Нихао, Трамп! ВВС Поднебесной имитировали атаку на американский Гуам

08:02 22.09.2020

Китайские бомбардировщики нанесли виртуальный удар по военному объекту США в Тихом океане.



Владимир Скосырев

21.09.2020



Бомбардировщик H-6 был замечен в опасной близости к Тайваню.

КНР распространила видео, показывающее, как ее дальние бомбардировщики, стартовав в пустыне, наносят удар по военному объекту США в Тихом океане. Это был не настоящий бой, а лишь его изображение на экране. Но авиация Китая реально совершает полеты в зону безопасности Тайваня. Это ответ на визит чиновника Госдепа на остров. Напряжение растет, хотя никто не хочет войны. По мнению экспертов, кризис вызван желанием Вашингтона любой ценой помешать превращению КНР в державу, равную США.



Объектом нападения, как можно заключить после просмотра видео, должна была стать военно-воздушная база США Андерсен на Гуаме. В случае конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе она должна сыграть ключевую роль в американской стратегии.



Видео длительностью более двух минут называется "Бог войны Н-6 идет в атаку". Зритель видит, как во время полета пилот нажимает на кнопку и выпускает ракету на аэродром, в точности походящий на аэродром Андерсен.



После этого музыка смолкает, раздается грохот взрыва. "Мы защитники воздушной безопасности родины и всегда готовы встать на охрану ее неба", – говорится в тексте, который сопутствует ролику, распространенному ВВС Народно-освободительной армии.



Колин Ко, научный сотрудник Института оборонных и стратегических исследований в Сингапуре, говорит, что цель этой презентации состоит в том, чтобы послать предупреждение американцам. Они должны знать, что если разразится региональный конфликт вокруг Тайваня или Южно-Китайского моря, то даже такие удаленные от Китая позиции, как Гуам, окажутся под ударом.



Бомбардировщик Н-6 неоднократно совершал облеты Тайваня. Как писала "НГ" (см. номер от 15.09.20), это боевая машина, прототипом которой была советская боевая машина Ту-16. Китайцы, по словам ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина, ее глубоко модернизировали, включая частичное изменение планера, и оснастили новым двигателем российского производства. Из-за этого у нее резко выросла дальность полета. Н-6 оснащен современной электроникой и способен нести шесть крылатых ракет.



Они созданы на основе советских ракет Х-55, которые китайцам удалось добыть в Украине в начале 2000-х годов. Китайцы достали шесть таких ракет и занялись их копированием.



Пропагандистские бои ведутся на фоне сгустившейся атмосферы над Тайваньским проливом. Китайские самолеты пересекали среднюю линию между материком и островом и залетали в район, который Тайвань называет зоной опознания иностранных летательных аппаратов. Тайвань поднял в воздух свои истребители для перехвата. Министерство обороны острова заявило, что Тайвань имеет право предпринять контратаку. Однако представитель МИД Китая заявил, что никакой средней линии в Тайваньском проливе не существует. Ведь Тайвань – это часть китайской территории.



Эти инциденты произошли после того, как на Тайвань впервые после установления дипломатических отношений между США и КНР прилетел высокопоставленный американский чиновник в должности заместителя госсекретаря. К тому же, поясняет Reuters, Вашингтон планирует продать новые партии оружия Тайваню.



Не приведут ли эти события к военному столкновению или даже к третьей мировой войне? Многим комментаторам по обе стороны Тихого океана вопрос отнюдь не кажется праздным. "Президент США Дональд Трамп и его военный совет, возглавляемый госсекретарем Майклом Помпео, ужесточили риторику против Китая. То, что началось в 1990-х годах как торговый спор, стало со стороны США экзистенциональной угрозой для Китая. Причем мотив для обоснования ее вовсе не иррационален. Напротив, он вполне рационален. Вашингтон не собирается мириться с тем, что Китай становится крупной экономической и технологической державой", – утверждает Виджай, эксперт портала Information Clearing House.



Причем больше всего выводит из себя американский истеблишмент то, что тут совершенно невозможно использовать приемы гибридной войны, позволяющей ослабить или свернуть китайское правительство. Единственным способом удержать за собой превосходство для США остается военная сила.



Возможно, г-н Виджай сгущает краски. Но Уильям Джонс, вашингтонский корреспондент издания Executive Intelligence Review, утверждает, что перед выборами в США возможность непреднамеренных столкновений на море и в воздухе нарастает. Остается надеяться, что пятеро постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая США и Китай, обсудят вместе ситуацию и найдут способ ослабить противостояние. Такую идею выдвинула Россия. Но ответ Вашингтона был неопределенным.