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Байские замашки. КазБуржуин Бизаков хочет снести старинную английскую деревню в Сассексе. Ради своего конезавода
00:50 22.09.2020

Жители исторической английской деревни возмущены решением олигарха из Казахстана построить там жилые дома

Жители британской деревни Ист-Хорсли в Восточном Сассексе возмущены тем, что казахстанский олигарх Нурлан Бизаков хочет построить на территории своего конезавода 205 жилых домов. По их словам, стройкой он испортит исторический облик деревни XII века, пишет Daily Mail.

Нурлан Бизаков, по данным издания, приобрел конный завод Hesmonds Stud в 2010 году, и жители Ист-Хорсли приветствовали вложенные инвестиции, однако позже он получил разрешение на строительство жилого комплекса, что вызвало их недовольство. Участники кампании против строительства жилых домов хотят подать на него в суд.

Житель деревни Ист-Хорсли Джонатан Уокер сказал, что все считали Бизакова отличным соседом, потому что он вложил миллионы, но стройка в таких масштабах разрушит уникальную деревню, которая существует более одной тысячи лет. "Он построил современный особняк в стиле Бонда и остался скрытным. Кажется, это лишь вопрос времени, когда он исчезнет во Франции и заберет с собой миллионы, заработанные в результате разрушения этого исторического сельского сообщества", – сказал он.

Нурлан Бизаков входил в 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes на 2017 год. Тогда его состояние оценивалось в 445 миллионов долларов. В разные годы он был членом совета директоров "Казкоммерцбанка", председателем правления ОАО "ШНОС", учредителем "Нефтебанка", председателем совета директоров АО "Сумбе" и председателем правления АО "Казфосфат".

Конезавод Hesmonds Stud выращивает чистокровных лошадей, нередко занимающих призовые места на скачках в Англии. В ноябре 2019 года Нурлан Бизаков приобрел в Нормандии на северо-западе Франции другой конезавод Montfort & Préaux.

Источник - rus.ozodi.org
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