министрами здравоохранения. Дольше всех на этой должности отработал Василий Девятко – пять с половиной лет. Второе место по стажу работы занимает Салидат Каирбекова – почти четыре года, за ними следует предыдущий главный врач Казахстана Елжан Биртанов – три с половиной года.



В среднем на этой работе министры задерживались на три года.



Министерство информации и общественного развития за годы независимости много раз меняло свое название. Вот часть названий:



- Министерство печати и массовой информации;



- Министерство транспорта и коммуникаций;



- Министерство культуры и информации;



- Министерство связи и информации;



- Министерство культуры, информации и общественного согласия;



- Министерство информации;



- Министерство культуры, информации и спорта.



Нынешнее Министерство информации было создано в 2016 году. Его расформировали в 2019 году и теперь он называется Министерством информации и общественного развития. За эти годы ведомством управляли два человека. Это Даурен Абаев (четыре года) и Аида Балаева (с мая 2020 года по нынешнее время).



Министров сельского хозяйства у нас было 14, включая нынешнего. Из них четыре министра по два раза назначались на эту должность с перерывом в несколько лет. Их зовут Сергей Кулагин, Жаныбек Карибжанов, Ахметжан Есимов и Аскар Мырзахметов. В совокупности Карибжанов занимал кресло министра два с половиной года, Мырзахметов – два года, Кулагин - полтора года. Дольше всех продержались Есимов - пять с половиной лет и Асылжан Мамытбеков - пять лет.



В среднем министры сельского хозяйства менялись каждый год.



Министров юстиции в Казахстане было 11. Загипа Балиева и Берик Имашев работали дольше всех. Балиева – четыре года, Имашев переназначался и в совокупности работал почти пять лет. Нынешний глава ведомства идет на рекорд. Марат Бекетаев стал министром в 2016-м и в этом году исполнилось уже четыре года с его назначения.



За 29 лет министры в этом ведомстве в целом менялись каждые два года.



С Министерством труда и социальной защиты похожая с Минздравом ситуация. Тут все сложно. В разные годы ведомство называлось:



- Министерством соцобеспечения;



- Министерством социальной защиты;



- Министерством труда и даже Министерством здравоохранения и социального развития.



За это время руководители в этом ведомстве менялись 16 раз, на должность дважды назначался Бердыбек Сапарбаев, а также три раза Тамара Дуйсенова. Касательно Дуйсеновой надо уточнить, что ведомство в тот момент пару раз реорганизовывали.



Дольше всех главой Минтруда проработала Гульжана Карагусова – почти шесть лет, за ней следует Наталья Коржова – три года.



В общей сложности в этом ведомстве министры менялись каждый год.



Министров образования у нас было 13, включая нынешнего. Три министра переназначались по одному разу, один – два раза. Их зовут Крымбек Кушербаев (в совокупности отработал три года два месяца), Бакытжан Жумагулов (три года), Ерлан Сагадиев (три года), Аслан Саринжипов (два с половиной года).



Дольше всех на этом посту работал Жансеит Туймебаев – почти четыре года, меньше всех Куляш Шамшидинова – 4 месяца.



В целом министры образования Казахстана эту должность занимали по 2-3 года и передавали эстафету следующему.



Министерство индустрии и инфраструктурного развития тоже в разное время называлось по-разному. Оно называлось Министерством индустрии и новых технологий, Министерством индустрии и торговли, Министерством по инвестициям и развитию и так далее.



За это время у ведомства было восемь руководителей, но они по несколько раз переназначались.



Дольше всех на должности министра проработал Асет Исекешев – семь лет, он несколько раз переназначался, за ним следует Владимир Школьник – чуть больше трех лет, Женис Касымбек – почти три года. Меньше всех министром индустрии был Роман Скляр – семь месяцев.



Итого в этом ведомстве руководители менялись каждые 2-3 года.



Министерством финансов за 29 лет руководили 14 человек. При этом Бахыт Султанов на эту должность переназначался и в совокупности проработал четыре года. Дольше всех пост министра занимал Болат Жамишев – шесть лет.



В среднем, министры финансов Казахстана менялись каждый год.



Министерство культуры и спорта Казахстана переименовывали 11 раз. Четыре раза с перерывом в несколько лет власти его называли просто Министерством культуры. Также он назывался Министерством культуры и образования, Министерством образования, культуры и здравоохранения, Министерством культуры, информации и общественного согласия и так далее.



За 29 лет независимости в ведомстве было 13 министров. Мухтар Кул-Мухаммед назначался на эту должность четыре раза и в совокупности отработал семь лет. Ермухамед Ертысбаев назначался два раза и отработал почти три года. Арыстанбек Мухамедиулы тоже переназначался и в совокупности отработал дольше всех – пять лет.



Меньше всех министром образования и культуры работал Имангали Тасмагамбетов – семь месяцев.



В среднем руководители этого ведомства менялись каждые полтора года.



У Министерства национальной экономики тоже было много названий. За время независимости ведомством управляли 16 человек, включая нынешнего министра. Двое из них переназначались. Дольше всех должность занимали Кайрат Келимбетов и Ерболат Досаев. Оба работали почти по четыре года.



В этом министерстве наблюдалась большая текучка кадров. Пять министров трудились от шести до девяти месяцев и уходили на другую работу.



Получается, что министры нацэкономики в среднем менялись каждые год-полтора.



С Министерством энергетики типичная для казахстанского ведомства ситуация. Его тоже несколько раз реорганизовывали, переименовывали. Оно называлось Министерством нефтяной и газовой промышленности, Министерством энергетики и минеральных ресурсов, Министерством нефти и газа.



За годы независимости ведомством управляли, включая нынешнего министра, девять человек. Здесь тоже было много переназначений. Дольше всех на этой должности в совокупности проработал Владимир Школьник – восемь лет и Сауат Мынбаев – почти шесть лет. Меньше всех эту должность занимал Узакбай Карабалин – 1 год.



Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности создали в 2016 году и реорганизовали в 2019 году. За это время ведомством успели поруководить три человека. Это Бейбут Атамкулов - два года, Аскар Жумагалиев - полтора года и недавно назначенный новый министр Багдат Мусин.



Сейчас в Казахстане 18 министерств. Учитывая, что ведомства постоянно претерпевают изменения, нельзя считать, что это окончательное число министерств.



Айтурган Азимжанова Источник - Zakon.kz

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