Россия и Турция в полушаге от новой ссоры в Сирии. Из-за Идлиба, - И.Субботин

00:53 22.09.2020

Страны возобновили торг о судьбе провинции Идлиб

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



21.09.2020



Обстановка в сирийской провинции Идлиб, большую часть которой контролирует протурецкая оппозиция наравне с радикальными формированиями, в очередной раз может обострить отношения между Россией и Турцией. Анкара, похоже, усиливает свое военное присутствие в этом районе, который, как обращают внимание арабские СМИ, за эти выходные стал объектом интенсивных ударов лояльной официальному Дамаску авиации. В экспертной среде указывают на то, что недавно Москва и Анкара фактически не смогли согласовать параметры новой сделки по обмену одних территорий на другие.

Об усилении турецкого присутствия в Идлибе сообщила базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR). Согласно ее информации, колонна с турецкой бронетехникой накануне пересекла контрольно-пропускной пункт Кафр-Лосин в южном направлении. Мониторинговая группа напоминает, что с марта этого года, когда президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сумели согласовать очередные договоренности о прекращении огня в Идлибе, турецкая сторона успела направить в этот неподконтрольный сирийскому правительству анклав свыше 6 тыс. единиц бронетехники и грузовиков. Это усиление сопровождалось переброской сотен военнослужащих, отмечают наблюдатели.



Тем временем источники арабского издания "Аль-Араби аль-Джадид" сообщили, что за одно только воскресенье, 20 сентября, проправительственная авиация совершила несколько десятков нападений на позиции в Идлибе. Это самый интенсивный обстрел провинции с момента подписания мартовских соглашений между Россией и Турцией, отмечает издание.



О том, что отношения между Москвой и Анкарой – двумя гарантами сирийского урегулирования – снова могут обостриться, следует и из заявлений МИД РФ. В интервью агентствам, которое вышло 21 сентября, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заметил, что в Идлибе остается слишком много радикалов. "Они все еще представляют большую угрозу и для сирийцев, и для нашего присутствия по просьбе легитимного правительства САР, – отметил дипломат. – Обстановка там пока еще тревожная. Турецкая сторона заверяет, что будет последовательно выполнять обязательства, вытекающие из договоренностей об обеспечении безопасности в Идлибской зоне".



Похожие оценки дала 17 сентября на своем регулярном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заметив, что активность радикальных структур "частично сдерживается присутствием в Идлибской зоне турецких военных и совместными российско-турецкими патрулями на трассе М4". "Однако выполнение Анкарой своих обязательств по российско-турецкому меморандуму, который был подписан 5 марта текущего года, затягивается", – подчеркнула дипломат. По ее словам, "несмотря на успехи, достигнутые в борьбе с международным терроризмом на многострадальной сирийской земле при ключевой роли российских военных, ситуация в стране все еще далека от стабильности".



За день до появления этих ремарок российского дипведомства Министерство национальной обороны Турции сообщило о том, что на турецкие позиции в Идлибе было совершено нападение. В этой зоне, как известно, расположены 12 наблюдательных пунктов вооруженных сил республики. "В зоне деэскалации в Идлибе к нашим наблюдательным пунктам под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 подошли группы людей, которые выглядели как мирные жители, – говорилось в заявлении турецкого оборонного ведомства. – Они атаковали наш наблюдательный пункт номер 7 и разбежались после принятых мер". В Анкаре при этом считают, что группы провокаторов координировались силами, лояльными сирийскому президенту Башару Асаду.



В этом году Москва и Анкара были вынуждены активизировать каналы на высшем уровне из-за многочисленных жертв, которые понесла турецкая регулярная армия из-за – якобы случайных – ударов Сирийской арабской армии. Последние очные контакты по поводу судьбы Идлиба состоялись в Анкаре 16 сентября на уровне представителей дипведомств. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин, турецкую – его коллега Седат Онал. Тем не менее, если судить по заявлениям официальных лиц, существенных подвижек в диалоге о сирийской провинции переговорщикам добиться не удалось. И для этого, как полагают в экспертной среде, есть закономерные причины.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов заявил, что параметры потенциальной сделки между Россией и Турцией соответствуют формуле: кусок Идлиба в обмен на часть северо-восточных территорий. "В ходе последних российско-турецких консультаций об этом говорилось практически открыто: в обмен на уход турецких сил из районов к югу от трассы М4 в Идлибе Анкара потребовала отдать Манбидж и Тель-Рифаат, – отметил аналитик. – Важно подчеркнуть, почему Турция настаивает на этом. Если, как указывает российская сторона, Турция не смогла выполнить договоренностей по М4, то, по мнению Анкары, тогда Москва не выполнила своих обязательств по Манбиджу и Тель-Рифаату".



А эти населенные пункты должны были быть очищены от курдских отрядов народной самообороны, которые Анкара связывает с леворадикальными боевиками и считает террористами. Вполне вероятно, что гаранты сирийского урегулирования будут повышать ставки в разговоре о разделе Идлиба – до тех пор, пока не возникнут более удобные условия для торга.