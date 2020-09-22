Выборы президента и разрушение Америки. Вероятностный график событий в духе черного юмора, - В.Овчинский

08:09 22.09.2020 Владимир Овчинский

22.09.2020



Сторонники Трампа в ответ на выводы летних учений демократов о конфликтности в США в период до и после выборов президента (в рамках "Проекта целостности переходного периода") составили в духе черного юмора и опубликовали на сайте Natural News (20.09.2020) вероятностный график событий, которые произойдут с конца сентября 2020 г. по 20 января 2021 г. Он якобы основан "на интервью с ведущими экспертами правоохранительных органов США, с источниками информации из сообщества ополченцев, а также с людьми, близкими к администрации Трампа".



Предвыборный хаос: конец сентября - 2 ноября



Левые повстанцы будут продолжать наращивать свои беспорядки и погромы, прибегая к все более жестоким нападениям на правоохранительные органы, федеральные здания и консервативные группы. Эти атаки будут происходить почти исключительно в городах, графствах и штатах, находящихся под контролем демократов. Это будет происходить потому, что чиновники - демократы разрешают и даже поощряют эти беспорядки, в то время как республиканцы склонны пресекать действия погромщиков силами полиции. Недавние попытки бунтовщиков левого крыла организовать крупные мероприятия в штатах, подконтрольных республиканцам (таких как Техас) были быстро пресечены. Экстремисты из Антифы и BLM имеют юридическую защиту только в тех областях, где левые окружные прокуратуры отказываются предъявлять обвинения по их преступлениям.



Активность бунтовщиков ожидается в связи выборами нового судьи Верховного суда взамен умершей Гинзбург, которая , как правило, защищала интересы феминисток и левых радикалов. Эксперты полагают, что бунтовщики, выступающие за аборты, и левые анархисты будут специально нападать на дома сенаторов-республиканцев, устраивая беспорядки у их домов и угрожая им насилием, если они не согласятся отложить голосование по новому судье Верховного суда до 20 января. Эти беспорядки уже начались против сенатора-республиканца Макконнелла, но распространятся на многих других сенаторов.



Важно отметить, что президент Трамп не будет предпринимать агрессивных действий правоохранительных органов против восстаний до выборов. Правила взаимодействия с бунтовщиками останутся относительно пассивными, что позволит бунтовщикам активизировать свою тактику без особой реакции со стороны федеральных правоохранительных органов. Все это изменится после выборов, но до тех пор Америке придется пережить более 40 дней хаоса, поджогов, насилия и незаконных восстаний, которые будут нацелены на сторонников Трампа, правоохранительные органы, христиан и консерваторов.



В это время Сенат США, вероятно, проведет слушания по новому кандидату Верховного суда, но не будет проводить голосование до выборов. Причина этого кроется в уязвимых местах в Сенате, где члены Республиканской партии в жесткой гонке могут оказаться неспособными удержать свои места, если они будут вынуждены проголосовать за нового кандидата Верховного суда перед выборами.



Фондовый рынок продолжит восходящую тенденцию в течение этого времени из-за непрекращающегося печатания денег Федеральной резервной системой. Они сделают все возможное, чтобы рынки продолжали развиваться, даже если это означает прямую покупку акций. Позже, конечно, придется заплатить огромную цену за всю эту печать денег ...



Перед выборами высока вероятность военного конфликта с Китаем в районе Южно-Китайского моря (недалеко от Тайваня). Силы Пентагона жаждут войны и хотят устроить там конфликт, чтобы открыть казну, увеличив поток денег к поставщикам оружия, которые, в свою очередь, делают откаты высшим должностным лицам Пентагона.



День выборов



В день выборов руководители технологических компаний (Big Tech) активируют повсеместную цензуру почти всех консервативных каналов, запретив им публиковать сообщения, чтобы в сети могли иметь место только разговоры в пользу Байдена. Любой, кто разместит сообщение в пользу Трампа, будет немедленно забанен.



Корпоративные СМИ повстанцев зажгут нацию, заявив, что Трамп не побеждает, даже если он победил. Любые результаты, демонстрирующие уверенную победу Трампа, будут отклонены как "ранняя" дезинформация, потому что, конечно, СМИ должны дать демократам достаточно времени, чтобы подделать фальшивые бюллетени, которые им нужны в округах и в которых они нуждаются, чтобы попытаться "украсть выборы".



В то время как выборы идут полным ходом, левые СМИ будут фальсифицировать опросы на выходе, чтобы попытаться установить, что Байден побеждает. Таким образом, когда демократы подделывают бюллетени, украденные результаты выборов будут совпадать со всеми опросами на выходе, и СМИ будут утверждать, что все это подтверждается.



К концу дня Трамп одержит победу на выборах, но многие колеблющиеся штаты, такие как Мичиган и Пенсильвания, намеренно отложат публикацию своих результатов, утверждая, что на подсчет бюллетеней по почте уйдут "недели", поэтому они откажутся официально сообщать о любой победе Трампа.



В течение дня выборов левые СМИ также будут скоординировано заявлять о "подавлении избирателей", создавая повестку о том, что если Трамп победит, то сделает это только, подавив голосование чернокожих, потому что он, конечно, "расист".



Немедленные действия после выборов



Сразу после выборов демократы, вероятно, активизируют свою полномасштабную программу беспорядков и погромов, чтобы погрузить страну в массовый хаос, что сделает любой точный подсчет оставшихся голосов практически невозможным. Это, вероятно, начнется с так называемых атак "нулевого дня", нацеленных на ключевую инфраструктуру США, включая электросети, телекоммуникации, транспорт и водоснабжение.



Эти атаки погрузят многие районы Америки в крайний хаос и приведут к взрывным сценариям кризиса, которые быстро перерастут в панику среди населения определенных городов, где сосредоточены атаки.



Наряду с атаками "нулевого дня" левым повстанцам будет дан сигнал "идти", чтобы они вышли на улицы и яростно атаковали сторонников Трампа всеми силами оружия, которое было контрабандой доставлено в руки террористов BLM через Китай, который, по мнению экспертов, поставляет американским повстанцам тяжелое автоматические боевые винтовки, гранатометы, минометы и многое другое.



Через несколько дней многие улицы Америки превратятся в зоны активных боевых действий. Это быстро заставит Трампа применить Закон о восстании, что он и сделает, активировав военные подразделения, которые он предварительно разместил в 50 городах США, под прикрытием "Операции Warp Speed" (программа вакцинации).



Во многих городах будет введен комендантский час, и военнослужащие быстро восстановят контроль над улицами. Это переведет левые силы в режим партизанской войны, которая продлится до января. В этом режиме левые террористы будут прибегать к классической тактике партизанской войны, такой как саботаж, политически целенаправленные убийства и взрывы ключевых объектов инфраструктуры. "Мы станем свидетелями того, как радикальные левые превратятся в полномасштабную воинствующую повстанческую силу, подобную "Сияющему пути" в Перу, с похищениями детей известных консерваторов, убийствами, взрывами бомб и многим другим. Это не заставит себя долго ждать".



Послевыборный хаос: ноябрь, декабрь, январь



Эксперты ожидают, что несколько штатов, управляемых демократами, категорически откажутся подтверждать результаты в пользу Трампа, независимо от того, сколько времени это займет. "По сути, мы станем свидетелями актов отделения нескольких "демократических" штатов, скорее всего, Калифорнии, Орегона и Вашингтона".



В течение этого времени юридические баталии будут бушевать на местном уровне по всей стране: команда юристов Трампа будет пытаться аннулировать фальшивые голоса (и фальшивые бюллетени, напечатанные организаторами беспорядков), а демократы будут пытаться включить все фальшивые голоса, которые они сфабриковали после выборов.



Будущее Америки будет зависеть от исхода этих юридических баталий.



По всем параметрам демократы наотрез откажутся уступить выборы Трампу, что бы ни показали подсчеты голосов. Даже если Трамп выиграет перевес на выборах в 400 голосов, демократы будут утверждать, что он "нелегитимный", и поэтому откажутся участвовать в результатах выборов, если они не выиграют их.



"Мы не удивимся, если некоторые видные демократы попытаются отделить свои штаты от США и заявить, что Байден является законным президентом, утверждая, что Трамп "украл" выборы с помощью любого механизма, который в то время кажется хорошим. Они могут попытаться спровоцировать военный переворот против Трампа или даже физически захватить Белый дом, чтобы физически поместить Джо Байдена внутрь этого символа власти".



В это время эксперты видят очень большую роль групп ополченцев по всей стране в защите местных территорий - и, возможно, даже Белого дома - от попыток левых сил захватить власть и захватить контроль. Скорее всего, будут противостояние и, возможно, вооруженное столкновения между силами ополчения и левыми повстанцами, хотя авторы прогноза призывают патриотически настроенных американцев позволить военным делать свою работу и подавлять повстанцев, используя полномочия Закона о восстании под руководством президента Трампа.



В настоящее время эксперты дают Трампу 70% шанс на победу после того, как все будет сказано и сделано, что является значительным улучшением по сравнению с цифрами апреля этого года, в первые дни пандемии коронавируса. 30% - й шанс Байдена исходит из уровня экстремальной организации незаконного сбора бюллетеней, мошенничества и подделки бюллетеней, который осуществляется левыми, наряду со скоординированной цензурой почти всех голосов сторонников Трампа в социальных сетях и на платформах Big Tech. .



В течение этих месяцев эксперты ожидают очень высокую волатильность рынка с несколькими резкими падениями, поскольку по всей стране развязан социальный хаос. Бунты левых, сбои инфраструктуры и общее ощущение безысходности и мрака окажут сильное давление на рынки с понижением, и было бы не странно ожидать 30% - й коррекции индекса Доу-Джонса в это время. Золото и серебро будут стремительно расти во время всего этого хаоса, как и цены на оружие и боеприпасы.



Вооруженные силы США будут постоянно присутствовать на улицах городов, где преобладают экстремисты левого толка (а это почти каждый крупный город) в целях поддержания закона и порядка. Некоторым людям Америка будет казаться военным государством в условиях военного положения, но на самом деле большинство консерваторов будут приветствовать присутствие войск, учитывая крайнюю жестокость радикальных левых.



"Ожидайте увидеть военные контрольно-пропускные пункты на проезжей части во многих городах США и вокруг них.



Ожидайте нехватки продуктов питания и потребительских товаров в это время. Поскольку сбои инфраструктуры становятся все более частыми, а террористы левого крыла нацелены на дальнобойные грузовики и совершают набеги на розничные магазины, американцы будут жить в период крайней нехватки продуктов и неопределенности.



Во время всего этого хаоса национальная экономика будет продолжать рушиться, с резким ростом безработицы и бездомности.



Ожидайте очень длинные очереди за едой во всех 50 штатах, где десятки миллионов американцев столкнутся с проблемой отсутствия продовольственной безопасности, а также с неизбежной бездомностью, если федеральный запрет на выселение будет отменен".



Наряду с этим эксперты ожидают резкого роста местной преступности, поскольку некогда законопослушные люди впадают в отчаяние и начинают грабить и воровать, чтобы прокормить себя и свои семьи. Количество преступлений отчаяния резко возрастет.



День инаугурации: 20 января 2021 г.



В День инаугурации недовольные левые устроят ожесточенные протесты, они будут рассматривать этот день как свою последнюю возможность попытаться свергнуть Трампа или сгореть.



В этот день эксперты ожидают, что многие ведущие демократы и предатели "глубинного" государства покинут страну, поскольку их аресты неизбежны.



Это может быть день, когда левые губернаторы и предатели в Пентагоне объявят войну Америке, начав полномасштабную гражданскую войну.



День после инаугурации



Если предположить, что Трамп победит на выборах, его второй срок положит начало эпической борьбе за защиту Америки путем арестов и прекращения деятельности повстанцев и предателей из "глубинного государства", которые пытались свергнуть законного президента.



Когда Трамп будет у власти на второй срок, радикальные левые отправятся на "выжженную землю" в Америке, задействовав все средства, чтобы разрушить инфраструктуру Америки, отравить источники воды, взорвать здания, сжечь дотла города и массово убить как можно больше людей. Это цель левых: они ненавидят Америку и хотят, чтобы она была разрушена, и они знают, что это их последняя возможность разрушить страну, прежде чем они будут истреблены и лишены власти.



В конечном итоге эксперты надеются, что Трамп отдаст приказ об арестах военной полицией руководителей крупных технологических компаний (при захвате самих компаний), сотрудников фальшивых СМИ, университетских профессоров, которые занимаются вербовкой террористов, и руководителей всех левых движений, основанных на насилии.



Если, с другой стороны, Трамп проиграет выборы из-за того, что демократы сфальсифицировали их, эксперты ожидают, что к этому времени гражданская война будет полным ходом с любым количеством сценариев, разворачивающихся в ландшафте городов и штатов.



Независимо от того, кто победит, эксперты видят, как Америка распадется к 2025 году, поскольку безумные левые демократы сейчас категорически несовместимы с гражданским обществом.



"Они не могут функционировать в системе, основанной на справедливости, свободе слова и равной защите со стороны закона. Они могут процветать только в условиях фальсификации авторитарных систем, основанных на тирании правительства и нарушении основных прав человека, таких как право говорить. Почти все демократы превратились в полных ненависти и ярых сумасшедших, которые не могут действовать в рамках системы закона или разума. Таким образом, мы не видим, чтобы Калифорния, Орегон и Вашингтон хотели участвовать в жизни Америки будущего, в которой их правительственная тирания будет сведена на нет свободой.



Они могут попытаться выйти из Америки, какой мы ее знаем, и она перестанет существовать к 2025 году. Даже если Трамп победит, он будет последним президентом США, каким мы их знаем.



. . . Когда-нибудь в 2021 году рынки, вероятно, испытают катастрофическую коррекцию. Социальные последствия этого выходят за рамки данного отчета, но они будут огромными.



В конце концов, все поймут, что нельзя управлять экономикой на фальшивой валюте и создании долгов. Вся эта система рушится, независимо от того, кто находится в Белом доме. Они могут удержать его на плаву лишь ненадолго".



P.S. Сценарий, конечно, гротескный. Упоминание о распаде Америки – из черного юмора. Пока окружение Трампа для повышения его рейтинга и победы на выборах готовит очередную гадость, типа убийства Сулеймани в первые дни Нового 2020 года. Это вновь может коснуться Ирана, а возможно Сирии. И, конечно, американская повестка дня будет по–прежнему определять ситуацию в мире и в конкретных странах. Источник - zavtra.ru

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