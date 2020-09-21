США свяжут союзников нейросетью. Планирование и ведение войн будущего доверят компьютерам, - "НГ"

00:55 22.09.2020

Ирина Дронина

21.09.2020



Вашингтон хочет объединить своих союзников общим виртуальным пространством.

Объединенный центр искусственного интеллекта Пентагона (JAIC) провел двухдневную встречу с союзниками и партнерами из Европы, Азии и Ближнего Востока. Делегации из 13 стран, в том числе из Австралии, Канады, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Израиля, Японии, Норвегии, Республики Корея, Швеции, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов, обменялись опытом практического применения ИИ в военной сфере.

По словам министра обороны США Марка Эспера, объединение усилий Пентагона с оборонными организациями из других стран в этом направлении позволит повысить конкуренцию с Китаем и Россией. Глава американского военного ведомства считает, что Китай строит "государство наблюдения XXI века", используя системы распознавания лиц и другие инструменты машинного обучения, включая мониторинг смартфонов и обширную систему видеонаблюдения. "Более того, поскольку Китай масштабирует эти технологии, мы не сомневаемся, что он продаст их за границу", – заявил Эспер.



Американский министр отметил, что подход Пентагона к развитию ИИ отличается от подходов России и Китая, он основан на демократических ценностях. Наверное, поэтому главной целью совещания руководитель стратегии JAIC Марк Билл назвал создание Пентагоном объединенной со странами-единомышленниками системы с использованием ИИ, то есть распространение цифровых технологий в интересах военных должно возрасти многократно не только на территории США, но и за рубежом. Пентагон уже запросил на 2021 финансовый год, который начинается в Америке 1 октября текущего года, 800 млн долл. на разработку систем ИИ и еще 1,7 млрд долл. на создание автономных систем на его основе. JAIC предложил создать специальные ведомства в Соединенных Штатах и союзных странах, которые могли бы заняться налаживанием международного сотрудничества, а начальника JAIC подчинить напрямую главе Пентагона.



Руководитель международных отношений JAIC Стефани Калберсон сказала: "Мы хотим быть уверены в наших союзниках и партнерах по альянсу, что они серьезно относятся к безопасности и ответственности за использование ИИ. Если нас заставят пойти на войну, то мы на нее пойдем". Возникают вопросы: "Америку заставят идти на войну? Или Америка заставит союзников?" Общие информационные системы с членами и партнерами по НАТО, конечно, необходимы Пентагону, и демократические ценности, похоже, совсем не на первом месте.



Часть участников совещания имеют большой опыт в применении ИИ. Например, Япония вела подобные разработки с 1960-х годов и долгое время занимала лидирующие позиции в области развития передовых технологий систем искусственного интеллекта и робототехники. Оригинальную систему распознавания лиц Страна восходящего солнца представила 50 лет назад на выставке в Осаке.



Некоторые государства, входящие в альянс, только начинают изыскания в этой области. В Эстонии НАТО разместило Центр исследований по кибербезопасности, бывшая советская республика теперь занимается развитием наземной робототехники, создавая совместно с Финляндией роботов. В финской стратегии ИИ Хельсинки позиционируют свою страну как ведущую в области искусственного интеллекта. На содержание национального центра ИИ на 2019–2022 годы выделены существенные ассигнования в объеме 8,3 млн евро, а стратегия кибербезопасности направлена на расширение сферы применения ИИ и цифровизации в оборонных целях.



25 государств в апреле 2018 года договорились совместно формировать цифровое будущее Европы и работать над наиболее важными вопросами по применению ИИ, начиная с обеспечения конкурентоспособности в области исследований и внедрения ИИ и заканчивая решением социальных, экономических, этических и правовых вопросов. Декларацию подписали Австрия, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Норвегия. К ней также присоединились Румыния, Греция, Кипр и Хорватия. В качестве посредника для поддержания постоянного диалога между странами выступает комиссия по ИИ, провозгласившая европейский подход к ИИ и робототехнике.



Стремясь содействовать внедрению искусственного интеллекта и в то же время устранить риски, связанные с его использованием, Европейская комиссия предложила Белую книгу, которая была опубликована 19 февраля 2020 года. В Евросоюзе действует Всеобщий регламент по защите данных, являющийся жесткой системой защиты конфиденциальности пользователей виртуального пространства.